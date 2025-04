特朗普關稅｜兵行險着背後——美國霸權、美元貶值、美債賴帳

美國總統特朗普(Donald Trump)向86個國家發起關稅大戰一周後,把槍口對準堅決調高關稅反制的中國,瘋狂加徵至高達145%的天價關稅。很多人都問:這一系列充滿霸權和欺凌色彩的單邊主義行徑背後,特朗普的葫蘆裏到底在賣什麼藥?——諸多分析顯示,就是為了在繼續維持以美國為主導的國際經濟秩序和以美元為中心的貨幣兌換體系的情況之下,促使美元貶值和美債賴帳,從而「拯救」美國的貧富懸殊和債務壓力。不過,特朗普的如意算盤難以敲響,美股、美債、美元屢屢出現恐慌性拋售,可見視美債為避險資產的信心出現危機,以美元為儲備貨幣的根基不斷動搖。那麼,自1983年實施「7.8港元兌1美元」的聯繫匯率制度的香港,有否精準預案應對美元動盪?有否長遠考慮與其他貨幣掛鉤?又有否足夠能力協助國家對抗美國霸權?



截至香港時間4月11日下午,美國對中國進口商品徵收145%關稅,中國則以125%反制,並且明言不再理會美方的關稅數字遊戲,但會堅決反制實質侵害中方權益的行徑。環球金融市場持續動盪,向來被視為「避風港」的美債和美元陷入極大危機——10年期和30年期國債孳息分別創下自2001年和2000年以來的最大升幅,即將面臨自1981年來最嚴重「拋售潮」;美元指數跌穿100關口,對瑞士法郎創下10年新低、對歐元也跌至近三年新低。

市場持續傳出特朗普可能軟化的消息,特朗普也在「開戰」後的首次內閣會議上,承認關稅政策存在過渡困難,又表明希望與中國達成協議。特朗普突然轉軚並不足為怪,但特朗普為何轉軚就值得咀嚼了。畢竟他自詡拯救超級英雄,夙願就是「Make America Great Again」(MAGA),而由他挑起的「關稅大戰」正是他所認為能夠實現「讓美國再次偉大」的必經之路。在宏觀層面,「偉大」的潛台詞是鞏固霸權地位、主導全球秩序、釐定國際規則;那麼,具體而言,「偉大」指向的是什麼?它和「關稅大戰」又有怎樣的邏輯關聯?那就必須回答這個問題:在特朗普看來,美國曾經如何偉大?如今為何不再偉大?

美元貶值——葫蘆裏在賣這顆藥!

根據希臘前財政部長瓦魯法科斯(Yanis Varoufakis) 的深度分析,特朗普對於美國陷入糟糕處境的最主要抱怨就是:儘管美元霸權賦予美國政府與統治階級巨大權力,但這也導致美國必須承載一種「熱心的負擔」,直接促成製造業的衰落。他對此有兩大理由:

第一,美元作為全球唯一安全可靠的儲備貨幣,當世界各國進口美國商品時,必然選擇囤積美元,而這也變相壓制了兌換本國貨幣的需求,有助他們增加對美出口,繼而賺取更多美元、買入更多美國國債,從而不斷維持美元的過高估值,而不允許美元下調至「合適」的水平。第二,美國作為最好的世界公民,有義務滿足外國對於儲備美元資產的需求,所以製造業必然衰退,因為工人和中產都以犧牲自己為代價,去換取其他地方的發展。

當然,美元霸權也構成了「美國例外論」的基礎。例如外國央行對於美元和美債的需求,不但使得美國政府不會破產,並且能夠供養一支其他國家絕對沒有能力供應的軍隊,甚至還讓美國總統得以行使等同「砲艦外交」的權力。可是,在特朗普眼中,這種「好處」並不足以「抵銷」美國人民的「痛苦」,而且暗藏危機。他甚至早在1988年宣傳自傳《交易的藝術》(Trump: The Art of the Deal)時就哀嘆:「我們已經是一個債務國,許多年後這個國家會發生一些事情,因為你不可能維持每年欠下2,000億美元的狀態。」

截至2023年,美國國債總額突破34萬億美元。特朗普最擔心的惡夢逐漸逼近:隨着美國產出相對減少,全球對美元需求的增長速度將會超過美國收入的增長速度,而美元為了跟上這樣的儲備需求,就必須以更快的速快升值——可是,一旦美國赤字超過某個臨界點,外國就會瘋狂拋售美元資產,美國就將會陷入工業不滯、金融失靈、資不抵債。因此,瓦魯法科斯推論特朗普祭出「關稅大戰」這個「精心計劃」——在第一階段,透過關稅震攝外國央行,迫使他們降低國內利率,只要本國貨幣相對美元走低,就可抵銷美國進口商品的漲價,確保美國消費者不受太大的影響;而在第二個階段,將會透過威脅要求外國央行在不清算長期持有美元的情況下,出售部分短期美元資產換取本國貨幣,讓其大幅升值。

屆時,美元仍然作為世界儲蓄貨幣、主導國際貨幣兌換,但美元的幣值更低了,而美債的長期借債利益也會下降——這就是特朗普意欲打造的新世界、新秩序、新體系。問題是,這個「大計」面臨極大風險,例如,貨幣的貶值可能不足以抵銷關稅對美國消費者的影響;甚至,美元或許會被大幅拋售,那將無法使得美國長期債務收益維持在較低水平,也就無法賴帳了——而這些風險,目前持續上演——美債從「避風港」變成了「暴風眼」,美元霸權則在被「去槓桿化」——全球對於美元資產的最後一絲信任正在不斷摧毀。

美債賴帳——兵行險着反陷三殺!

中國國際金融股份有限公司(中金公司)轄下的「中金研究」也指出,特朗普第二任期面臨「貧富差距懸殊」和「政府債務壓力」這兩大亟待解決的棘手問題,因而預計他會採取兩大策略應對:其一,通過重置資本結構,即調整「產業資本」和「金融資本」的關係,實現脫虛向實、再工業化,最終縮小極為嚴重的貧富分化;其二,鑑於生產力難以大幅提升,可能透過通脹貶值、金融抑制等手段,重置債務負擔,化解越來越高的債務風險。

中金研究解釋,列根(Ronald Reagan)政府在40多年前開啟全球化、金融化、去工業化後,美國逐漸「脫實向虛」——金融資本不斷壯大,但傳統製造業和中小企業的產業資本漸漸式微,所以資本收入份額持續上升,而勞動收入份額趨勢降低,導致貧富分化的差距越來越嚴重,但民主黨和共和黨對於如何解決財富的不平等一直都沒有共識。直到奧巴馬政府任內,儘管兩黨都同意透過「振興製造業」促使「財富再分配」,但他們始終無法擺脫新自由主義對於「下滲經濟學」(滴漏經濟學)的迷思,更加不敢重新調整早已扭曲異化、偏離公平正義原則的利益結構和分配機制,所以即使近年美國創科產業興旺且股票市場高歌猛進,但中小企業仍然舉步維艱,名義工資增速更是大幅下降,對於在資產配置中擁有較低股票佔比的中低收入群體而言,不但難以分享紅利,甚至會被拖累日常消費。

特朗普並不想重蹈覆轍,所以很有可能透過重置資本結構,即重產業VS輕金融,達成「脫虛向實」。早在特朗普第一個總統任期,就已通過對內減稅、對外增加關稅的方式,促使外國直接投資(FDI)快速回流美國,從而帶動就業崗位的增加。中金研究因而斷定,在特朗普2.0期間,會從兩個方面積極調整產業資本和金融資本的關係:其一,加速推進減稅和銀行去監管,鼓勵放貸給予傳統實體經濟(主街),再加大產業政策力度,激發小微企業活力;其二,先增加關稅,再調整匯率,從而提振美國製造行業、改善貿易赤字。

中金研究同樣指出,重置資本結構意味美元體系可能面臨挑戰。一直以來,依靠美元霸權實現美元環流的關鍵路徑如下:美國維持經常帳戶赤字,而以美元進行結算的貿易夥伴則獲得大量美元外匯儲備,並以本國的貿易盈餘購入更多包括美國國債在內的美元資產,如此形成資本回流,使得美國維持金融帳戶盈餘,得以支撐低利率環境與高消費模式;而自新冠疫情以來,美國的財政赤字和貿易赤字愈加惡化,海外資金就更加趨向大量購買美元資產,美元走勢也就愈發強勁。也因此,一旦改善了貿易赤字,外國對於美元資產的需求就會下降,美國金融帳戶盈餘必然減少,那麼整個資產體系都將陷入嚴重困境。

相較於重置資本結構的難度,美國政府的化債壓力也很大。目前民間持有的美國政府債務佔GDP比率已經接近100%,預計未來十年將會持續上升至117%,超過第二次世界大戰期間的歷史最高點。與此同時,美債利益負擔同樣大幅攀升,去年已經達到8817億美元,是自二戰後首次超過國防開支,預計今年可能衝上9523億美元,直追第一大政府開支。一般而言,政府可以透過債務重組、技術進步、通脹這三個途徑化債——而一直以來,投資者也傾向於相信美國可以通過「AI深化」帶動技術進步提升全要素生產率從而化債;然而,自從中國的DeepSeek橫空出世,市場開始質疑美國對於AI的大規模投入能否帶來預期回報,並把美國債務風險定價於美元資產當中。因此,特朗普大概率會通過貶值和通脹化債,同時也不能排除採取定向QE、激勵銀行持有更多美債以壓降利息負擔的可能性。

香港應對——有預案保全自我?有能力協助國家?

為了解決美國的發展困境,特朗普兵行險着,不惜發動「關稅大戰」,堵上全球經濟秩序和貨幣兌換體系;幸而,從美國股市、國債、貨幣屢屢被拋售(股債匯三殺)的情況來看,他的如意算盤實在難以敲響。事實上,美國《外交》雜誌(Foreign Affairs)早已發表評論警告:對等關稅不僅削弱美國經濟,更將動搖美元作為全球儲備貨幣地根基。在此之前,國際貨幣基金組織 (IMF) 也作出警示性預測:若對等關稅政策持續五年,全球經濟或下滑1.5個百分點,屆時新興市場國家將承受最大壓力;而更嚴峻的是,已有32個國家緊急簽署雙邊貨幣互換協議,加速去美元化進程,美元儲備貨幣地位面臨系統性動搖。

無可否認,目前美元仍然難以撼動,但美元霸權的裂痕已然浮現,兩大潛在的挑戰者是歐元與人民幣。歐元是全球第二大交易貨幣和儲備貨幣,也具備開放市場與法治基礎,卻受困於歐盟內部財政政策低落和俄烏戰爭帶來的地緣政治風險。人民幣則被看高一線,儘管尚未完全自由浮動,境內市場也未達足夠開放與深度,中國主導人民幣跨境支付系統CIPS的交易量也仍不足以抗衡美國控制的國際結算系統SWIFT;然而,中國正在推動人民幣國際化,並與其他新興經濟體建立替代貿易網絡和更緊密的貿易結算機制,勢頭不容小覷。

香港既是獲世界貿易組織(WTO)承認的獨立關稅區,也是全球重要的金融、貿易和航運中心,卻被特朗普無視這一基本事實,將香港等同內地城市加徵關稅,未來經濟恐怕雪上加霜。特首李家超表明將從積極融入國家發展大局、加強國際交往合作、加快產業升級轉型、加大發展科技創新、大力推動國際金融合作、吸引外企外資進駐香港、協助企業應對挑戰等七個方面增強力量;財政司司長陳茂波也表示會從建構完善市場監察系統、確保出現異常時政府及時得知並解決、建立自身強大緩衝和實力等三個方面構建金融防護網。

這些絕對都是正確方向,但暫時未見更多具體措施;而在全球各地都在重新評估美國市場及美元資產的投資風險、研究如何在雙邊貿易當中更多使用本幣進行結算之際,這也不免令人疑慮:港府有否精準預案應對美元動盪?又有否足夠能力協助國家對抗美國霸權?

假若美元在關稅戰中動搖,人民幣可能成為新旗幟,香港怎樣利用人民幣離岸中心的優勢,推動更多人民幣計價的金融產品和服務,抵禦資本流動的衝擊?中美「酣戰」之下,香港又能怎樣突破備受美國打壓、制裁和封鎖的困境,吸引全球資本來港避險?特朗普對美元貶值勢在必行,但現實中美元崩盤的風險走高,而無論最終走向哪個情境,自1983年實施「7.8港元兌1美元」的聯繫匯率制度的香港,又有沒有與美元脫鉤並與其他貨幣掛鉤的打算?——比起喊喊口號或自我催眠,這些問題更加值得香港深思和回應。