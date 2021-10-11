施政報告2021｜港府終認「港深融合」的必要　如何建設是大考驗

「北部都會區」成為特首林鄭月娥上周三（10月6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》的最大亮點，而當晚公布的《北部都會區發展策略》（下稱《發展策略》）更被政圈視為突破舉措。不過，有研究港深融合多年的專家形容是次規劃不過是兩地經濟融合進程當中的「欠債還錢」。當然，港府終於承認「欠賬」、承諾「還債」，着實已經相當難得，但也不應忘記，時間也有成本——這筆債已欠了幾十年，導致香港失去了太多。新界北發展不應再拖，政府應盡快制定具體時間表、細化措施，逐筆還清欠香港人的債。



曾任深圳市科技局副局長，現任深圳市決諮委先行示範區灣區組專家、深港澳科技聯盟顧問的張克科接受《香港01》專訪時形容，「北部都會區」的提出「是欠債還錢的問題，是還願的問題，是新界人民跟上社會發展和共同富裕的問題」，因為港深專家學者早於1985年研究透過開發新界北部促進兩地經濟合作的各種方案，可惜回歸後的特區政府並沒有相關的發展眼光，所以在交通運輸、產業多元、民生保障等方面「欠」了新界居民乃至全港市民一大筆「債」。

洪水橋地區的發展緩慢，預計2039年才能完成建設。立法會議員評價該區發展時間表與《前海方案脫節》（資料圖片）

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詳細內容請閱讀第286期《香港01》電子周報（2021年10月11日）《港府終認「港深融合」的必要 如何建設是大考驗》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。