「一國兩制」進階至「兩制一體」　拷問香港精英如何追上改革節奏

眾所周知，香港之於國家而言最重要的意義就是「一國兩制」的實踐，但如果有一天，「一國兩制」的兼容性、創造性和先進性不再需要透過香港就能呈現，那麼香港還能怎樣為國家作出獨一無二的貢獻？答案恐怕難以想像，但這正是橫在眼前的巨大挑戰。



中共中央及國務院上周先後印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》兩份重磅文件，很多人看完後的最直接觀感是，「橫琴」有可能變成另一個「澳門」，但「前海」並不會成為另一個「香港」，而是直接晉身「一國兩制」在內地的「試驗田」。



因為《橫琴方案》提出粵澳兩地政府「共商共建共管共享」的全新體制，當中澳門政府稍佔主導，而《前海方案》則要求前海當局在「一國兩制」框架下推進與港澳和國際的規則銜接和機制對接，香港只能被動配合——無可否認，這兩種管治模式的確豐富了跨境協同發展模式的內涵，更意味以往只在港澳地區實行的「一國兩制」開始進階至可在內地城市試驗的「兩制一體」，但並非由最有經驗的香港帶領。



若問箇中原因何在，那就不得不對香港精英進行一場關於改革意識到發展理念的拷問。



《前海方案》和《橫琴方案》可見，中央正在推進「一國兩制」在內地的實踐。（:mouse/視覺中國）

詳細內容請閱讀2021年9月13日出版第282期《香港01電子周報》《當一國兩制進階至「兩制一體」 拷問香港精英如何追上改革節奏》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。