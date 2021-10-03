施政報告2021｜政黨的土地倡議 能夠直擊問題核心嗎？

特首林鄭月娥周三（10月6日）發表任內最後一份《施政報告》，預料土地房屋議題將會繼續成為施政重點此前各個政黨及關注團體紛紛提出相關倡議，《香港01》就此比較民建聯、經民聯、香港新方向及民主思路的解決方案，看看他們能否直面「土地荒」的核心問題。



各個政團先後公布的施政建議當中，都觸及到對於新界土地的開發。（資料圖片）

香港土地儲備嚴重短缺，政府除了要跟上《長遠房屋策略》（下稱《長策》）的建屋量外，亦要大力發展新界北，以配合大灣區發展及滿足新市鎮的就業需求。湊巧的是，各個政團先後公布的施政建議當中，都觸及到對於新界土地的開發。

政黨倡議思路大不同

民建聯的「安居・切實可行」政策倡議從不同角度入手解決房屋問題。除了發展新界土地外，亦有其他方面的倡議，包括確定《長策》三大政策目標、檢討房屋需求推算模式、重組「房屋及規劃地政局」、試行「新居者有其屋計劃」、提升人均居全面積等；至於重點開發的新界，他們建議放寛祖堂地買賣、於郊野公園邊陲及綠化帶建屋、提高新界北的地積比率等等。誠然，民建聯所提出倡議對於提升市民居住質素，以及增加土地儲備有一定幫助，例如增加房屋的總樓面面積、搬遷葵青貨櫃碼頭等。

不過，民建聯似乎未能直擊土地主導權不在政府手上的核心問題，雖不至於是「小修小補」，但也不能稱得上是「大刀闊斧」，而且有數項倡議只是更改《長策》內容，難有實質成效。對於增加土地供應，他們所提倡的使用《收回土地條例》也旨在擴大已有規劃項目的範圍，並非大膽收回更多閒置土地重新規劃。

民建聯提出變革房屋土地政策倡議。（廖雁雄攝）

經民聯的建議比起民建聯更為保守，亦明顯更傾斜商界。他們希望政府改變對新界的「邊境思維」，並建議政府提高收地特惠補償金額至每平方呎1,308元，更希望政府將「土地共享計劃」的公私營房屋比例改至六四比或五五比。

然而，這種「私營房屋主導市場」的取向，正正就是香港房屋問題的根源，才會導致樓價高企，衍生「有屋無人住，有人無屋住」的亂象。當然，「公私營合作」並非不可行，但在政府與發展商合作之前，應先收回土地主導權，並明文規定要有足夠土地作於公共用途。如果繼續以商界利益凌駕公共利益，恐怕只會加深各方矛盾。

經民聯發表《開發新界 造福香港》建議書，倡議把新界發展成香港新的安居、產業中心，估計可開發2,674公頃土地建屋，提供最多72萬公私營單位，並且大力發展高增值產業及基建。 （歐嘉樂攝）

相比起經驗較多的「老牌」政黨，香港新方向（下稱新方向）雖然是新晉政治團體，但其土地倡議比起經民聯及民建聯更大膽，能夠直面土地儲備短缺的核心問題——促請政府奪回土地發展主導權。新方向除主張加快土地開發流程外，亦建議政府成立3000億的土地基金，以收回新界2,600公頃荒閒置農地，當中包括四大地產商約1000公頃農地，並要徹底分割公私營房屋市場。

這類建議或許有助港府不再被「市場」或「資本」牽著鼻子走，不過，只收回荒廢農地並不足夠，仍須其他手法釋放更多新界土地，例如「民主思路」提出檢討丁權及寮屋問題。畢竟丁權爭議一直困擾香港良久，有不少新界原居民「有地無屋」，結果土地不是被閒置，就是被發展商「非法套丁」建屋。因此，「丁地」亦是政府目標應收回的土地，令規劃更完善。

香港新方向（下稱新方向）雖然是新晉政治團體，但其土地倡議比起經民聯及民建聯更大膽，能夠直面土地儲備短缺的核心問題——促請政府奪回土地發展主導權。

土地主導權才是「真問題」

各個政黨的倡議均有可取之處，例如民建聯所提倡的增加人均居住面積，以及經民聯所希望改變政府的「邊境思維」。人均居住面積確實是一個問題，香港有不少人居住在不適切居所，公屋編配人均標準面積亦只有75.35平方呎，劏房更令基層生活質素處於「谷底」——若要提升人均居住面積，確實要由覓地開始計劃。改變「邊境思維」亦同樣重要，政府早前打算在新界北興建「超級殯葬城」，可見政府缺乏「一國兩制」規劃思維，誤以為該地只是「特區」的「邊境」，可以隨意興建厭惡性設施，而遺忘港深之間應該超越地域推動經濟融合。

可是，政黨的大多數建議都只能夠解決問題本身，而鮮少直面問題本質。最明顯的例子是，他們不約而同地提出放寛出售祖堂地、研究郊野公園邊陲及綠化帶建屋這類倡議，似乎誤墮一種香港已經「無地可用」的幻象。然而，「無地可用」從來只是「偽命題」，如新方向所提出，香港一共有3,700公頃的農地，只要收回四大地產商以及各鄉紳的土地，便能補足香港未來發展所需的一半土地。特區政府當務之急應該重奪土地主導權及擺脫私營主導房屋政策。而作為這個新時代的從政者，只有認清問題的根本，方可解開香港最深層次的矛盾。