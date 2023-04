消費券優惠2023｜中環狂歡派對美肌下午茶　吃喝玩樂23提案$198起

【消費券優惠2023】首期消費券4月16日發放,點用先最開心? 一於預訂酒店下午茶、水療按摩、或者計劃親子本地遊行程,和家人朋友一起吃喝玩樂最盡興!多間人氣餐飲及活動場地推出消費券優惠 —人均低至$290中環暢飲,享受美食、現場音樂及派對遊戲;62折食城寨煲皇奢華雞煲翅火鍋,還有更多親子室內外放電好去處,均享限時折扣優惠!



提提您:指定活動可用「01積分」扣減高達半數票價,即等於半價埋單。即日起至4月30日,輸入推廣碼「CASH50」,指定活動即減$50!付款前記得用齊優惠,使錢使得精明,自然玩得更盡興!

【消費券優惠2023—吃喝篇】人均$100~$300之選



1. 中環暢飲玫瑰葡萄酒及手工啤|低至82折門票+5杯酒

一連兩個周末,中環摩天輪將舉辦兩場集合美酒美食和美景的露天音樂派對。首場4月22-23日「「Rosé on The Lawn」,將帶來多達20種由頂級酒莊釀製的Rosé美酒,配以多款特色小食。而4月29-30日則會舉行「Beer & Friends on The Lawn」 手工啤主題狂歡派對,主打獲獎無數的「少爺啤」,再加上30多款來自本地或世界各地的手工啤酒。兩場活動都有本地音樂人live band表演,讓你和朋友可以一邊欣賞維港,一邊chill住享受音樂和美酒,度過一個輕鬆的假期。

想氣氛再熾熱一點,4月27日的棟篤笑之夜—「Jokerz on the Lawn」也是不容錯過!本地著名棟篤笑團隊在現場大放笑彈,看表演同時,都可以享用現場酒吧提供的酒精及非酒精類飲品和環球美食。愛酒之人記得要把握機會入場,感受熱烈氣氛!

詳細介紹、地點及價錢:

On the Lawn維港戶外體驗 一連兩星期盡情吃喝玩樂再欣賞棟篤笑

地址:中環民光街33號 AIA Vitality Park

活動時間:下午時段:13:00 - 17:00|晚上時段:18:00 - 22:00立即購票

2. 尖沙咀珀薈酒店2人Happy Hour套餐|限量快閃62折

於香港珀薈酒店頂層天際花園渡過愉快的時光,270度俯瞰維多利亞港景色,從高處一覽香港的絕美夜景,一邊享受UPTOP BISTRO精心炮製的美酒美食,浪漫的氣氛絕對適合情侶約會及閏蜜聚會。

今次2款套餐主要以美式小食拼盤配啤酒或意大利汽泡酒,客人可以按喜好選擇心儀美食,在Sky Deck的戶外座位邊欣賞夜景,邊悠閒地用餐。不過每款套餐每天設有限購,欲購從速。

詳細介紹、地點及價錢:

快閃優惠|尖沙咀珀薈酒店天台海景酒吧 情侶二人套餐62折起

供應日期:即日起至7月30日

地址:尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

供應時間:18:00 - 22:30

電話:2899 2236按此訂座

3. 灣仔「花.甜蜜美肌」120分鐘下午茶 送抗糖化護膚組合|人均低至$269

位於灣仔的海景餐廳Pier 1929聯乘本地護膚品牌「Botanic Pretti5」,推出「花.甜蜜美肌」下午茶,粉白色唯美主題配以維港無敵海景,惠顧更送「Pretti5抗糖化護膚組合」一份,相約閏蜜一起享受甜點,同時為肌膚抗糖化!

長達120分鐘的下午茶時間,有多款美食可無限添加,包括紅粉菲菲酥脆蛋白霜、櫻花雲呢拿巴伐利亞、日式明太子滑嫩玉子燒、松葉蟹三文魚子撻等。

供應日期:即日起至4月30日

地址:灣仔渡輪碼頭2樓

供應時間:18:00 - 22:30

9折優惠 HK$538起兩位用(原價:$598)按此訂座

4. 寬巷子台式火鍋「雲霧嚐仙」下午茶|人均低至$269食花膠燉雞湯

覺得酒店和餐廳下午茶太普通?台式火鍋下午茶又如何?台灣「過江龍」寬巷子推出了台式火鍋「雲霧嚐仙」下午茶,以特色椰皇牛乳花膠燉雞湯為湯底,再配搭多款唯美食物,包括澳洲和牛牛舌花、墨魚朵花及松板枝香,看得又吃得!還有枝仔冰、糖葫蘆、米妃糖及菠菠糖等四款創意料理,絕對適合吃貨的情侶來一次「快閃台灣美食之旅」。

供應日期:即日起至12月31日

地址:尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖

電話:3188 2840

9折優惠 HK$538起兩位用(原價:$598)按此訂座

【消費券優惠2023—吃喝篇】人均$301~$800之選



5. K11 MUSEA 鄧記川菜 A5和牛套餐 | 7折預訂優惠

位於尖沙咀 K11 MUSEA 的鄧記川菜,由擁有超過40年入廚經驗的川菜名廚鄧華東主理,秉承南堂川菜的精緻筵席風格,今次新推出以牛為主題的「牛氣沖天」晚市套餐。菜式以正宗成都烹調方法,包括厚切堂煎A5近江和牛、選材嫩滑濃郁的美國安格斯牛肉炮製而成的水煮牛肉,配以傳統刀口辣椒入餚,嗜辣之人必定一吃難忘,欲罷不能!

供應日期:即日起至4月30日

地址:灣仔告士打道72號1樓

電話:2866 3808

8折優惠 HK$680兩位起用(原價:$1,080)按此訂座

6. 港島酒店自助餐|81折豪食4.5小時鴨肝佛跳牆

灣仔六國酒店華麗推出「龍蝦.鴨肝.佛跳牆」自助晚餐,必食多款冰鎮海鮮、特級牛扒、鴨肝等,其中迷你佛跳牆更是回本之選。廚師更會坐鎮鐵板燒區,即場為客人煎原件鴨肝、虎蝦、魷魚串及牛柳粒等,女士亦有美顏之選的鮑汁燴花膠、蠔皇扣鮑魚等。還可加$108加長自助餐時段,由2小時延長至4.5小時,讓你慢慢享受美食、欣賞大廚的精湛手藝。

供應日期:即日起至4月30日

地址:灣仔告士打道72號1樓

電話:2866 3808

低至81折優惠,人均HK$580起按此訂座

【消費券優惠2023—吃喝篇】人均$801以上之選



7. 尖沙咀城寨煲皇 | 62折品嚐秘製鮮蝦鮮茄特濃湯底海鮮套餐

「城寨煲皇」主打以港人口味為主的雞煲,包括招牌必食「二人城寨雞煲翅套餐」,雞湯採用新鮮雞熬足10小時,當中嫩滑雞肉、滋補花膠及足料排翅將由店員分翅另上,濃郁可口,嚐過湯底後更可享用火鍋,配料有非凡牛胸爽、美國穀飼肥牛、日本黑豚肉、自家製三寶丸、日本稻庭烏冬等。

供應日期:即日起至6月30日

地址:尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈地庫A號舖

營業時間:18:00 - 23:45

電話:2899 2236

低至6折優惠,HK$748起 2人份套餐(原價:$1,242)按此訂座

8. 南海二號9道菜珊瑚蟹宴|潮食新派粵菜 69折優惠訂座

位於銅鑼灣世貿中心的南海二號以高級Fusion海鮮菜為主打,嚴選時令優質食材、以烘烤、清蒸、燜燉、烤焗、乾炒、乾煎或燒烤等多樣烹調方式,並注入創新思維推廣粵菜烹飪藝術,炮製出令人耳目一新的海鮮佳餚。最新推出9道菜「珊瑚蟹宴」,菜單包括:話梅石榴、冰鎮鮑魚、滋補燉湯、花雕蒸珊瑚蟹、金盞和牛崧、豉汁涼瓜燜花膠、脆皮燒乳鴿、龍蝦湯泡貴妃飯等,適合4至6位客人享用。

供應日期:即日起至5月14日

地址:銅鑼灣告士打道280號世貿中心12樓

電話:2435 3088

低至69折享用4-6位餐單 優惠價$3,480(原價:$5,080)按此訂座

【消費券優惠2023—玩樂篇】人均$100~$300之選



9. 荔枝角 VR 虛擬實境體驗|60分鐘任飲任玩只需$218

位於荔枝角D2 Place一期的VAR LIVE,距港鐵站2分鐘路程。總面積達2000呎,提供十多款自家研發VR遊戲,適合不同年齡層的玩家。除了刺激的射擊動作遊戲,亦不乏適合親子遊玩的沉浸式遊戲。VAR LIVE擁有不同主題的房間,並設有4DVR元素如仿真震動槍和振動地板,為玩家創造出最沉浸最震撼的VR體驗,獨家技術絕不會有暈眩感!

詳細介紹、地點及價錢:

室內好去處|VR LIVE 12款遊戲任玩3款6折起 打喪屍搖極唔暈?

地址:荔枝角長義街9號D2 Place ONE 1樓 VAR LIVE 旗艦店

營業時間:11:00 - 22:00按此購票

10. 銅鑼灣24小時室內高爾夫球場|兩小時36折試玩

BAY247位於銅鑼灣市中心,交通便利,而且是全港唯一24小時全天候開放,有興趣體驗打高爾夫球的市民,可以在高隱度的全獨立私人房間慢慢練習。

詳細介紹、地點及價錢:

室內好去處|鬧市高球場專業教練指導初哥都啱!$450起包證書飲品

地址:荔枝角長義街9號D2 Place ONE 1樓 VAR LIVE D2 Place旗艦店

營業時間:11:00 - 22:00按此預約

11. 沙田 Ballpark 室內棒球體驗|一人60分鐘擊投套票只需$300 教練全程指導

位於火炭的Ball Park是全港首間室內棒壘球訓練館,提供一站式擊投訓練,拋打網,發球機,投手丘,L網等設備齊全,全程有教練從旁指導,費用已經包括頭盔,棒球棍,棒球等裝備,適合5歲或以上人士參加!

(圖片由Ballpark提供)

地址:火炭坳背灣街26號富騰工業中心14樓13室

營業時間:09:00 - 23:00

60分鐘擊投一人套票只需$300按此購票

【消費券優惠2023—玩樂篇】人均$301~$800之選



12. K11 AME Stadium|獨家套票包50代幣,送額外10代幣

位於K11 Art Mall的全港首個「運動電競」場館「AME Stadium」,自家研發多個考驗體能、耐力、速度、經驗及團隊合作等的運動電競設施,玩盡拳擊、滑雪、划艇及賽馬等10款項目,自問體能好的你,又怎可以錯過這個一展身手的機會?

地址:九龍尖沙咀河內道18號 K11購物藝術館2樓223號鋪

營業時間:10:30 - 23:00

獨家套票:門票包50代幣,額外送10代幣按此購票

13. SOOCO 60分鐘人氣全身按摩療程|限量300份買一送一

香港日式美體spa館SOOCO主打日式SPA、專業按摩服務,由設備、浴池到環境都十分講究。SOOCO兩間尖沙咀分店分別設有2,000呎園景及3,000呎無邊際維港海景,令人由內到外都可以得到身心放鬆,現在還推出了限量買一送一優惠,立即約閨蜜一同享受日式專業級按摩!

海景旗艦店地址:尖沙咀裕華國際大廈14樓02室

園景主店地址:尖沙咀海防道35-37號海利行13樓

營業時間:12:00 - 21:00

60分鐘全身按摩療程限量買一送一 人均低至$327按此購票

14. 奢華打卡按摩|89折享120分鐘按摩療程 包淋巴排毒及全身推油按摩

Shh Massage推出3大療程套餐,除了提供全身淋巴排毒按摩之外,還會全身推油按摩,更提供3款精油有助去水腫、舒緩、放鬆和驅寒去濕氣,只需要選擇其一,就可以嘆足最少120分鐘。另外套餐亦有針對頭肩頸、熱石、肚部及胸部等部位的按摩,最適合各位好好放鬆一下。

尖沙咀分店:柯士甸道144號 電話:6233 3210

銅鑼灣分店:黃泥涌道139號 電話:6356 0050

沙田分店:沙田新城市廣場一期UB05 電話:5228 7989

營業時間:11:00 - 22:00

120分鐘全身按摩療程低至89折 $798起按此購票

【消費券優惠2023—玩樂篇】人均$801以上之選



15. 北角私人滑雪55分鐘訓練課程|8折優惠 專業教練全程指導

位於北角的Slope Infinity室內滑雪場使用世界最大型的模擬滑雪機,滑雪機設有速度調節,適合初學者、不同年齡及技術水平人士使用,練習時也會使用真正的滑雪器材,如滑雪撬、滑雪靴、滑雪桿、滑雪板等。場館周圍更裝置了大型鏡子,可以從鏡裡監察到自己的缺點及優點,繼而有效地改善滑雪技術,完全投入滑雪假期。

地址:北角電氣道148號

營業時間:10:00 - 20:00

8折報名55分鐘訓練課程 最多3人同時上課 人均低至$329按此購票

16. 荔枝角GolfZon室內高球體驗|4小時初階課程低至88折 送指定飲品

GolfZon GreenLive Hong Kong 在荔枝角、銅鑼灣和金鐘都設有分店,位置便利。室內高爾夫球場,最適合高球愛好者和初學者參加,3個室內高球場都鄰近市中心港鐵站,步行15分鐘內即可到達。參加GolfZon室內高球場課程的學員以小班教學進行,每節課程不多於6人並包指定飲品,共4小時的課程有專業教練全程指導,費用包球道及飲品,完成課程後更可獲得證書!

荔枝角分店:荔枝角長義街9號, D2 Place一期, 114-127號舖

電話:2593 6888

營業時間:10:00 - 00:00



銅鑼灣分店:加路連山道88號, 南華體育會體育中心 2樓

電話:2593 6988

營業時間:星期日至星期四: 1000 - 0000|星期五, 星期六及公眾假期前夕: 1000 - 0200



金鐘分店:金鐘夏愨道18號海富中心2樓, 70-79 & 91-97號舖

電話:3751 7088

營業時間:星期日至星期四: 1000 - 2200|星期五, 星期六及公眾假期前夕: 1000 - 0000

一小時初階試堂+指定飲品x1:$450(原價:$500)|4小時初階試堂+指定飲品x4:$1600(原價: $1800)按此購票

【消費券優惠2023—親子篇】人均$100~300之選



17. 山頂懷舊打卡之旅|低至61折影盡5大區域22個特色場景

全港首個大型自拍體驗館—「趣味時光留影館」,位於山頂凌宵閣,超過6,000多呎面積展出共22個精緻場景,包括五大主題:「香港情懷」、「集體回憶」、「光影交錯」、「玩樂無窮」及「歐陸風情」,帶你重溫昔日香港情懷。

留影館亦致力打造「沉浸式專業攝影空間」,引入影樓式專業照明,配合光影效果、鮮明色彩及背景音樂等多方面元素,只用手機都能拍攝出高質相片,絕對是攝影愛好者的必去打卡熱點!

地址:山頂凌霄閣2樓206號及3樓306舖

營業時間:11:30 - 20:00

限時59折「香港居民2人同行套票」(1位成人+1位小童/長者):$232(原價$566)按此購票

18. 元朗小白兔音樂農莊|假日套票人均低至$198

佔地超過十萬呎的室內外農莊,5000呎大草地讓小朋友可以盡情放電!大小朋友可以在小動物區親自餵飼白兔,園內更設有繩網陣、海盜船、旋轉滑梯滑草板等超過20個親子遊樂空間,助你輕鬆與孩子們渡過休閒又歡樂的一天。

地址:元朗八鄉橫台山永寧里芝麻嶺1號

營業時間:逢星期一休息(公眾假期除外)|星期二至五:11:00 - 18:00|星期六,日及公眾假期:10:30 - 18:00

電話:2488 2978

人均低至$128任玩十萬呎親子農莊按此購票

19. K11 三萬呎樂高探索中心|$240 玩轉10個主題園區

位於尖沙咀K11 Musea的Legoland是香港首個樂高®探索中心,場內共10個不同主題園區,涵蓋玩樂、展覽、餐飲及購物各種娛樂!小朋友可在「樂高®賽車場」、「樂高®創意工作室」、「樂高®好朋友」拼砌樂高積木,啟發創意思維;又可在「樂高®得寶農莊」、「樂高®城市歷奇」和「魔法轉盤」中玩超大型滑梯、軟積木池和乘坐機動遊戲,訓練體能十分刺激!

地址:尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

營業時間:11:00 - 19:00

人均低至$240任玩10個主題園區按此購票

【消費券優惠2023—親子篇】人均$301~800之選



20. 港島室內攀石主題樂園|9折親子套票 玩齊19款攀爬難度

位於鰂魚涌的Verm City室內攀石中心,面積達二萬呎,場內分為專業攀石人士進行訓練的場地,及歡迎小朋友、攀石初哥的攀爬體驗區「Clip N’ Climb Park」。場內設有19種不同難度的攀爬項目,例如「波波球攀爬」,以球體設計的攀爬架;「透明攀爬牆」,可讓兩人同時對望決戰,增加刺激度;還有冰牆、梅花樁、6.5米高滑梯等… 適合任何年齡人士挑戰,考考自己的體能及膽量。所有參加者也要穿上安全繩索,每一項玩意也由職員協助扣上安全帶,以確保參加者的安全。

地址:鰂魚涌柯達大廈一期 4 樓

營業時間:星期一至五:14:15 - 20:00|星期六、日及公眾假期:9:15 - 21:00

電話︰2560 8128

9折親子套票人均低至$225任玩按此購票

21. 全港最大三萬呎室內攀爬樂園|2人假日套票 獨家送$20現金券

位於荃灣PLAZA 88,佔地三萬呎的室內攀爬樂園 Triangle Plus ,由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成,場內設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區,為您帶來獨一無二的親子歷險體驗!專業攀岩教練團隊全程駐守指導,確保小朋友在絕對安全的環境下學習攀石,從玩樂中學習新技能,感受最原始的快樂!

Triangle Plus由攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌—Walltopia提供各種設備,所使用產品及物料,均取得歐盟標準認證,在安全性上毋庸置疑。

地址:香港新界荃灣楊屋道88號7樓全層、8樓802號舖

營業時間:10:00 - 21:00

親子優惠套票人均低至$208起按此購票

【消費券優惠2023—親子篇】人均$801以上之選



22. 大棠觀星Glamping體驗|9折預訂

Greenobo「綠行鳥營地」毗鄰大棠郊野公園及大棠楓葉林,佔地8萬呎,營區內設有食物冰箱、男女洗手間、冷熱水淋浴設施及大量泊車位等,一應俱全,就算是帶著小朋友的親子遊,還是露營新手都可以安心遊玩。

地址:元朗大棠綠行鳥營地

營業時間:15:00 - 12:00(須事先預約)

9折預訂4-8人營低至$1,800按此訂位

23. 暑假音樂劇夏令營 11日全英語排練及演出|93折報名優惠

「YALC 百老匯孩子!」音樂劇團隊現正為香港首映的《海綿寶寶少年版音樂劇》招募演員!在這部充滿活⼒的舞台⾳樂劇中,海洋世界的海綿寶寶和比基尼鎮正⾯臨被徹底毀滅,混亂爆發、⽣死攸關。就在所有希望都似乎被破滅的時候,⼀位英雄出乎意料地站了出來…… 原來樂觀的⼒量,真的可以拯救世界!

音樂劇夏令營 2023 適合7-17歲對演出有興趣的青少年參加,包括61小時全英語培訓及《海綿寶寶少年版舞台劇》舞台演出機會及門票,期間亦會到訪海洋公園考察海洋生物,並參加於迪士尼酒店舉辦的畢業禮。

地址:九龍塘多福道3號YCIS HK - SEC耀中國際學校(中學部)

夏令營日期:2023年6月3日至7月6日 詳細時間表按此

93折報名優惠按此報名