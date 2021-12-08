避免掉入「民主與專制」的陷阱　才是中共真正的挑戰

北京時間12月4日，中國國務院新聞辦公室發表《中國的民主》白皮書，該白皮書分為前言、正文和結束語三大部分，正文又分為五個部分，總字數2萬餘字。在前言部分，該白皮書開篇即言，「民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。」並在接下來的部分對如何評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的進行了具體闡釋。

除了常規論述，如「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的」，「一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判」，白皮書還尋根溯源了中國的民本思想，對民主與專政的關係進行了辯證解釋——「民主和專政不是矛盾的，都是為了保證人民當家作主。打擊極少數是為了保護大多數，實行專政是為了實現民主」，並再次提及了「跳出治亂興衰的歷史周期率」，以及強調「普遍實行領導幹部任期制，實現了國家機關和領導層的有序更替」的重要性。

該白皮書發布的次日，中國外交部網站發布《美國民主情況》報告，該報告集中主要篇幅揭示了美國民主的異化及三重弊害，包括：制度痼疾積重難返；民主實踐亂象叢生；輸出所謂民主產生惡果。該報告全文1.4萬餘字，通過列舉具體的案例，比如國會山暴亂、弗洛伊德事件等，援引權威民調機構民調、媒體聲音、學者觀察來夯實己方觀點。

比如報告援引英國知名學者馬丁·沃爾夫在《金融時報》發表的文章《美國民主的奇異消亡》指出，美國的政治環境已走到快無法挽回的程度，民主共和國進一步向專制主義轉變。再如報告援引《以色列時報》觀點指出，「山巔之城的美國，燈塔效應不再。」

北京接連兩天發布兩份民主報告，破與立的意味明顯。破的是美國民主的霸權與人們的迷思，立的則是習近平提出的中國的「全過程民主」。而北京這樣做還有一個大背景，那便是美國即將於12月9日舉行的首屆線上民主峰會，中國俄羅斯被排除在了峰會之外。

美國舉行民主峰會並不意外，因為拜登上台之初即將21世紀定義為了民主與專制的較量，為了夯實這一論斷，美國勢必會竭盡所能鞏固民主陣營，所謂的民主峰會便是其中的必要環節。同樣地，中國在此時推出《中國的民主》與《美國的民主》白皮書也不意外，這是中國破與立的常規手法。關鍵的問題在於，中美這樣做會否起到各自預期的效果？

先來看美國的民主峰會。如果沒有百年不遇的新冠病毒疫情，美國牽頭的民主峰會估計會讓不少人歡欣鼓舞，再加上台灣作為非主權國家受邀參會，香港羅冠聰等個別所謂「民主鬥士」亦出席，增加了更多「看點」，可疫情的發生以及美國在抗疫中的表現，以及國會山暴亂等卻倒逼着越來越多的人重新審視作為民主燈塔的美國，包括美國自己。

比如《紐約時報》在今年5月一篇題為《美國已無法再定義何為「民主」》的文章中寫道，「以民主為一端，以專制為另一端的簡單的冷戰觀念已經不能滿足需要」，「世界上的自由民主國家已經失去了定義民主的壟斷地位，這不僅是因為新的威權主義者宣稱他們擁有民主的資格，還因為——正如皮尤研究中心(Pew Research)最近的一項研究所表明的那樣——絕大多數美國人和法國人對他們自己的政治制度深感失望。有些人甚至不相信他們仍然生活在一個民主國家。其他許多歐洲國家也是如此。」

2021年1月6日，唐納德·特朗普的支持者聚集在華盛頓國會山外，該事件震驚全球。（AP）

為什麼會這樣？該文進一步解釋道——「一定程度上是因為一年的封鎖和相關限制。由於社會受到恐懼和不確定性的影響，人們對什麼是民主治理的看法已被打亂。過去一年，在許多地方與這種流行病作鬥爭的過程中，民主和專制政權不如過去那樣可以明顯區分。人們無法再從一個國家的政權類型中了解它對大流行的反應有多好（或者有多差）。無論是像韓國和新西蘭這樣的民主國家，還是像中國這樣的威權國家，都成功處理了這個問題。政體類型也不能預測政府會對公民自由採取什麼樣的限制，或政府將採取何種經濟政策。」

再看中國的「全過程民主」，這是習近平近幾年提出的新詞。2019年11月2日，習近平考察上海市長寧區虹橋街道基層立法聯繫點時，第一次提出「人民民主是一種全過程的民主」。2021年3月通過的《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》修正草案與《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則》修正草案中，「全過程民主被明確寫入這一法一規則」。今年7月1日，在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話中，習近平又特別提出要「踐行以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主」，在其中加入了「人民」二字。而中共十九屆六中全會通過的「第三個歷史決議」，也明確將「全過程民主」寫入。

如果說習近平原來不間斷提到全過程民主時，人們還只是聽一聽作罷，畢竟在事關民主的問題上，中國天然地處於劣勢的一方，近乎「有理說不出、說了傳不開」，但當國新辦推出《中國的民主》白皮書，以及中國外交部官員不斷在公開場合鞏固這一概念，明顯感覺到中國已經試圖開始與美國展開一場民主話語權的爭奪戰。中國最大的底氣，便是實踐，以及由此而來的人民滿意度和認同感。比如疫情防控取得的成效，便極大增強了中共和習近平的信心。

雖然自信的中共試圖展開一場民主話語權的爭奪戰，而且有切實的實踐作為支撐，但這場爭奪戰註定「信者恆信、不信者恆不信」。上海交通大學國際與公共事務學院講師、台灣研究中心研究員黃宗昊此前在接受《香港01》姐妹媒體《多維新聞》採訪時坦言，在民主的話語權上，美國跟西方是絕對佔上風的，這個非常明顯。

「民主」這個詞本來就是外來語，對中國來講，自古以來就沒有「民主」這種說法。如果按照儒家的說法，應該叫「民本」或是「民貴」。所以今天談「民主」，西方世界、特別是發達國家對其內涵是有一定共識的。而中國談「民主」，不論用怎樣的包裝和說法，不管叫「全過程民主」還是「協商民主」，都是僅此一家，都很容易被貼上「中國式民主」的標籤，難以獲得西方的認可。所以中國要想在民主問題上爭奪話語權，會非常艱難，而且效果不明顯。

基於此，關鍵不在於是否展開這場民主話語權爭奪戰，更無關如何展開，真正的挑戰在於如何避免掉入「民主與專制」這樣的議程設置陷阱中。中國官方固然可以將美國的說辭貶的一文不值，並通過趙立堅等外交官來戳破美國自由和民主口號之下的名不副實，亦或者讓胡錫進用左右逢源的手法將中國製度的優越性和盤托出，但這些都不是關鍵，關鍵在於致力於推動中國真正走向開放、包容、多元，這些普世價值不該只屬於「民主世界」，何況中國還有切實的實踐作為底氣，比如完成世界最大規模的脱貧攻堅，改革開放至今的經濟增長，帶領中國一步步站起來、富起來、強起來。

民主不等於美國，專制也無法定義中國。民主與專制的較量，說到底是一場虛無的、人為設置的意識形態的較量，與現實毫無關係。人人嚮往自由，期待民主，但當民主與專制放在天平的兩端，作用於政治，就已經不再單純，它附帶了太多目的，比如最直接的目的就是打倒對方。民主與專制的辯證，是這場突如其來的疫情留給人們最深刻的思想衝擊，而今卻成為政客手中的砝碼，再次陷入非黑即白。