內地升學｜星學匯分享報讀內地大學攻略　港生熱門報讀科目

現時不少學生均有意到內地升學，「01教育」今次請來內地港生組織「星學匯」秘書長伍文彬、副秘書長劉詩朗及會員部理事曹嘉欣分享升學數據、熱門院校及專業、內地升學好處、選校準則、內地校園生活、資助及獎學金，為有意到內地升學的學生做好準備。



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內地港生組織「星學匯」秘書長伍文彬、會員部理事曹嘉欣及副秘書長劉詩朗（左至右）分享升學數據、熱門院校及專業、內地升學好處、選校準則、內地校園生活、資助及獎學金，為有意到內地升學的學生做好準備。

伍文彬引述中國留學交流（香港）中心及教育局升學數據指，雖然報考DSE人數按年下降，但報讀內地院校人數不跌反升。2018學年有約3,200人透過「文憑試收生計劃」報讀，至2022學年已增至近5,300人，4年間增加約65%。他補充指，這4年間內地升學人數及比例已遂漸拋離台灣、英國及澳洲等。

熱門院校及專業、內地升學好處

伍文彬表示，不少學生都會選擇暨南大學、中山大學、廣州中醫藥大學及武漢大學等，中醫學、法學、漢語言文學及臨床醫學等則為學生的熱選科目。

談及香港學生熱門院校及專業及內地升學好處時，伍文彬表示，不少學生都會選擇暨南大學、中山大學、廣州中醫藥大學及武漢大學等，若本身就讀喇沙書院及英皇書院等名校，更有機會獲推薦升讀北京大學或清華大學。他指中醫學、法學、漢語言文學及臨床醫學等為學生的熱選科目。

劉詩朗表示，內地留學不但能增強個人競爭力，而且有機會參與國家級活動及接觸世界各地的人。曹嘉欣提到，內地的發展空間亦較廣闊，包括提供大灣區就業機會及倡議一帶一路等。

選校準則

至於選校準則方面，劉詩朗表示，學生可按照個人興趣選校，如果想培訓某方面的才能，可選擇提供專業範疇培訓的大學，包括北京語言大學及成都理工大學等。她又指當時會深入研究每間學校的背景，當中發現北京語言大學的國際學生比內地生多，有助擴闊國際視野，而選擇入讀該校。

伍文彬指學生亦需了解自己的職業導向，若完成學士課程後想回流香港成為律師或會計師，需考取專業執照才能正式執業。另外，家長需留意子女的成績能否達到院校最低入學門檻，個別院校更要求選修指定科目，若成績理想可選擇「雙一流」、「211」或「985」大學，包括北京大學及四川大學等，對將來就業有莫大幫助。

內地校園生活

曹嘉欣指公立大學學費每年只需6,000元至8,000元，視乎修讀科目而定，港府亦會提供獎學金資助學生。劉詩朗補充，大學宿舍設有單人、雙人、3人及4人房，住宿費視乎容納人數而定。

至於內地校園生活方面，曹嘉欣指公立大學學費每年只需6,000元至8,000港元，視乎修讀科目而定，港府亦會提供獎學金資助學生。劉詩朗補充，大學宿舍設有單人、雙人、3人及4人房，住宿費視乎容納人數而定，若學生入住多人房能與各省份的同學成為室友，認識異國文化。此外，大學會因應各國的飲食文化而提供不同美食，例如中山大學附近也有多元化且便宜的美食，迎合異國人的口味。

資助及獎學金

至於資助及獎學金方面，伍文彬指港府早前推出「內地大學升學資助計劃」以減輕學生的經濟壓力，每名學生所得的資助額需視乎資助類型及院校所在地區與香港的距離，2022/23學年的「經入息審查資助」介乎8,900元至1.9萬元，「免入息審查資助」則介乎5,900元至6,500元。

他指學生亦可以申請獎助學金計劃，包括港澳及華僑學生獎學金、太古中國獎學金及香港培華教育基金會獎學金等，資助額每年高達4萬元。

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