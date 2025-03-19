長和賣碼頭｜北京的寄望與追問

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業有限公司（長和）賣港口一事經過發酵，近日有更多消息在各大媒體流傳。《彭博》引述消息指，國家市場監督管理總局等多個監管機構，按照國家高層指示，評估有關交易是否存在國家安全漏洞或反壟斷違規行為；《華爾街日報》引述消息稱，中國國家主席習近平對長和擬向貝萊德牽頭的財團出售巴拿馬運河港口交易感到憤怒，部分原因是長和事先沒有徵得北京的同意，且中國政府原打算用巴拿馬運河港口問題作為與特朗普政府討價還價的籌碼，但因出售而失敗；《財新》則轉引國內港口企業人士說法指，長和出售港口業務的交易在最終完成前，其交易對象和交易規模可能仍會有變化，中國港口運營商目前也在和長和積極接洽中。



從媒體披露內容不難看出，目前人們關注的關鍵問題是：長和與貝萊德牽頭的財團達成的原則性協議，會否在各種力量的作用下最終流產？如果協議繼續，又將對中國造船業和全球海事行業造成怎樣的衝擊？已經提上日程的中美元首會晤會否就此問題展開磋商並達成某種交易？



顯然這些問題已經不是香港自身可以搞定。香港特首李家超周二（３月18日）出席行政會議前就此事的回應合情合理，既要求外國政府為企業（包括中國香港企業）提供公平公正的環境，反對任何脅迫手段施壓，也表示任何交易必須符合法律法規要求，特區政府會依法依規處理。此外，作為一座全球城市，透過還在延燒的長和風波，香港也應該好好想想，接下來應該如何「深化國際交往合作」。畢竟從地緣政治維度看，這次交易如若達成，不僅將對中國航運和造船業造成衝擊，也不可避免會影響香港自身的國際航運和貿易中心地位。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

「深化國際交往合作」是今年兩會《政府工作報告》在港澳部分首次寫入的內容，負責港澳事務的國務院副總理丁薛祥在參加港澳地區全國政協委員聯組會時，講到「四個深刻理解和把握」，也即：深刻理解和把握「一國兩制」的方向；深刻理解和把握中央對香港和澳門獨特優勢和獨特地位的綜合考量；深刻理解和把握港澳經濟融入國家發展戰略的歷史性機遇；深刻理解和把握港澳維護國家安全的重要底線。此外在談到港澳地區「超級聯繫人」時，丁薛祥說，這裏有兩個問題值得大家深入思考：一個是怎樣「超級」？一個是怎樣「聯繫」？而在談到美西方強權政治時，丁薛祥直言，「我們絕對不能有『軟骨症』，要不畏強權、不懼威脅，堅定不移地走好自己的路。」

結合今年兩會中央對香港的寄望，長和今次交易顯然與中央預期不符。其一，長和已經達成的原則性協議涉及23個國家的43個港口，這也意味着，長和退出了除中國港口資產之外的幾乎所有國外港口業務，其中也包括巴拿馬兩個港口。按照長和2024年中期財報，港口業務在其總收入中佔比約9%，次於基建（28%）、電信（22%）、財務及投資與其他（21%），零售（14%）居第五位，但放眼全球，按權益吞吐量計，長和是世界第六大港口運營商，市場佔有率為5%。如若這次交易落定，對香港國際航運的影響可想而知，「深化國際交往合作」也相當於斷了一個臂膀。

李嘉誠基金會去年9月向港大醫學院捐贈儀器，當時李嘉誠透過視像致辭。（港大醫學院圖片）

其二，結合早前美國貿易代表署（USTR）啟動的「301」調查，以及特朗普第二任期開始後誓言「重振美國造船業」並反覆對巴拿馬政府的脅迫，長和今次出售港口予美資，無疑讓美國「如虎添翼」，相應地則讓中國處於更加被動的境地。據《財新》披露，USTR此前宣布，基於「301調查」結果，擬議對中國相關公司及船舶產品採取限制措施：包括對中國航運公司運營的船隻收取最高100萬美元/艘次的靠港費用；對運營有中國建造船隻的航運公司收取50萬—150萬美元/艘次不等的靠港費用。且據USTR提議，該費用還會在船舶掛靠多個美國港口時進行累加，如靠泊三個港口，將收取3倍費用。2024年3月以來，中美雙方就美對華海事、物流和造船業相關「301調查」開展多輪溝通。商務部發言人稱，此前美對華加徵「301關稅」已被世貿組織（WTO）裁定違反規則，受到眾多成員國反對；而美方出於國內政治需要，濫用「301調查」手段，是對多邊貿易體制的進一步破壞。香港作為對外門戶和超級聯繫人，在地緣政治博弈白熱化的今天，怎樣超級，怎麼聯繫，確實是一個問題。

長和賣港口被推至輿論的風口浪尖後，很多人臆測中央試圖藉由《大公報》氣勢洶洶的檄文將李家批倒批臭，這顯然不符合實際，也不符合中央一直以來對香港的寄望。從外交部就此事的回應來看，中央認為今次事件是美國經濟脅迫、霸道霸凌的結果。風物長宜放眼量，于香港而言，或許是時候通過這次事件來好好想想，在世界百年未有大變局的今天，究竟該如何「深化國際交往合作」？又該如何發揮香港的比較優勢做好「超級聯繫人」？這當然不是為了給中央交差，而是關乎香港自身的發展與繁榮。