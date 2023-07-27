粉嶺舊球場逢周日下午變身歷史生態公園 與民同樂

粉嶺舊球場於7月1日採用「早上球場下午公園」的模式開放予公眾，吸引超過一萬人入場遊玩，故香港哥爾夫球會近日宣布此安排將恆常化！舊球場逢星期日上午維持球場功能，下午則變成歷史生態公園，讓市民入內遊玩，更歡迎毛孩於草地上奔跑，共度歡樂時光。



「早上球場下午公園」恆常化 市民可攜毛孩入場遊玩

香港哥爾夫球會（球會）近日決定進一步開放舊球場，逢星期日均繼續以「早上球場下午公園」的模式開放：上午維持球場功能，下午1點至9點則開放1號至3號洞的範圍，變成歷史生態公園。市民可於這片草地上欣賞大自然的美景、打卡和漫步，更何攜同心愛的毛孩入場，讓牠享受在草地上奔跑的樂趣，共度周日的歡樂時光。

舊球場逢星期日由下午1時至晚上9時開放為公園，屆時1至3號洞會搖身一變，成為市民的樂園。

免費泊車親子好去處

不少父母都希望帶同家人和寵物在周日到郊外放空，但夏日炎炎，要攜帶的用品也不少，例如飲料、小朋友替換的衣物、玩具等，揸車出入自然較為方便。球會在舊球場變身公園期間提供免費車位，讓父母可以輕鬆帶老少出行。

獨特的生態歷史景觀

球會最近宣布已向聯合國教育、科學及文化組織（聯合國教科文組織）就粉嶺球場申請亞太區文化遺產保護獎，以冀確保此「活古蹟」得到適當保育。香港多個獲頒聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎的項目已成為大家喜愛的假日景點，當中包括荔枝窩鄉郊文化景觀項目（可持續發展特別貢獻獎）、大館——古蹟及藝術館（卓越獎項）、藍屋建築群（卓越獎項）、舊大埔警署歷史建築活化計劃（榮譽獎），及鹽田梓鹽田復修項目（傑出項目）等。

香港哥爾夫球會郭永亮會長表示，舊球場功能多元化，除了是地標式國際錦標賽場地，亦是古蹟和生態共融的公園。舊球場可以採納高球場和歷史生態公園的模式共融共存，讓市民共享共樂，並締造了一個絕對是可惠及全港市民、同時又有利香港在國際上說好香港故事的多贏局面。

郭永亮表示舊球場功能多元化，冀日後能進一步開放予市民。

粉嶺舊球場歷史生態公園

日期：逢星期日

時間：下午1時至晚上9時

地點：香港新界上水粉錦路公路1號舊球場

範圍：1至3號洞

交通：公眾人士可在上水港鐵站乘搭77K巴士、57K小巴或的士前往球會，如步行則需15至20分鐘。另外現場設有免費泊車位，先到先得。

開放詳情：https://hkgolfclub.org/heritage-park

*溫馨提示：請按照入場當天的天氣，自行攜帶足夠食水和防曬用品或雨具。

*惡劣天氣特別安排：請密切留意球會網頁及FACEBOOK專頁公布（Hong Kong Golf Club – Official）

（資料及相片由客戶提供）