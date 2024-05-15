LGBT｜發起同性伴侶替代框架討論　港大法學生：勿以「核突」告終

近期上映的電影《從今以後》講述本港一對廝守半生的女同性戀人在缺乏平權保障之下的哀歌：其中一人未立下遺囑突然過世，其伴侶無法按照逝者遺願為她進行海葬，也未能繼承她的遺產，甚至連共同購置的住宅單位都被奪走。電影情節揭示本港同性伴侶的基本權利往往被排除在社會制度之外。去年9月5日，終審法院就岑子杰同性婚權案作出裁決，要求政府在兩年內推出婚姻之外的替代框架，保障同性伴侶的核心權力及附帶權力。然而政府至今未就替代框架作任何諮詢，亦未積極交代立法進程。旨在為香港性小眾社群發聲和爭取權利的香港大學法律學院學生組織「Be Engayged」與《香港01》分享對於同性伴侶替代框架的建議，期望引發公眾對替代框架的討論。



Be Engayged表示，關注性小眾議題是出於對法律的熱誠，期望法律能成為面對不公的人士的濟助。（梁鵬威攝）

替代框架是香港唯一出路

「Be Engayged」團隊認為，「替代框架」應當參考同樣實行普通法的英國的「民事結合」（Super Partnership），囊括近親權、稅務、住屋、遺產繼承和保險五大權利（詳見下圖）；至於英國推行的同性伴侶領養和贍養兒童的權利，在香港亦有空間可以推行，但需要社會進一步凝聚共識，以兒童福祉為優先考量後再作決定。他們建議，可先集中完善前五項權利，未來再根據社會接受程度和資源分配，決定怎樣才能最大化兒童福祉。

「最近好hit的電影《從今以後》，就是講一對女同性伴侶其中一個過世之後，另外一個連想遵照死者遺願幫她撒灰都做不到。」Be Engayged希望，替代框架建立後同性伴侶權益可以有大改善，起碼能夠有權處理自己最親的人的身後事，杜絕電影般的悲劇再發生。

性小眾法律改革遙遙無期，近年數宗性小眾司法覆核案件，如同性配偶申請公屋案、同性配偶居屋案、公務員同性配偶福利案等，都體現了同性伴侶對於住屋、遺產繼承等有切實的需求。此外，許多保險的受益人限定為投保人的親屬或配偶，儘管有少數公司引入「固定伴侶」的概念，可以彈性處理同性伴侶，但這只是個別做法，並非法定保障。

「Be EnGayged」建議，同性伴侶替代框架應包括親權、稅務、住屋、遺產繼承和保險共五項權利。（香港01製圖）

實踐法律精神維護弱勢權益

對於替代框架的種種質疑聲音，包括透過司法覆核案件所爭取的權益有何不足、替代框架是否等於同性婚姻合法化、替代框架會否衝擊傳統婚姻制度和價值、法院要求港府制定替代框架是否越權等等，Be Engayged團隊也都一一回應（見下圖），並且重申他們知悉社會還有其他擔憂，而他們受訪的本意在於拋磚引玉，從而鼓勵公眾表達意見：「同意也好，不同意也好，原因是什麽？我們希望看到我們的發聲，能激起一些社會討論。」

之所以關注性小眾議題，Be Engayged純粹就是出於對法律的熱誠。在這班法律學生眼中，法律是一個方法，可以給社會上面對不公的人士一個濟助，性小眾群體就是其中之一。他們觀察到，社交媒體常有針對性小眾群體的言語暴力，現實生活中甚至有肢體暴力、歧視等，更加自覺應該做些什麼：「我們作為法律學生，可以做的實在不多，因為我們還未考到牌，也不是真的什麼都懂，但我們覺得有責任提倡（保障）性小眾的權益。」

「我們一切的理念都是基於『平權原則』，就算只是性小眾權益事宜，其實和全港市民都有關，因為平權意識普及之後，對於其他政策怎樣減少不公義，怎樣減少對其他弱勢群體的壓力，都是有幫助的。」談及當下香港的「平權意識」，Be Engayged認同近年有所進步，但意識的推廣仍然偏向於自發，是「Individual Base（以個人為基礎）」，而在北歐等地區則是「Government Initiative（政府主導）」，或者是「Institution Initiative（機構主導）」，相較而言更有系統性和組織性，也能夠更加廣泛地推廣平權意識。

意識形態掛帥難以深入討論

雖然是學生組織，但Be Engayged沒有將自己的視野限定於校園內，而是致力於面向全港進行倡議。例如，他們每年會舉辦與LGBTQ相關的全港法學生模擬訴訟競賽，邀請業界知名的律師行擔任裁判；同時，他們不斷改革和創新自己的傳播策略，撰寫網誌、期刊和社交媒體帖子等不同媒介形式的內容，其中包含專業的判詞分析，也有通俗易懂的個人分享。如分享近年內地耽美主題電視劇《陳情令》，探討校園新建無性別廁所的利弊，介紹國際上LGBTQ相關的新聞等。

種種活動下來，Be Engayged成員總有相似的感覺，即在討論性小眾權利的議題時，聽不到反對意見究竟是在反對什麼：「我聽不到他們的意見是什麼，我只能聽到他們的立場。好多時候問他為什麼反對，他們就說一些好粗鄙的話。」

此外，Be Engayged觀察到，現在的政治氛圍偏向保守，「例如說Gay Games（香港同樂運動會）去年舉行的時候受到好大的反響，明明只是一個運動會，只是倡議平等共融，其實比我們現在倡議的少好多，平等而已，大家都是人，（不料被）搞得滿城風雨，又要（辦）記者會啦。」Be Engayged慨嘆，關乎基本權利的討論，往往並非關注於這些權利好壞、應否保障，而是以意識形態掛帥，或者「Eye Catching（博眼球）」的標題掛帥。

我們不能為了一些人還未知的擔心，現在就去切斷性小眾群體所需要的保障。 Be Engayged

樂見公眾參與致力求同存異

Be Engayged希望，討論可以回歸到權利本身，他們也樂見一些實質的反對聲音。例如擔憂同性伴侶領養小朋友會不利於兒童福祉，那就可以討論有什麼更好的解決方法，但如果只是說「因為我覺得核突」、「因為我唔鐘意」就結束整個話題，討論便無法更深入。

「我們需要一些理性的討論，就算是反對的市民，我們希望看完這篇報道之後，可以在comment（評論區）底下，講他們為什麼反對，大家可以互相了解；而不是流於一些意識形態，或者一些人身攻擊的話，這樣其實去到最後，大家都不會了解大家在想些什麼。」

去年9月5日，終審法院就岑子傑爭取同性婚姻的司法覆核案作出最終裁決，指香港拒絕承諾海外締結的同性婚姻沒有違反《基本法》和《人權法》，但特區政府沒有履行積極義務為同性伴侶提供替代框架，責違反了《香港人權法案條例》第14條的私生活權利，隨後宣布命令自裁決日起暫緩兩年生效。Be Engayged指出，大部分媒體和公眾聚焦於同性婚姻是否合法化，但他們希望市民關注其它議題，例如上述提出的住屋、遺產繼承等實實在在的權益：「同性伴侶權益有很多議題，不要只說一句『我反對他們結婚』，之後就sorry，就不再談論了。我們希望逐個細節都可以去思考，求同存異，看看我們能夠做些什麼。」