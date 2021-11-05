通關｜再傳「下月陸港通關」　這一次到底有幾成真？

特首林鄭月娥上周二（10月26日）出席行政會議前見記者時表示，特區政府為爭取早日與內地通關，現正努力推進防疫措施盡量與內地標準一致，包括取消大部分豁免檢疫來港群組安排。事隔一周，港府周二（11月2日）宣布，將於下周五（11月12日）把有關群組收窄至跨境客貨車司機、機組人員、貨船船員、履行政府職務人員等5類，故連外國總領事來港也必須進行家居隔離。不久後，昨日（11月4日）已傳出好消息，例如有傳媒引述內地衛生官員指陸港最快有望於下月中啟動雙向免隔離通關，港澳辦發言人更發公告稱通關工作正在有序推進。



特首林鄭月娥表示，港府努力爭取與內地通關。（梁鵬威攝）

好好吸取以往無法「通關」教訓

總結香港過去兩年的關鍵詞，「封關」一定位列其中。大家不免困惑，為什麼即使香港已經實現「本地感染清零」目標多時，但入境內地時仍要接受起碼14日的強制集中檢疫措施，而無法像同為特別行政區的澳門一樣，與內地達成雙向免隔離通關。

相信其中一大問題在於，港府未有正確理解「通關」的意義，也就無法明晰當中所需的基本條件。長久以來，陸港兩地有著從未間斷而非常頻密的人流來往，當中包括公務、探親、旅遊等活動，對香港經濟發展和日常運作可謂舉足輕重。去年中，當新冠病毒疫情席捲全球導致經濟活動幾乎停擺，內地則以嚴厲阻隔措施成功防控疫情，率先恢復經濟生產。

按理說，與內地關係如此密切的香港，本應儘早與內地協調，積極促成雙向通關，但現實是——香港一來囿於「制度區隔」的思維，認為香港防疫標準難與內地對接；二來礙於自由主義的枷鎖，在「清零」與「共存」之間猶豫不決——結果令通關一再拖延。

早前有獲豁免檢疫的抵港機組人員、船員先後出現確診。（蔡正邦攝）

「外防輸入」措施仍待加強

例如儘管香港早就採取一定程度的封關措施，要求內地和海外入境者進行隔離，以外防輸入；可是，在海外疫情一發不可收拾的情況下，港府仍對從當地來港人士相當「優待」，一度豁免機組人員或客貨船員的檢疫措施，容許他們在社區活動自如；或是容許市民自由前往檢疫酒店探訪從高風險地區回港親友，結果引起多次本地大規模爆發。

翻查立法會文件，從去年2月到5月，有約20萬人次豁免隔離進入香港，到今年人數更是有增無減，從1至7月有約30萬人在出入境時獲得豁免強檢資格。

鑑於本港「外防輸入」措施存在諸多漏洞，內地當局確實放心。事實上，儘管內地早於去年解除省市封鎖限制，但仍然維持相當嚴格的入境檢疫安排，以免防疫功虧一簣。例如曾與內地實現通關的澳門在國慶假期前出現零星不明源頭確診個案後，即使當局已經迅速排查，也無法得到內地通融，必須待情況穩定後才能恢復通關。

海外入境人流較少的澳門尚且如此，更何況身為國際都會的香港？原定月中到北京參加全國人大常委會議的港區人大常委譚耀宗等三人，便因為本港早前新增一宗源頭不明確診而被禁止赴會，相比以往疫情爆發時香港代表仍獲准上京，這明顯反映內地在「外防輸入」上不會退讓的強硬表態。

政府下月起強制巿民進入政府公共設施或辦公室處所必須使用「安心出行」登記。（資料圖片）

早應取消大部分豁免檢疫群組

上月底在香港與內地專家進行通關對接會議後，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露，內地提出「通關路線圖」，並會重點關注本港如何收緊出院安排、收緊抵港豁免檢疫群組、加密高曝露群組人員的檢測次數、增設有具追蹤功能的「通關碼」。平情而論，港府近期的確開始收緊多項防疫措施，包括取消大部分豁免檢疫群組，加密高危群組檢測，並將強制使用「安心出行」出入政府場所等。

其中，「取消大部分豁免檢疫群組」的措施備受關注。政府同心抗疫網站顯示，現時從海外抵港有12類人可以豁免檢疫，包括機組人員、執行公務的政府人員以及外國駐港外交人員等；而從內地、澳門或台灣抵港者可免檢疫有36類可以申請免檢疫，此外貨車司機、通過「回港易」或「來港易」計劃的香港居民或廣東居民都無須進行隔離。

就此，港府已於周二宣布，由下周五起取消絕大部分豁免檢疫安排，包括外國總領事或至少同等的駐港代表，抵港須進行家居隔離，其餘領事人員及家屬則由現在家居隔離改為要在酒店檢疫；只有跨境貨車客車司機、機組人員、貨船船員、履行政府運作的政府人員五類人士可獲豁免。這對香港「外防輸入」策略而言，可謂邁出關鍵一步。

不過，對於香港應該「保持清零」還是「與病毒共存」，應該「優先與內地通關」還是「嚴防海外輸入」，的確存在一定爭議。例如會員包括貝萊德、高盛、摩根大通等機構的亞洲證券業暨金融市場協會（ASIFMA）曾去信財政司司長陳茂波，認為香港現行的防疫措施有損金融中心地位，要求放寬入境防疫限制，接受「與病毒共存」。該會又表示如若措施長期持續，將令外商難以維繫經營，甚至考慮撤出香港。自由黨黨魁鍾國斌就擔心，如果外商看不到通關時間表和標準，或會逐步縮減在港規模。

收緊免檢疫入境防疫措施後，抵港後需要接受2至3星期的隔離期。（梁鵬威攝）

先與內地通關更符合香港利益

然而，優先與內地通關明顯更符合香港利益。據工業貿易署統計，截至本月22日，有約2.7萬人通過在內地設廠並為製造供港物品的公司和在內地從事生產作業的港商兩項豁免入境；財經事務及庫務局負責的金融業及上市公司合資格者豁免安排，至本月25日共收到388個申請，批准其中86宗。由此可見，相關豁免措施申請者並不多，取消豁免實際影響有限。

事實上，香港作為內地與外國的橋樑，反而是大部分駐港外商與內地有大量業務，因為封關導致的隔斷，很多原本依賴香港市場服務的內地客戶只能選擇在當地尋找替代者，有的外商因此不得不將相關人員直接遷走以緊密聯絡內地市場。長此以往，真的會削弱香港國際金融中心地位以及商業樞紐的吸引力。

至於有外商提到的「病毒共存，與內地通關不比與國際通關重要」的觀點，更是不可取。且不說香港遠沒達到如新加坡等國家超過八成的高水平疫苗接種率，隨著天氣轉冷，多國再次面臨多點散發的新一波疫情，變種病毒Delta+更有蔓延迹象。

政府抗疫專家之一、香港大學醫學院院長梁卓偉此前接受《香港01》採訪時，就指出，「香港與其他地方的氣泡爆咁多次，都會繼續爆」，而抵港人士中三份之二都來自內地，一旦採納「與病毒共存」地方的人來港，很容易重蹈新加坡疫情捲土重來的覆轍。作為國家的「南大門」，一旦香港防疫出現破口，所帶來的對社會、經濟和民生的影響難以估量。