與田飛龍對話——香港與中共的「平行時空」

中國共產黨在內地和香港的形象，就像兩種「平行時空」——在內地，人民對於中國共產黨的滿意度高達90%以上；但在香港部份人眼中，中國共產黨就像是小說《哈利波特》當中的「佛地魔」般邪惡、令人恐懼、不可言說。可是，兩地明明只有一河之隔，為何認知卻有天淵之別？有人會說，內地資訊封閉，人們被「洗腦」了；但也有人反駁，指香港才是被「洗腦」的一方，長期沉浸於意識形態的傲慢與偏見，扭曲了對國家及執政黨的應有認識。

《香港01》就此與全國港澳研究會理事、北京航空航天大學高研院兼法學院副教授田飛龍對話。到底他怎樣理解香港對於中國共產黨的負面觀感的形成？怎樣回應中國共產黨對於香港的理解落差？怎樣看待香港與中國共產黨之間的「六四心結」？怎樣解釋為何中國共產黨可以永久和國家綑綁執政？怎樣研判在中國共產黨執政之下的香港政黨政治發展路向？怎樣提倡諸如民主黨等傳統泛民政黨的「升級轉型」？又怎樣建議香港重新認識中國共產黨？