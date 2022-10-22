血月月全食11月頭上演｜香港多區看到月全食+月掩天王星同時發生

「血月」月全食11月頭將上演，而今次香港多區都可以觀賞得到，屆時月球的表面會呈現出暗紅色，看起來就是大家平日所說的「血月」，記得要記下日子去看血月月全食的過程！

血月月全食11月頭將上演 ！血月及月掩天王星同時發生超罕見

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（圖片來源：unsplash@claudiotesta）

今次「血月」月全食將於香港時間2022年11月8日傍晚5時37分起可開始，而「血月」的奇景將持續近1個半小時，月亮於傍晚6時16分完全進入地球本影，而下一次香港可觀測到的月全食，將於2025年9月7日再發生。

不僅如此，「血月」月全食期間還會發生「月掩天王星」現象，平時要在月亮旁邊看到較暗淡的天王星並不容易，而在「血月」月全食發生時，月亮的亮度會大為減少，就可以利用望遠鏡看到月亮和天王星同時出現，而今次的月全食和「月掩天王星」一同發生，到時血月將會掩蓋天王星。

圖片來源：太空館

而月掩天王星於香港時間傍晚6時57分開始，於傍晚7時47分完結，全程歷時約49分鐘。預測以香港九龍尖沙咀香港太空館為參考點，掩星時間於香港不同地點或有幾十秒差異。

這次可以在香港多區都能觀賞得到「血月」月全食和「月掩天王星」，大家可以以「雙筒」或簡單望遠鏡即可觀賞這極為罕見的天象。大家千萬不要錯過啦！

血月月全食2022

日期：2022年11月8日

時間：17:37開始，18:16完全月全食

歷時：1.5小時



月掩天王星2022

日期：2022年11月8日

時間：18:57開始，19:47完全月全食

歷時：約49分鐘

