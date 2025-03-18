長和賣巴拿馬碼頭｜李嘉誠「愛國還是賣國」是個偽命題

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業有限公司（長和）近日宣布以228億美元出售中國以外的港口業務，引發廣泛關注。這筆交易涉及長和持有和運營、分佈於23個國家的43個港口及配套物流網絡，包括位於巴拿馬運河兩端的克里斯托瓦爾港（Cristobal）和巴爾博亞港（Balboa），購買方則是美國貝萊德（BlackRock）、美資Global Infrastructure Partners以及意大利Aponte家族旗下Terminal Investment Limited這三家公司為首的財團。這場大資本和財團之間的交易，因為《大公報》3月13日起發表數篇評論並獲港澳辦與中聯辦轉載，迅速演變為一場「公說公有理婆說婆有理」的輿情風波。



支持長和做法的人認為，長和在商言商，在沒有觸犯任何法律法規的前提上，有權利進行這場交易，反倒是《大公報》類似文革大批判的檄文，不由分說給李嘉誠扣上「賣國賊」的大帽子，正在惡化香港的營商環境，乃至違背了《基本法》。他們擔心，今次對長和的批鬥，或將引發香港商界的寒蟬效應，導致進一步的「離心離德」。此群體自然也會聯想到阿里巴巴創始人馬雲過去幾年在內地的遭遇，認為民企之所以沒有穩定的預期和信心，就在於商業之外附帶了太多政治和道德要求。

巴拿馬運河近年通行費的提高，對美國人的影響尤其嚴重。這或許才是巴拿馬被特朗普盯上的真正原因。(Reuters)

反對長和做法的人則認為，在中美競爭如此激烈的今天，「在商言商」已經不可能，長和未能從國家利益和戰略高度考慮商業決策，輕易向特朗普的脅迫低頭，近乎「賣國」。3月17日，內地觀察者網刊發題為《利字當頭時，方知是愛國還是賣國》的專欄文章，其立論在反對一方很有代表性。該文指出，特朗普開口要巴拿馬運河，長和居然「賣一送百」，把分佈在全球23個城市的43個港口，共199個泊位也一併出售。換言之，貝萊德不費吹灰之力，控制了全球10.4%的貨櫃吞吐量，躋身全球三大港口運營商。該文直言，「誰都知道，死戰而失，與不戰而降，前者是英勇，後者是賣國，兩者結果相同，評價卻是天淵之別」。

在明確的支持和反對之外，還有數量龐大的中間派。不同於支持派的「在商言商」和反對派的「賣國賊」討伐，中間派更願意基於當下的政治現實，看到地緣政治博弈下企業的兩難困境。《聯合早報》的社評就此評論說，美國對中國的經濟圍堵以及中國的反制將波及更多企業，置它們於兩難的困境之中。美國的關稅措施、出口管制，以及經濟制裁不僅影響中國企業，也包括全球與美國或中國有經貿或投資關係的企業。特朗普將持續推出新的保護主義措施，使向來正當的商業交易，瞬間變得非法，推高企業的合規風險。眼下強勢的保護主義與狂熱的民族主義並存，企業再也無法在商言商，必須關注地緣政治的變化，提高預判能力，並迅速做出調整。

輿論推高「賣國賊」的說法，讓李嘉誠背上「無良資本家」的十字架，但必須看到，這樣的上綱上線並非主流。官方基於「算大賬」、「算長遠賬」的考量，更多是從國家利益和國家安全來研判，長和賣港口只是觸發這場風波的事由，而非最終的目的，更無關「愛國還是賣國」。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

消息顯示，中共中央對外聯絡部副部長馬輝已經率代表團訪問巴拿馬，中國據報也開始以國家安全和反壟斷之名展開對這場海外交易的調查。最終調查結果如何有待進一步消息確認，不過可以肯定的是，經由這次風波各方應該認識到，在地緣政治新格局下，國家利益和國家安全已經與重大的商業決策深度捆綁，沒有純粹的「自由貿易」，更沒有純粹的「在商言商」。從TikTok在美國的遭遇，到台積電赴美設廠，背後無一不是地緣政治的角力。也因為這樣，越來越多的企業和投資界開始將地緣政治的評估放在首要位置。也只有以地緣政治新格局為認識前提，才能更清楚什麼是國家利益，什麼是國家安全，也才能順勢而為。