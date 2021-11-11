通關｜舊的漏洞產生新的麻煩　勿讓海外豁免群組成為陸港通關障礙

在本地疫情持續清零、內地與香港免檢疫通關協商漸有進展之際，周二（11月10日）突然在社區驗出4宗初步確診，其中兩人屬豁免強制檢疫的貨機機組人員，都攜帶變種病毒，包括病毒含量較高的29歲國泰機師，政府需要因而圍封其住處位尖沙咀凱譽實施強制檢測。海外地區疫情仍然嚴重，這也並非首次有豁免檢疫人士在社區驗出確診，去年的第二、三、四疫情全都因而引爆；儘管特區政府將於明日（11月12日）起進一步收緊有關組別，但非常高危的航班機組人員仍然獲得豁免，可能為社區爆發甚至陸港通關帶來極大風險，當局實在有必要儘快堵塞外防輸入缺口。



11月12日起除跨境貨車和巴士司機、航機機組人員、貨船船員及「須履行與政府相關運作的政府人員」外，均須取得許可後才能免檢疫入境香港。（資料圖片）

疫情風險評級更新慢

高中低風險區混亂

衞生防護中心周二（11月9日）公布，正調查的4宗初步確診輸入個案，均為抵港進入社區後才被驗出。其中兩人屬豁免強制檢疫的國泰貨機機師，均帶L452R變異病毒株。另外兩宗包括一名30歲菲傭和一名15歲從意大利抵港女患者，但病毒量低，衞生防護中心不排除為復陽個案。事件引發香港社會和內地防疫專家對於香港豁免檢疫政策的關注，甚至可能導致荊棘滿途的陸港通關進程一再受阻。

為盡快與內地順利通關，港府上周宣佈收緊入境檢疫安排，將由明日（11月12日）起除跨境貨車和巴士司機、航機機組人員、貨船船員及「須履行與政府相關運作的政府人員」外，均須取得許可後才能免檢疫入境香港。不過，在收緊措施尚未正式實施之際，獲豁免檢疫的國泰機師突然確診，令外界質疑有關豁免政策存在極大風險。

「雖然收緊豁免，但現實情況反映政府『講多過做』。」呼吸系統專科醫生梁子超接受《香港01》查詢時指出，豁免機組人員檢疫一直是本港最大的防疫「漏洞」，如果當中有人「來自極高風險的地區，好大可能將病毒帶回香港。」他認為，政府推行豁免政策原意是為盡快恢復香港社會經濟正常運作，但防止社區爆發才是一切的前提，更是當局的根本責任。

機組人員每次回港後均需要於香港國際機場接受檢測，並視乎情況接受自我隔離或醫學監察。（余俊亮攝）

那麼，為什麼機組人員得以豁免檢疫？而在他們進入社區之前，又需否經過一些基本檢測和監察？

運輸及房屋局的解釋是，通常情況下，駐港機組人員在停留外站期間要接受閉環管理，包括於航空公司安排的酒店自我隔離及乘坐點對點交通往返酒店與機場。他們在每次回港後均需於香港國際機場接受檢測，並視乎他們停留於外站及在機上執勤的情況等因素，接受自我隔離或醫學監察。而自我隔離的天數，則根據他們的疫苗接種紀錄和抵港前曾逗留地區的風險而釐定。

可是，單就海外地區的疫情風險評級而言，本港明顯存在更新不及時的問題。

根據現行制度，本港於不同國家或地區的疫情風險評級分高中低三級分別實施不同措施，相關評級會根據不同國家地區的疫情變化進行相應調整。但現實卻是，本港上一次更新已經是近3個月前，將15個國家由中風險B組指明地區提升至高風險A組，德國、越南、新加坡等國屬於中風險B組指明地區。而B組中風險很多國家疫情變得十分嚴峻，其中德國便出現大爆發。

梁子超指出，醫學監察對新冠病毒的管控非常有限。（資料圖片）

機組人員免檢疫成外防輸入最大漏洞

梁子超批評，政府一再允許高風險地區機組人員來港後經簡單醫學監察自由出入社區，實屬「失策」，因為醫學監察對新冠病毒的管控非常有限，是次確診人士病毒量高而且病徵不明，可見所謂監察名存實亡。梁子超續指，無病徵患者具傳染性的日期難以確定，如果傳染了家人，便有可能透過家人將病毒帶到社區，造成難以想象的後果。

港府近日收緊多項防疫措施，以期盡早與內地順利通關。但隨疫情回穩，各國相繼放寬出入境管制，本港機場客運量及貨運量上升，往來機組明顯增多。根據機管局最新統計，香港機場今年9月份航空交通量，貨運量較去年同月上升17.9%至45.5萬公噸，往來北美及東南亞的貨運量升幅最為明顯，而這些國家和地區皆在高風險疫情地區之列。

有見及此，早前陸港通關協商會議上，有內地專家提出希望港府強制航空機組人員於指定處所隔離檢疫，而不是目前准許機組人員以家居方式進行隔離的問題。

「一旦出現社區傳播，難以追蹤接觸者。」梁子超表示，相對香港而言，內地外防輸入的監管措施非常嚴厲，尤其在南京祿口國際機場疫情暴露出機場防疫措施存在漏洞後，中國民航局在9月23日修訂發佈《運輸航空公司、機場疫情防控技術指南（第八版）》，要求機組人員集中隔離，即使是在上一目的地未曾下機的機組人員，在入境首次核酸檢測陰性後可獲豁免集中隔離，但仍需視乎實際風險進行7天至14天的社區健康監測，期間每隔1天進行1次核酸檢測。

梁子超建議航空公司應該對員工進行閉關工作安排。（余俊亮攝）

漏洞不補通關化為泡影

「本港機組人員在進入社區之前，起碼要有14日的隔離期。」梁子超建議，航空公司應該對員工進行閉關工作安排，之後才可去到指定酒店休息，「如果想回家，要先接受檢疫，然後在休息期內給予他們假期，讓他們回家團聚。」他強調，機組人員豁免是整個外防輸入最弱的一環，如果處理不好通關恐怕難以成行，更甚直接令香港面臨第五波疫情捲土重來的風險。

澳門早前與內地通關後設立「熔斷機製」，在發生本地確診個案時，會暫時煞停通關；在經過實現動態「清零」後，澳門與內地通關才恢復正常。據報道，香港恢復與內地通關後，也有意採用類似機制。

Delta變種病毒傳染性高，冬季傳播風險加倍，若病毒不慎走入社區，極有可能引起第五波疫情的爆發。（李澤彤攝）

「香港如果真的出現社區傳播，一定會熔斷，但不是經常熔斷，可能會成為永遠熔斷。」梁子超提到，「不斷熔斷」說明疫情仍然可控，但現時Delta變種病毒傳染性高，冬季的病毒傳播風險更是倍增，一旦病毒不慎走入社區，第五波爆發的可能極高，「不只是『通關難產』的問題，就連社區可否保障現有經濟活動都成疑。」

梁子超強調，香港要想避免「永遠熔斷」的發生，就必須盡最大努力提早堵塞抗疫漏洞，包括盡快提高整體接種率、對機組人員實行封閉管理等，「不然等事情發生之後再做，往往只有追悔莫及了。」