巴黎奧運7.26揭幕｜31間直播賽事商場一覽　睇住大螢幕齊撐港隊

巴黎奧運2024將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，巴黎將成為繼倫敦後，第二個三度舉辦夏季奧運的城市。本港多個商場將會直播奧運賽事，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了全港直播奧運的商場，不論港九新界的商場都能看到奧運，讓大家一起為運動健兒打氣！



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巴黎奧運開幕在即，港隊已在羽毛球、單車、劍撃、體操、賽艇、帆船、游泳、乒乓球、跆拳道、三項鐵人及滑浪風帆項目（排名不分先後），奪得超過30張巴黎奧運入場券，大家屆時可以到以下商場看奧運直播為選手打氣！

港鐵旗下9大商場

除了直播奧運之外，港鐵還推出夏日消費獎賞活動，「Summer Mega Rewards 仲夏大激賞」，大家只要即日單一電子消費滿HK$800，到指定商場推廣活動換領攤位即可換領HK$200港鐵商場指定類別電子優惠券，讓大家觀看奧運同時亦可享購物樂趣。

1.ELEMENTS 圓方

地址：九龍尖沙咀柯士甸道西一號

2.德福廣場

地址：九龍灣偉業街33號

3.青衣城

地址：新界青衣青敬路31-33號

4.PopCorn

地址：新界將軍澳唐賢街9號

5.The LOHAS康城

地址：新界將軍澳康城路1號

6.圍方

地址：新界大圍車公廟路18號

7.THE SOUTHSIDE

地址：香港島黃竹坑香葉道11號

8.杏花新城

地址：香港島柴灣盛泰道100號

9.綠楊坊

地址：新界荃灣蕙荃路22-66號

新地旗下12大商場

新地12大商場將會在7至8月推出「Sports for All運動狂賞」，其中以「運動狂賞．最高消費王」獎賞活動最吸引，The Point會員可免費換領活動參加證，並在指定新地商場內消費，累積總消費金額最高的5名會員，可獲贈合共12張來回法國巴黎機票及高達$30,000聯場現金贈券組合。

商場更會在直播奧運賽事期間免費派發工2024支運動飲品，市民於指定日期穿上運動衫到指定商場觀看奧運直播或消費，便有機會獲贈健康飲品一支。

1.將軍澳東港城

地址：新界將軍澳重華路8號（港鐵坑口站A1出口）

2.將軍澳中心

新界將軍澳唐德街9號 （港鐵將軍澳站B2出口）

3.將軍澳PopWalk天晉匯

地址：天晉滙：新界將軍澳唐俊街12號 （港鐵將軍澳站A出口）

天晉滙二期：新界將軍澳唐賢街19號 （港鐵將軍澳站B出口）

天晉滙三期：新界將軍澳至善街19號 （港鐵將軍澳站B出口）

4.上水廣場

地址：新界上水龍琛路39號（港鐵上水站A4出口）

5.北角匯

地址：北角邨里一號

6.新蒲崗Mikiki

地址：九龍新蒲崗太子道東638號

7.屯門卓爾廣場

地址：新界屯門石排頭徑1號

8.屯門錦薈坊

地址：新界屯門屯隆街1號 （港鐵屯門站B出口）

9.屯門寶怡商場

地址：新界屯門震寰路82號

10.荃錦中心

地址：新界荃灣青山公路 - 荃灣段300號

11.荃灣新領域廣場

地址：新界荃灣荃灣西西樓角路1號

12.荃興Life@KCC

地址：新界葵青葵涌葵昌路72號

信和旗下4大商場

奥運期間，商場除了與不同運動相關機構合作，亦會與各大商戶及品牌聯乘推廣，推出多重購物優惠。為讓市民感受到巴黎奧運的現場氣氛，奧海城中庭將會化身成與巴黎奥運場地一樣的「薰衣草紫」賽道的田徑運動場，讓市民在430吋高清電視前，一同拿著打氣道具欣賞直播比賽項目。

1.奧海城

地址：九龍西九龍海庭道18號

2.屯門市廣場

地址：新界屯門屯順街1號

3.荃新天地

地址：新界荃灣楊屋道1號及18號

4.朗壹廣場

地址：新界元朗康業街8號

恒基旗下2大商場

除直播奧運以外還舉行多項以運動為主題的推廣活動，包括人氣卡通聯乘主題的大型兒童遊樂場，讓市民一起參加競賽和遊戲，帶動全城投入四年一度的體育盛事。

1.將軍澳新都城中心

地址：一期：新界將軍澳通亨路1號

二期：新界將軍澳欣景路8號

三期：新界將軍澳貿業路8號

2.新港城中心

地址：新界馬鞍山鞍祿街18號

華懋旗下3大商場

奧運活動期間，除了直播重點奧運賽事，還會邀請港隊運動員與市民見面及親授運動技巧，場內將會設置不同運動主題互動裝置，亦會與不同商戶、品牌合作，推出消費獎賞。

1.中環街市

地址：香港島中環皇后大道中93號

2.荃灣如心廣場

地址：一期：新界荃灣楊屋道8號

二期：新界荃灣大河道98號

3.D‧PARK愉景新城

地址：新界荃灣青山公路荃灣段398號

南豐旗下新商場

為響應奧運而打造全港首個商場室內2v2 仿真草足球場，並於7月25日至8月18日於賽事期間直播巴黎奧運，更有全港最大室內衝浪場， 讓大家可以觀看賽事之餘自己也能做運動。

1.AIRSIDE

地址：九龍啟德協調道2號

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略