美食博覽2022｜消費券到手買乜都有！兼遊香茶、家品、美與健展

美食博覽2022將於8月11至15日在灣仔會議展覽中心舉行，連同香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽，主辦方香港貿易發展局將以「生活新體驗．體驗新生活」為題，為市民大眾提供夏日一站式消閒好去處。「01空間」為指定「電子門票銷售平台」，率先於7月28日起發售電子門票，01會員使用積分更可享低至半價優惠換購。



第32屆美食博覽、第8屆家電．家品．博覽、第6屆美與健生活博覽、第13屆香港國際茶展，將於8月11日（星期四）在香港會議展覽中心同期揭幕，並以「生活新體驗．體驗新生活」為題，提供一站式夏日消閒好去處。

美食博覽將設多個展館，其中「美食薈萃廊」和「尊貴美食區」將展示多個知名品牌及環球特色美食和餐飲。今年「尊貴美食區」更新增「啤酒．暢飲」（Beer Cheers）主題，帶來多間本地手工啤酒廠的精釀啤酒。

其他焦點產品，包括具有收藏價值的鐵甲萬能俠50週年限量版紅酒、西班牙片裝風乾和牛、別具特色的冰溫熟成咖啡、手工書法朱古力月餅，以及適合素食者的植物肉蟹餅等。家電．家品．博覽展區將設創藝坊，展出多款文創及手工藝品。美與健生活博覽則有全天然有機產品、家居健身用品等。詳情待持續更新。

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入場攻略

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「美食博覽」及同期展覽2022詳情

展覽日期：2022年8月11至15日 (星期四至星期日)

展出地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

開放時間：



門票種類:

(1) 美食博覽公眾館、貿易區 (8月11至13日)、香港國際茶展 (8月11至13日)、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽2022門票 $25

(2) 美食博覽公眾館、貿易區(8月11至13日)、尊貴美食區、香港國際茶展(8月11至13日)、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽2022 套票(只適用於8月11-14日) $40