80歲以上長者接種率不足兩成　強制打針可否破除疫苗猶豫？

新冠病毒肺炎全球死亡人數突破530萬人，Omicron變種病毒株也陸續在多國傳播，世界衛生組織（WHO）不斷警告該病毒株有極高傳播風險，歐盟委員會主席則呼籲強制接種疫苗。目前已有7宗Omicron輸入個案的香港，自從11月23日達到有7成人接種第一針的基本目標後，至今接種比率並沒有太大改善，已接種第一針的人口只有71.5%而已，當中長者接種比率持續低落，80歲或以上長者接種率不足兩成，而70至79歲亦只有46.98%而已，相對世界各地而言明顯偏低。究竟特區政府應該怎樣做，才能進一步提高長者接種率？



本港的長者、長期病患者以及其他高風險人士的疫苗接種率低迷。（資料圖片）

自2020年初新冠爆發，疫情已經持續近兩年，接種新冠疫苗已經成為世界不同國家和地區公共生活的日常需求，但在香港，儘管政府早於去年底展開疫苗接種計劃，但整體疫苗接種比率低於其他國家和地區，其中長者、長期病患者以及高風險人士的疫苗接種比率更加落後。

根據英國官方數據，截至5月9日，在有約684萬名老年人口的英格蘭地區，70歲以上長者接種率達到89.5%，95歲以上也有86.1%；至於當下日本，80至89歲長者的接種率高達95.51%，100歲以上的也有89.3%；就算是主張自由至上的美國，65歲及以上人群的接種率也超過86%

為什麼香港接種比率持續偏低？為什麼長者接種比率難以提升？香港浸會大學在今年7月展開的「助減香港市民疫苗猶豫研究計劃」發現，長者拒絕接種主因在於不少人患有慢性病，擔心打針後會產生強烈副作用和後遺症。

截至12月1日，本港80歲或以上長者新冠疫苗接種率僅為約18%。（資料圖片）

然而，免疫系統較弱的長者是新冠病毒感染的高危人群，一旦染疫，身體無法清除病毒，攜帶量亦會更高，所以相對一般人而言，他們更具接種疫苗的迫切性。中文大學醫學研究團隊證實，長者及認知障礙症患者確診後的死亡風險遠高於一般患者，染疫的認知障礙症患者死亡率甚至會增加2倍。

全球數據亦顯示，累計因新冠死亡者平均年齡大概在70歲左右。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）調查，相對於18至29歲年青人，65至74歲群組的死亡風險增加90倍，75至84歲群組死亡風險提高了220倍，而85歲以上長者的死亡風險提高570倍。

新加坡在5月1日至10月31日期間的接種資料亦顯示，80歲以上未接種疫苗的重症率高達46%，致死率則為22%；但若接種一劑疫苗，重症率可減少至39%，致死率也可下降至12%；如果能夠完成兩劑接種，重症率進一步減少至12%、致死率也只有2.5%。

長者作為新冠病毒感染的高危風險人群，往往是防疫中最薄弱一環。（資料圖片）

事實上，在疫苗接種初期，很多國家和地區出現長者抗拒打針的情況，原因和香港相似，都是擔心疫苗產生副作用和質疑保護效果。港大感染及傳染病中心總監何栢良強調，向長者群體「谷針」，最重要的是增加宣傳，令長者了解疫苗的安全度及作用。

長者生活圈相對較小，及時的社區宣傳是向其普及疫苗作用的有效方法。以新加坡為例，當局通過舉辦線上線下專家講座，引導長者對疫苗建立理性認知，組織志願者為行動不便的年長者提供「疫苗上門」服務，為長者提供直接了解疫苗的渠道，令長者明白疫苗可以有效減少出現重症的可能性。同時新加坡亦推行「接種者有別」防疫措施，合資格但拒打針者一旦確診，將需要自付醫藥費，種種做法切實提高了全國接種率，70歲以上長者完成接種比例已經超過八成。

政府在疫情期間推行的公共衛生政策，需要綜合權衡公眾利益、疾病風險和回饋效益。顯而易見的現象是，世界上愈來愈多地方都推行強制接種政策。歐盟委員會主席馮德萊恩12月1日表示，歐盟必須考慮強製接種疫苗，以應對Omicron變化總病毒組的蔓延。德國隨即響應，翌日宣布該國未打針者將無法進入藥店、超市等必要公共場所。希臘明年1月16日起也將對60歲以上長者實施強制打針令，違令者政府每月會罰款100歐元（約880元港幣），並將罰款用於公營醫療系統撥款。法國、意大利及捷克都考慮在市民進入特定公共場所主要出示證明的基礎上進一步收緊措施，例如僅允已接種人士進入一些場所。

「疫苗強制接種措施與人權有關，每個人都有保護隱私和身體完整性的權利。」英國利物浦大學教授Gates Chearu在半岛電視台節目中強調，這項權利並非絕對，「假使政府可以證明權利干涉是實現另一個價值目標所必需的，就可以被允許。」

從年初推行疫苗接種計劃以來，本港在安老院舍接連實行「接種先導計劃」以及鼓勵60歲以上長者打針的「即日籌」行動，都未見成效。特區政府著實有需要考慮採取升級行動提升長者接種比率，才能在最大程度保護其他已接種和無法接種疫苗群組的生命健康。