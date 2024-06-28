多啦A夢特展｜1：1隨意門將在全港10個景點　一文看清地點＋時間

全球最大型多啦A夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站，將於7月13日起正式在香港開展！免費展區7月13日起在星光大道舉行，市民可見到全球最高的12米巨型多啦A夢充氣裝置、不同角色的1：1原型大小雕塑等。還有10道逾2米高、1：1原大尺寸的「隨意門」將在全港10個景點展出。多啦A夢粉絲更可在期間限定店購買心頭好！睇埋下文了解詳情！



「100%多啦A夢&FRIENDS」免費展區7月13日起在星光大道舉行。（官網圖片）

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100%多啦A夢&FRIENDS｜星光大道免費展區

《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展收費展區的門票已火速售罄，不過展覽仍有星光大道暨海旁的免費展區，將於7月13日至8月11日開放。

特展的免費展區分為兩部分：「100%多啦A夢户外展區」將展出34個100%動漫多啦A夢及10位角色的1：1原型大小雕塑，更設全球最高的12米巨型多啦A夢充氣裝置；「100%星光大道」則向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展免費展區詳情：

日期：7月13日至8月11日

地點：星光大道暨尖沙咀海濱



100%多啦A夢&FRIENDS｜隨意門穿梭全港10景點

乘著特展7月開展，「100%多啦A夢&FRIENDS 隨意門在香港」將於7月9日至8月8日，在全港10個景點10道逾2米高、1：1原大尺寸的「隨意門」。不同地點的「隨意門」各有特色，門內更有專門為各景點而創作的插畫，猶如多啦A夢乘着本次特展，走遍全港各地。市民找到隨意門後，打卡更可換領徽章或特別紀念品！

100%多啦A夢&FRIENDS｜隨意門在哪裡展出？

隨意門10個展出地點包括：香港藝術館、山頂凌霄閣、觀塘海濱公園、中環閣麟街（近荷里活道）、中環碼頭、中環遮打花園、西九文化區（藝術公園秘密花園）、灣仔「水上運動及康樂主題區」、元創方（7月12日開始展出及換領紀念品）。

100%多啦A夢&FRIENDS｜隨意門如何打卡換禮品？

市民尋找位於各區的隨意門前往打卡，於內文標註#DORAEMON100和#DiscoverHongKong，並上載至Facebook、IG或小紅書，即可有機會獲得限定多啦A夢徽章或特別紀念品！紀念品數量有限，先到先得，送完即止。詳情可參閱下圖▼▼

「100%多啦A夢&FRIENDS 隨意門在香港」紀念品換領詳情。（官網截圖）

100%多啦A夢&FRIENDS｜獨家主題紀念品7.8率先登場

為慶祝「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站於香港展岀，特展會推岀一系列獨家主題紀念品，包括全球限量300枚紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛的毛絨公仔等。紀念品將於7月8日上午11時起於DDT Store網上優先發售。

網店發售一系列獨家主題紀念品。（官方提供）

7月13日展覽開始後，K11 MUSEA收費展館門外將設期間限定店；鄰近免費展區（K11 MUSEA G/F 近星光大道岀口對岀）更特設銷售處，開賣充滿氣氛感的多啦A夢造型爆谷桶及特別包裝雪糕杯！

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