踏入2022年，香港即將迎來主權回歸第25個年頭，正式步入《基本法》所許諾「五十年不變」的中期階段。過去三年絕對是「一國兩制」的關鍵節點，從被視為反中亂港的修例風波，到止暴制亂的《港區國安法》，再到由亂及治的「愛國者治港」和「完善選舉制度」——正值時代變遷的大開大合，歷經政治秩序的大破大立，難免觸使人心的大起大落。



有人躊躇滿志，更多人灰心喪氣，但無論如何，日子仍要繼續，與其糾結回不去的過去，倒不如思考如何參與仍可把握的將來——所謂「凡益之道，與時偕行」，只有積極看待甚至主動推動「變化」，事情才有可能「變好」；也只有重新做好「港人治港」，以有效的「治理」解決社會問題、以優質的「民主」發揮香港特色、以進步的「資本主義」引領世界前行，使得香港真正成為國家對外宣揚「和而不同」、「兼容並蓄」等政治理念的成功案例，才可重建中央和香港之間的政治互信，讓「一國兩制」保持先進優勢、體制活力和創造空間！



《香港01》一再勸戒，有了《港區國安法》並不代表「萬事大吉」，當局不但需要「止暴制亂」，更加需要使出更大力氣「改革治理」。我們深信，「治理」才應該是「港人治港」和「高度自治」的核心，也應該是「一國兩制」走到中期——「五十年不變」下半場的重點——我們不會把「五十年不變」當成一種五十年後重新出發的斷裂時態，不會糾纏於「資本主義」的「什麼都不變」，不會教條地延續自由放任的經濟邏輯和單一固化的經濟結構，而是會把「五十年不變」理解為包容着一種在連續性軌道上的民主治理模式。

然而，如果一眾治港者仍然只懂得「止暴制亂」而無法推進「治理改革」，那無疑是錯估形勢，甚至落後時代發展。相對於國家主席習近平在新年前夕提及的「踔厲奮發、篤行不怠」，「凡益之道，與時偕行」更加符合當下香港的需求——它來自《易經》裏的益卦，益卦的卦象，上風下雷，喻示風雷激盪的景象，而風雷之間其實相助互長，勢愈強、雷愈響，可謂交相助益；也就是說，要得益、要受益，就要懂得把握時機、與時俱進——看看今天的香港，回想過去這二十五年來，我們到底錯過多少改革的時機？

詳細內容請閱讀2022年1月3日出版的第298期《香港01》電子周報《「五十年不變」中期展望 ——凡益之道，與時偕行》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。