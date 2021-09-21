中央關注香港房屋問題　運房局分拆勢在必行　但非「靈丹妙藥」

特首林鄭月娥將於10月6日發表任內最後一份《施政報告》，外界預料現行政府架構將由「三司十三局」擴大至「三司十五局」，當中可能分拆運輸及房屋局。民建聯8月中旬率先建議「拆局」，冀能把發展局和運房局重組成為「房屋及規劃地政局」和「運輸及工務局」；及後有消息指當局將會在不波及發展局之下分拆運房局，林鄭月娥更開腔承認現行架構難以處理繁重的土地及房屋問題。事實上，運房局在2007年正是基於「工作不均」而合併，但多年來政績仍然不彰，如今竟然再因「工作過重」而面臨分拆，實在相當諷刺，因為政府兜兜轉轉改組決策部門時，似乎並不以解決相關範疇的核心問題作為最終目的。



只為「減量」而分拆

政府改組的消息傳出後，林鄭月娥曾經開腔回應指，當局須為香港前景增加土地、興建房屋，惟現行架構未必能夠處理如此繁重工作，而由於社會已經回復平靜，相信正是時候思考如何大刀闊斧重組政府。特首所言甚是，但在思考「如何重組」之前，應先理順「為何重組」——須知道，訂立任何政策之前，都應先清楚明白究竟需要解決什麼問題，再思考應該確立什麼價值、利用什麼組織、委任什麼人選、賦予什麼職能、透過什麼手段去解決問題。但綜合現有說法來看，難免令外界質疑林鄭仍然缺乏對房屋問題的解決信念、透徹認識、具體目標及整全部署，似乎只是「為改而改」，甚或是為減輕運房局的工作負擔而改。

事實上，林鄭月娥早在2018年《施政報告》回應分拆運房局的可能性，當時同樣是指有意見反映「運房局工作太重」、「要將運輸、房屋兩個大的政策範疇分開處理」，但由於改組工程繁複，所以未有時間表。無可否認，運房局負責全港市民居住及出行兩大範疇，涉及公私營房屋和海陸空運輸及物流等重大政策的制訂，相對其他主理單一範疇的決策部門而言，工作量的確很大；另一方面，客觀來說，「運輸」及「房屋」這兩個範疇表面上的確也沒有直接關係，相信社會普遍認同如果「拆局」能夠促使兩個部門集中精力、各司其職，應該有望提高各自工作成效。問題是，如果當局決定拆局與否的關鍵考慮只是減輕「房屋」及「運輸」部門的工作負擔，而未能打破其他藩籬重組更應緊密協作的組織，那恐怕於事無補。

林鄭月娥早在2018年《施政報告》回應分拆運房局的可能性，當時同樣是指有意見反映「運房局工作太重」。（梁鵬威攝）

「土地」和「房屋」各行其是

目前負責房屋事務的決策部門包括發展局及運房局——發展局負責土地供應和規劃，當中包括為公營及私營房屋市場提供土地，並部署社區重建工作；運房局則負責提供公共房屋單位，同時維持私人住宅物業市場的健康發展。可以說，這兩大部門分別掌管房屋供應的「上游」和「下游」，絕對是解決房屋問題的關鍵組織，理應更加緊密合作、互相配合。

不過，以往不時傳出兩局未能良性協調，例如有指運房局不滿發展局未有積極覓地，而發展局則埋怨運房局建屋速度緩慢云云。有趣的是，在2007年7月1日之前，這兩個部門本來同屬一體，統稱「房屋及規劃地政局」，但被時任行政長官曾蔭權以「有需要確保政策局之間的分工均衡」為由拆開。當時他把原本的「三司十一局」重組成為「三司十二局」，其中「環境運輸及工務局」和「房屋及規劃地政局」被完全拆骨——首先，「環境事務」獨立成為「環境局」，以加強環保與能源政策；其次，「運輸事務」與「房屋事務」合併成為「運輸及房屋局」，因為「公共交通與房屋發展計劃息息相關」，但主要目的是「加強香港作為亞洲首選國際運輸及物流樞紐和航運中心的地位」；最後，剩餘的「工務事務」和「規劃、地政、屋宇、市區重建事務」則合組成為「發展局」，以執行他的「十大基建」競選政綱。

2007年時任行政長官曾蔭權以「有需要確保政策局之間的分工均衡」為由，將「房屋及規劃地政局」拆開。（李澤彤攝）

曾為「均量」而分家

根據當年立法會討論文件，曾蔭權明知「這些組合在表面看來未必有很大聯繫」，但仍強調為了平衡各個部門之間的工作量，必須作出有關安排。他更認為「如果再多分數個局，政府一定會做得更好，局長一定會更歡迎，因為工作量會減少」。自此，本來密不可分的「土地」和「房屋」開始各自為政，往後政績同樣差強人意，可謂「要地無地、要樓無樓」。運房局前局長張炳良卸任後曾在著作《不能迴避的現實》中解釋，當兩個部門目標不一，自然會影響決策的優次。發展局曾為完成土地供應目標，不理地盤面積大小等等狀況便把生地交給運房局，例如葵青和柴灣五幅公營房屋用地；而運房局和房委會除要平整土地之外，還要通過可行性研究、環境評估、城規程序甚至立法會的種種關卡，往往導致落成時間滯後。

如今，被勉強合併的「運輸」及「房屋」明顯「貌合神離」，而本應合作無間的「土地」和「房屋」卻「各行其是」，結果就是「兩頭唔到岸」。不料，當由曾蔭權一手提攜的首任發展局局長林鄭月娥一躍成為特區之首，似乎正在「貫徹」曾蔭權所言的「平衡工作量」及「分拆更多局便會更好」等等組織思維，為了減輕部門負擔而拆局；而且，據消息稱，當局會在不波及發展局之下分拆運房局，也就是說，「土地」和「房屋」將繼續分家。

房屋資源分配不均的「真問題」是向來以私營市場主導房屋政策。（張浩維攝）

看清「真問題」再重組

為什麼這些領導者都會陷入重組架構的迷思？歸根究柢仍是未能看清房屋資源分配不均的「真問題」——向來以私營市場主導房屋政策。2002年，前房屋及規劃地政局局長孫明揚為應對樓市下跌推出「孫九招」——包括停建公屋、取消定期賣地等等，原意希望盡量減少政府干預以穩定樓市，但變相完全任由私人發展商主導土地供應和房屋發展，令香港樓市陷入失控式增長。儘管政府近年終於取消勾地、勤於覓地、復建公屋，但不少土地政策仍被質疑是為發展商「度身訂做」，例如「土地共享先導計劃」准許發展商只交還私有土地的7成面積予政府發展出租式公屋和資助式居屋，餘下3成仍可興建私人住宅單位出售；而且，當局更拒絕設立一手樓空置稅，令發展商繼續囤積單位，導致「有人無屋住，有屋無人住」。

歷屆政府的施政失當，令香港房屋供應嚴重不足，但當局總以「地少人多」這個「偽命題」搪塞了事。表面上，政府的土地儲備不足，需要花更多時間覓地建屋，但其實所謂「地少」原因只在於發展商、鄉紳不斷囤積新界農地、棕地。政府本是全港土地的「業主」，配有《收回土地條例》這把「尚方寶劍」，但多年來甘願以「自由市場」為名放縱商界主導市場發展，才會造成「地少人多」的假象。如果當局再不就此重拾土地發展和房屋供應的主導權力、大刀闊斧改革資源分配政策，相信無論分拆多少部門，恐怕也是於事無補。