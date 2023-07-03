暑假好去處｜周末假日好去處　精選5個藝術展覽活動 附日期地點

如果周末想出門，但又猶豫不決去哪裏玩，不妨參觀一下展覽。近期有不同機構舉辦了各式各樣的主題展覽，其中包括探討生死、失敗、睡眠等議題。



今次向各位精選推介近期的5個展覽活動，包括「獨生獨死香港體驗中心」、「失敗同樂會」、「Have A Nice Dream: 眠與夢」、「SEA OUR HOME 守護海洋・藝術家居展」以及「都市畫布計劃」。

【1】「獨生獨死香港體驗中心」

在油街玻璃屋所呈現的六種「DOKU」形態，彷彿靈魂穿梭在六種佛教輪迴世界中，隨心所欲地遊歷不同地域境界，超越了物理的限制，從而帶出藝術家對時間與空間、主體與客體，以至生命存在本質的哲學與宗教層面的思考。

（圖片來源：藝術推廣辦事處）

獨生獨死香港體驗中心

日期：即日 — 27.8.2023

地點：油街實現 油街玻璃屋



【2】「失敗同樂會」

展覽位於南豐紗廠，旨在重新解讀成功與失敗的定義，不讓工作成為人生的全部。其中開設了 「失敗認領所」，並邀請多位名人，例如Cloud 雲浩影、童童@小薯茄、Luna Is A Bep、杰寧等，分享他們的失敗故事。

（圖片來源：南豐紗廠）

失敗同樂會

日期：即日 — 01.08.2023

地點：南豐紗廠



【3】「Have A Nice Dream: 眠與夢」

「Have A Nice Dream: 眠與夢」聚焦在失眠這個人人也可曾經歷的重要課題，在無眠之夜，湧現擔憂與各種思緒，想到那些曾發過的「夢」。UUendy Lau以創意奇想來回應失眠，從「瓶中信」得到靈感，透過畫作呈現夢境與夢想，與大家分享她的「瓶中夢」。

（圖片來源：Refresh）

Have A Nice Dream: 眠與夢

日期：即日— 26.08.2023

時間： 12:30 – 14:30（逢星期一及三）;09:00 – 18:00（逢星期六）

（其他日子只供團體預約參觀）

地點：Re:Fresh共享休息空間 - 炮台山英皇道250號22樓2201室



【4】「SEA OUR HOME 守護海洋・藝術家居展」

《SEA OUR HOME 守護海洋・藝術家居展》以家居佈置為整體概念，帶領觀眾探訪不同角落，以至進一步由「神秘藝術家」以藝術品揭示海洋深處的污染真相。展覽將從海面深潛到海床，步步探索這個家最殘酷不堪的秘密。

（圖片來源：綠色和平）

SEA OUR HOME 守護海洋・藝術家居展

日期：即日 — 16.07.2023

時間：12:00pm — 7:00pm（星期一至五）;11:00am — 7:00pm（星期六及日 ）

地點：中環 PMQ 元創方 B 座地下 HG10-12 室



【5】「都市畫布計劃」

計劃透過連結本地藝術家與難民合作，或由難民創作者說故事，讓被迫流離失所者的故仔或對未來的希望，可以從藝術當中表達。聯合國難民署在灣仔區展出其中四幅不同的作品，將被迫流離失所者的故事刻畫在社區之中。

為了讓公眾更能體會他們的故事，聯合國難民署特意舉辦了免費導賞團以分享這四個作品背後的意義和點滴。有興趣的話可以到聯合國難民的網站報名參加。

（圖片來源：聯合國難民署）

都市畫布計劃

日期：即日 — 07.2023

地點：聖佛蘭士街5號、皇后大道東、葡萄籐教會、𝗪𝗲嘩藍屋

