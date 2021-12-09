香港不需要「精神勝利法」

香港新選舉制度施行後的首個立法會換屆選舉將於12月19日進行，153名候選人將競逐90個席位，香港的街頭亦遍佈着各種宣傳海報和攤位。在立法會選舉進入倒計時之際，香港行政長官林鄭月娥接受內地媒體《環球時報》專訪，被問及「是否擔心這次選舉會出現投票率過低的情況」時表示，「投票率受很多因素影響。有一種說法是，政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府。所以，我認為投票率的高低不代表什麼。」

此番表態之後，林鄭亦補充道，「作為特區政府，我們有責任去解釋香港選舉制度完善後的特點，也會鼓勵每一個登記選民行使公民權利，但最終投票率是高是低，我覺得沒必要過分擔心。」

雖然林鄭此次訪問談到了很多話題，比如回顧了執政四年多的經歷——「過去四年多可能是香港1997年回歸以來面臨挑戰最嚴峻的一段時期，從2019年下半年開始的動亂持續了接近一年，接下來又是近兩年的抗疫。在如此困難的情況下，令我感到最安慰的是，香港終於度過了這些大風大浪，實現了今天平穩、甚至可以說是好的局面。」她也談到了自己的遺憾、對香港的期待以及得以挺過修例風波的力量支撐，但圍繞立法會投票率過低的看法，還是成為媒體爭相關注的焦點。

政府做得好，投票率會降低？

「投票率的高低不代表什麼」、「最終投票率是高是低沒必要過分擔心」，這是值得肯定的部分，作為新選制下的首次立法會選舉，出現投票率低的情況並不意外，何況香港還未徹底從修例風波的這場「高燒」中恢復過來，單純以今次立法會選舉投票率的高低作為衡量標準，本身就是偏狹的。至於有人將今次投票率與兩年前的區議會選舉的高投票率做對比，更是沒有必要，因為兩者並沒有可比性，而且兩場選舉的時空背景已經全然不同。

但「政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府」之論斷，不僅加劇了港人對於今次立法會選舉的排拒心理，而且將「投票率低」與「政府公信力高」進行這樣的強行嫁接，更像是一種自欺欺人的「精神勝利法」。今天的香港不需要這樣的自我安慰，更不需要這樣的「精神勝利法」，而是需要認清國際大氣候和香港自身小氣候，認清時與勢，在此基本上，撥亂反正，深化改革，逐步化解困擾港人的深層次結構性矛盾。

在這一點上，鄧小平帶領中國推動的改革開放和1989年六四風波後中國的應對，或許能給時下迫切需要走出修例風波、迫切需要一場改革開放的香港以啟示。

鄧小平啟動的改革開放，最終改變了中國無數人的命運。圖為1992年2月12日，鄧小平在上海閔行經濟開發區參觀。（新華社）

「偶然性」背後有「必然性」

今年是蘇聯解體三十周年，對很多人來說，習慣將戈爾巴喬夫的改革與鄧小平的改革放在一個天平的兩端，並就此追問：為何蘇聯最終失敗並導致整個國家的解體，而中國的改革開放不僅成功了還締造了一個奇蹟？根本的原因在於，鄧小平不僅「向前看」，而且還將改革限定在特定範圍內，比如提出「一個中心、兩個基本點」框定了改革的四梁八柱，這就為避免改革失序提供了屏障。反觀戈爾巴喬夫的改革，則是意圖用「一攬子計劃」解決蘇聯積重難返的矛盾與問題，並不斷「向後看」製造思想和意識形態的混亂，最終直接危及了政權的合法性。

再看六四事件之後中國的應對。六四事件後，鄧小平在接見首都戒嚴部隊軍以上官員時有一個重要講話，開宗明義對六四事件的必然性進行了總結，「這場風波遲早要來。這是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定了的，是一定要來的，是不以人們的意志為轉移的，只不過是遲早的問題，大小的問題。」他進一步分析道，「這次事件爆發出來，很值得我們思索，促使我們很冷靜地考慮一下過去，也考慮一下未來。也許這件壞事會使我們改革開放的步子邁得更穩、更好，甚至於更快，使我們的失誤糾正得更快，使我們的長處發揚得更好。」正是基於這樣的分析與總結，所以雖然六四事件之後中國內外交困，仍然可以繼續凝聚社會共識，推動改革開放。

對香港來說，雖然2019年經歷曠日持久的修例風波，令整個社會遭遇重創，但香港今天的整體局面仍比文革後和六四事件後的中國內地要樂觀得多。以鄧小平啟動的改革開放和六四事件作為參考，香港主政者至少應該明白兩點：其一，如六四事件一樣，修例風波的偶然性之外，其實有着很大程度的必然性，積重難返的深層次結構性矛盾、積累已久的社會怨氣怒氣意味着這場風波遲早要來；其二，如改革開放初期一樣，當前的香港在保證不失序、不成為反對大陸基地的前提下， 進兩步退一步、甚至進一步退兩步的情況再正常不過，關鍵在於能否抓住主要矛盾，將香港問題放在更長的時間周期裏「向前看」。

曠日持久的修例風波，將香港的深層次矛盾與問題暴露無遺。（美聯社）

理直氣壯承認社會現實

回到今次的立法會選舉，雖然對於當前的香港來說是一件大事，於北京而言，高投票率也確實「面子」上更好看，但香港最終能否由亂轉治、由治及興，「一國兩制」能否最終行穩致遠，並不取決於今次立法會選舉的投票率高低。就像當前中美之間圍繞民主話語權展開的爭奪戰一樣，最終並不取決於各自說了什麼，而是能否切實的改善民眾的生活，能否推動社會整體的發展。

12月6日，修例風波後臨危受命擔任港澳辦主任的夏寶龍在《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式上發表視頻致辭，其中提到「今天，在香港特別行政區早已納入國家治理體系的情況下，在『一國兩制』實踐向縱深推進的進程中，我們更應當理直氣壯地高高舉起愛國愛港旗幟。」在推出《港區國安法》和選舉制度改革之後，北京乃至特區政府的確理直氣壯舉起了愛國愛港的旗幟，但同樣需要理直氣壯承認香港今天的社會現實，承認立法會選舉低投票率背後的政治冷感，香港不需要「精神勝利法」。