港漂的抉擇．三｜網紅記者和金融精英，看到的是同一個香港嗎？

東鐵綫頭等座車廂裏，IG上擁有1.1萬個追隨者的「香港小姐」嵇然，啃着手指刷着手機，正在接單群裏尋找兼職。這是29歲的「網紅記者」的日常：白天跑金融記者會，晚上變身「探店」KOL，周末北上深圳教英文，偶爾還做做模特兒。頻繁化妝導致毛孔堵塞，剛剛做完面部囊腫切除手術的她，一邊展示塞滿新聞稿的假名牌包，一邊苦笑道：「至少月入三萬五，才能像本地人一樣瀟灑。」——維多利亞港的另一端，年薪50萬元的金融科技精英李若涵，正在對着高架橋的房子裏，為了省錢而自己開火做飯。「應屆生在香港活不下來，IT應屆畢業生更是底層。」即使已是高收入群體，要住滿7年才能獲得永居身份仍是漫長的等待，但相信「香港再差也比縣城好」。



兩個「港漂」，一個在社交媒體打造融入本地的人設，一個在金融科技領域尋找階級跨越的可能。她們的香港故事，揭開這座城市最現實的生存方程式：當科創產業停滯不前、金融神話悄然褪色，港漂看到是怎樣的香港？



「港漂的抉擇」系列報道之三



「網紅港漂」嵇然放工後坐上東鐵綫頭等座，咬著指甲有些焦慮地刷手機。（周令知攝）

「我真的有在努力融入本地」

29歲的「網紅記者」嵇然，剛剛結束在金鐘太古廣場舉行的新聞發布會的採訪工作，匆匆趕往位於沙田的香港中文大學醫院，拉着《香港01》記者一起進入東鐵綫的頭等車廂。她住在東鐵綫沿線，若太擁擠一般都會選擇頭等座。因為頻繁化妝導致面部囊腫感染，在不久前剛做了切除手術，採訪當天要去拆線。

公關稿在發佈會前就寫完了，她在港鐵上啃起手指，刷着手機中玲瑯滿目的資訊——很多探店群，她可以在上面接單，到店拍照、發帖宣傳、拿佣金，或會有店家或廣告商主動找來。「在港漂當中，我做IG做得還可以，就是抓住了一個機會吧。」她的IG帳號有1.1萬個追隨者，小紅書也有5,000多個粉絲，對此很是滿意：「我真的有在努力融入本地。」

2020年，嵇然從安徽來到香港中文大學就讀全球傳播碩士課程，後來參加過多次選美，曾入圍2022年香港小姐第三輪，還當上了選美比賽的評委。五年過去，近期父母打算資助她在港置業，為她支付首期。除了月入兩萬元的金融記者正職工作之外，她還需要多份兼職來支撐她日常的開銷和未來的房貸——參加選美、探店KOL、模特拍摄、北上深圳做英語輔導老師......佔滿了她的休息時間。但這些兼職加起來只能應付總開支的一成，去年還被被一個「高額帶貨商單」騙了近10萬元，若想在香港過得體面點，還得付出更大的努力。

相對同年齡同資歷的記者同行們而言，她也知道到自己有點急功近利：「選美後接觸了一些上流人士，突然在思考，什麼時候才能有他們那樣的生活？我要賺錢了！」

「香港的工資跟我的身份不匹配」

「假的，一千多塊買的。」嵇然爽快地拍了拍身邊塞滿新聞資料的「名牌」包，像專家一樣分享她對名牌手袋的鑑定心得：「書上說，真包是不會裝這麼重的東西的，我有一個很小的LV的包，只在正式場合背。」接着又自嘲：「我就是那種又菜又愛買奢侈品的人，年末一定要刷一次信用卡，要麼買手機，要麼買包。」這樣算是在香港紮根嗎？她苦笑道：「至少月入三萬五，才能活得比較瀟灑，像本地人一樣到處旅遊，偶爾買點奢侈品。」

「有時候想離開香港，因為感覺我的身份和工資不匹配。」她來港前已在北京取得一個碩士學位，而目前拿着雙碩士學位卻得不到理想的工資，「說句難聽的，還不如油麻地那些站街的。」但她還是留在了香港，「一切等到拿到『永居』後再看。」她認為，「永居」身份可以提高工資，「香港人在深圳國際學校拿的工資更高」；其次，找工作也更方便，她曾因沒有永居身份而被多個公司拒絕聘用；再者，用本地生身份深造可以降低學費，她考慮未來再修一個教育文憑；另外，移民跳板及下一代擁有更好的環境也是重要考量。

嵇然自詡不擅長社交，也不喜歡社交，所以香港人與人之間的邊界感让她感到舒適。但她有時也會失落：「記者會後本地記者都會在一塊兒嘻笑打鬧，我插不進話，很尷尬。」隨後又自我安慰：「我是來工作的，不是來交朋友的。」最後再感嘆道：「如果有一天走在路上，隨時隨地都能上前跟人搭話的話，才是真正融入香港了吧。」

位於何文田，9800月租的單位有個面積不錯的露台，儘管對面是流水馬龍的高架橋，李若涵也會在這裡看書休息。（周令知攝）

「應屆生在香港就活不下來」

維多利亞港的另一端——28歲的李若涵從事互聯網金融工作，主攻加密貨幣，年收入50萬元，「馬上又會漲薪50%。」但她並不滿意目前的薪資，因此通常會選擇做飯代替外賣，她數了數，「原來我有7個鍋。」她認為「居住」是港漂的最大難題，這三年半內搬了五次家，當過合租的廳長、和前男友臥具沒電梯的七樓劏房、輾轉到現在這間位於一樓、面朝高架橋、非常潮濕的20平米的小房間。因為居家工作，幾乎24個小時都會待在那兒。

「應屆生在香港就活不下來。」她緊接着補充道，「就是『月光』吧，也不是活不下來。」年初，自詡「省錢高手」的她分析存款，發現一年下來因為讀書、醫療、繳稅和租房，存款竟然成了負數，只能打消換房的念頭。本科畢業後，她在重慶的月薪已經達到一萬元人民幣，來香港理工大學取得碩士學位後卻面臨巨大落差，因為內地工作經驗不被香港職場認可，薪資只能跟應屆畢業生看齊。但她並沒有放棄，「我老家在重慶縣城，來到香港對我來說有點跨越階級的感覺。」她說自己不像來自大灣區內地城市的港漂們那樣來去自如，「如果回去後不滿意，又回來，這種時間成本和搬運成本都是巨大的。」

據她觀察，港漂人口結構呈一個啞鈴型，「新港漂很多，老港漂也不少，中間的港漂比例很低。」多數港漂畢業後可能短暫居留香港，或只是續了IANG（非本地畢業生留港／回港就業安排）簽證就離開香港了。「如果頭一兩年覺得不適應，有很大的文化差異，就很容易離開。」也有不少人在離港一段時間後又回港找工作，而她認為，近期上漲十倍的IANG簽證費會讓舉棋不定的畢業生在一開始就放棄機會。

「IT畢業生在香港是底層」

同時涉獵金融和科技兩個高薪領域的李若涵，並不看好香港相關產業前景。「最好的金融行業環境都不好，大量裁員，中環好多傳統金融公司都搬去了新加坡。」在她看來，香港傳統金融業疲軟，新興科創行業又百廢待興，其他行業更難吸引人才。儘管有數碼港和科學院，以及未來的「北部都會區」，還有不少頂尖科創企業進駐香港，但基於成本考量，大部分技術部門都會設在內地，未對行業發展產生規模化效益。李若涵的公司正是如此，開發團隊全部聘請內地人。例如內地外賣平台美團旗下的Keeta進駐香港發展業務，「它更需要的是外賣員，而不是程序員。」

香港高校雖有頂尖科研技術，本地也不缺資金和人才，但科創產業發展依然艱難。她畢業後在香港大學的區塊鏈研究室做研究助理，團隊與斯坦福大學合作的前沿技術成果，最終卻只應用於海外市場，本地缺乏相應產業鏈承接轉化。這種現象導致兩個問題：一方面大量科研成果無法在本地創造經濟效益，另一方面程序員就業市場也局限於前端設計等基礎崗位，僅互聯網金融等少數領域能提供高薪。「香港比起內地，體量始終太小。」她認為香港互聯網行業並無優勢，內地公司也可做出海業務。

許多科創行業的內地畢業生都會選擇回內地發展。「公司多，大廠多，選擇多」，相較於內地成規模的大廠培訓體系，香港科創企業幾乎全是中小型公司，招收應屆生意願低，應屆生難以積累經驗，成長空間小。「IT應屆畢業生平均薪資最多兩萬出頭，在香港是底層，但在內地能拿到相近的工資，且生活成本更低、舒適度更高。」在她看來，「香港沒有在篩選人才」，儘管有優才、高才的政策，但來者是否優質？能否符合社會發展所需？她對此表示懷疑。

「我在香港很害怕被罵」

「最後悔的是跟香港前男友在一起三年還沒學會粵語。」李若涵自嘲道，在語言上有天然劣勢，來到香港幾年坐小巴還不敢喊「落車」，要麼選擇打開google map一路盯着小巴軌跡，要麼提前在網上查找要乘坐的車次，再搜尋網友提供的車廂內部圖片，查看是否有下車鈴。坐任何交通工具都要提前上網搜好攻略，「以免發生尷尬，很怕被罵。」有次半夜身體不適，去公立醫院看急診要排隊四個小時，她用普通話跟醫生溝通時卻被態度很差地回了一句：「我聽不懂普通話。」翌日去私立醫院住院兩日，收到六萬多元的天價帳單。

她說自己比大多數港漂幸運，來港不久就認識了本地男友，帶她融入這裏，但還是不可避免地產生被「區隔」的感受。「兩邊的人的政治立場都很偏頗。」每次和男友及其本地朋友談及相關問題時，她總會語塞，並且陷入孤立無援的悲傷情緒，直到回家復盤才發現對方的觀點漏洞，「我覺得這個可以磨合，可以求同存異，但別人不一定抱着這樣的想法，那就沒法相處。」

雖然公司允許遠程居家辦公，她還是選擇住在香港。儘管自己也想不明白——於情於理去深圳都是完美的選擇，但她卻總覺得在取得「永居」身份之前都應留在香港。「會不會是我已經覺得香港就是我的家了呢？」她思考一番，覺得如果因為一時的無法融入就搬去深圳那無疑是在逃避問題，「我始終都要融入這裏。」

取得「香港永久性居民」身分，為下一代提供更多的可能性，然後在30歲退休——這是她的終極目標。

註：文中李若涵為化名。

