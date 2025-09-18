港人尊享 | 週末北上免費洗牙　體驗噴砂拋光拍片檢查

近9成港人患有不同程度的牙周病，情況不止出現在成人和長者，甚至有年輕化的趨勢。根據衛生署發布的口腔調查報告，以及醫學院研究報告均指出，香港人的口腔健康狀況普遍不理想。而引致牙周病的主要成因，當中包括沒有徹底清潔牙齦邊緣，因此定期洗牙是保持口腔健康的關鍵！



就算每天都認真刷牙和使用牙線，仍難以完全清除所有牙菌膜。逐步形成口臭、牙結石、牙齦炎等問題。如有吸煙、喝咖啡、茶和紅酒等習慣，則會在牙齒表面留下污漬，影響牙齒美觀。一般建議每年至少洗牙一至兩次，去徹底清除牙菌膜、牙結石和牙齒表面的色素和污漬。《香港01》專屬連結：立即登記免費洗牙！

就算每天都認真刷牙和使用牙線，仍難以完全清除所有牙菌膜。一般建議每年至少洗牙一至兩次，去徹底清除牙菌膜、牙結石和牙齒表面的色素和污漬。

深圳麥芽牙科10周年慶祝活動，推出港人限定禮遇，請全港市民免費洗牙！參加者須年滿18歲並持有有效香港永久居民身份證，成功透過《香港01》的指定連結 (或表格) 就可免費享用原價人民幣618元的「深層洗牙套餐」服務，有8間深圳分店可供預約。

【即刻登記資料，預約免費「深層洗牙套餐」服務，項目包括洗牙、噴砂、拋光、拍片檢查、前後對比相 (原價: 人民幣618元)。本活動受條款及細則約束 】

【預約步驟】

1. 在《香港01》專屬連結登記

2. 填寫中文姓名和香港地區的聯絡電話 (+852) xxxx-xxxx

3. 麥芽客服將在5個工作天內聯絡參加者，安排日期、時間和地點

4. 參加者須出示有效香港永久居民身份證正本或回鄉證正本以供職員核對身份

5. 服務兌換期限為2026年2月28日或之前



⭐記得將連結發給朋友，週末北上玩樂兼享用免費洗牙！⭐



服務適用以下8間深圳麥芽分店 (附簡化版地圖)

洗牙、噴砂和拋光有甚麼作用？

洗牙之目的是清除黏附在牙齒表面的牙菌膜、牙石和牙漬，使牙齒回復乾淨和平滑。在一般洗牙的過程中，會運用到超聲波洗牙儀，將牙石震碎，這個過程會伴隨著水霧，用來沖洗震落的碎屑。

噴砂是利用牙科專用浮石粉或高壓噴嘴注入潔齒成份的混合物噴向牙齒表面，這些微粒能夠輕柔地磨掉牙齒表面、窩溝和牙縫內的頑固污漬和色素。洗牙結束後，拋光刷頭則進一步去除牙齒上的細微污漬，讓牙齒表面更光滑，減少牙菌斑的附著，恢復牙齒原有的自然色澤。

