踢拳｜武尊力戰至腿筋斷裂　落敗後淚灑擂台：希望為災民帶來力量

日本著名踢拳（Kickboxing）選手武尊與K-1解約後，去年3月與新加坡的ONE Championship簽約，並在周日（1月28日）與現任蠅量級世界冠軍Superlek對戰。

武尊雖曾一度對Superlek展開猛攻，但最終裁判以3：0一致裁定Superlek勝出。這名前三次K-1冠軍落敗後激動落淚，並向支持者道歉，之後被救護車直接送到醫院——原來他在比賽中被對手踢至大腿筋斷裂，在社交平台貼出的照片震驚網民。



武尊是K-1第一位三個量級的冠軍，曾為K-1看家招牌拳手。（武尊Instagram）

武尊此前雖曾三奪K-1冠軍，不過此戰的泰國對手Superlek為現任蠅量級世界冠軍，比武尊年輕4歲，因此這場比賽備受矚目，亦被稱為一場世紀大戰。

這場比賽為5回合制，每回合3分鐘。比賽初段，Superlek便展示出精湛技術，以假動作迷惑武尊防守後，接連以刺拳及下段踢命中。

雖多次被對手側踢擊中，更曾被踢跌一次，但已32歲的武尊亦在第三回合展開猛攻，只是Superlek即使被多次擊中頭部，仍未有因此而倒下。此後雙方打得有來有回，武尊左大腿雖然已明顯紅腫，但仍不時大膽使出左踢，猛攻之下，最終回合更迫使Superlek滑倒。

五回合過去，擁有主場之利的武尊獲不少觀眾聲援，惟裁判最終以3：0一致裁定Superlek勝出。賽後武尊表示已竭盡全力，對這場比賽沒有留下任何悔恨，再被問到有什麼想對支持者說時，他隨即激動落淚。

「我非常想要贏下這場比賽，證明自己是世界第一，想給予一直支持我的人力量。為此我將目前的身體推向了極限。」武尊哽咽着說道。「我抱着死鬥的覺悟努力，目前有很多人因為地震而受苦，他們亦正為生命而戰，如果他們能（因此）得到力量的話……」

32歲的武尊表示這已是自己的極限，「我已無法讓我的身體變得更強。」這句說話也讓不少人認為是他的引退宣言，但之後被ONE Championship的CEO Chatri Sityodtong否認：「武尊選手會再次參戰的，初戰ONE Championshp並不容易。」

武尊之後又向到場及在網上購票觀看直播的支持者道歉，哭泣着向觀眾席鞠躬並跪在地上，此時能看到他的左大腿已經一片瘀青。

之後武尊坐上輪椅，在通道與前輩魔裟斗交談。前者表示自己已到達極限，魔裟斗回答：「但你變得更強了哦，我知道的，這場比賽很有趣呢。」武尊隨即再次落淚。

之後武尊在社交平台X（前稱Twitter）貼出一張整條左大腿呈瘀黑狀的照片，表示Superlek真的很強，自己的左大腿筋被對手踢至斷裂，「現在我無法行走，也無法思考任何事情，但我會繼續前進。」

不少網民對此表示震驚，亦驚嘆他能在此狀態下一路奮戰至比賽結束，形容這是一場「能夠看到靈魂的比賽」，也表示因此得到繼續努力的力量和勇氣。

對於引退傳聞，他表示會休息一下，「我會靠自己找出答案，然後再向大家報告。非常感謝大家的支持。」