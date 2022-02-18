第五波｜為何「糾纏」特首戴不戴口罩？

特首戴不戴口罩，的確不應成為一個需要耗費寶貴公共資源去糾纏的問題，偏偏香港就是這樣，在「應然」與「實然」之間總會出現鴻溝。然而，香港本不必然出現這種鴻溝。



第五波疫情非常嚴峻，自1月22日爆發，累計新增接近2.5萬宗確診病例，社會整體氣氛充斥憤怒、恐慌和抑鬱。（梁鵬威攝）

第五波疫情非常嚴峻，自1月22日爆發以來，不到一個月內累計新增接近2.5萬宗確診病例，社會上下的「抗疫疲勞」早已達到臨界點，整體充斥憤怒、恐慌和抑鬱等情緒。

抗疫破防，「情緒」的出現確實不無道理，尤其是兩年無休的抗疫官員，肯定身心具備；不過，也正是因為面對大型公共衛生危機，而抗疫官員肩負重任，所以對他們來說，「情緒」又是最不應該存在的東西，一旦被情緒凌駕了腦子、淹沒了理性，難免影響專業判斷，最終損害公眾利益；偏偏，大家還是陷入了情緒，而情緒中的官員更加無法穩住大家的情緒。

特首林鄭月娥1月25日出席行政會議之前首次被問及，疫情升溫之下為何見記者時仍然脫下口罩發言，而當時已經連續第三天新增過百宗確診病例；她回應指，那是經過深思熟慮的做法，因為市民有需要清晰聽到特首傳遞的信息，甚或有需要感受到她表現出來的情緒。直到20天後周二（2月15日），當日新增超過1500宗病例，她再次被質疑未能以身作則戴好口罩時，一再強調自己除記者會外完全做足防護措施，又呼籲「大家不要再糾纏這個議題」，因為當下必須「同心抗疫」，而她作為行政長官更要「負起這個主體責任，讓市民知道情況如何」；不過，她未有解釋到底需要讓市民知道的是什麼「情況」，而外界普遍解作是她所發放的信息，以及她所釋放的情緒。

疫情失控之下，「特首戴不戴口罩」的確不是應該耗費寶貴發問時間去糾纏的問題，也難怪特首或多或少透著點「不耐煩」的情緒；而根據她以往曾經形容自己受欺凌、被針對的心境來看，她大抵也會對這種圍繞她個人行為的問題產生反感，甚或懷疑可能有人企圖令她難堪。

不過，話說回來，特首又曾否考慮過，當她透過這種一般人都想不出來的方法「與民共情」，市民實際上到底會有什麼感受、又會產生什麼情緒？

這波疫情爆發之前，「陸港通關」明明只差最後一哩路，但市民轉眼之間等來的卻是特區政府放縱機組檢疫漏洞引起的社區傳播，還有高級官員「頂風作案」出席港區全國人大洪為民生日派對的可笑醜聞，以及收緊到需要「禁止晚市堂食」的防疫措施——凡此種種，完全顛覆大家翹首以盼喜迎新年的心理預期，彷彿一下子就從天堂墜入地獄，實在很難不對具備「主體責任」的特首心生怨氣，因為情緒產生之後往往需要透過歸因進行轉化，而官員的不合理行為和不稱職表現正是最自然不過的宣洩口。

偏偏，當憤怒的情緒尚未得到排解，恐慌的情緒又隨著與日暴增的確診數字迎面襲來，人們無可避免地沉浸在越發失控的情緒體驗和心理世界當中；而在大家都被嚴格限制社交距離的時候，卻看到那位「始作俑者」彷彿享有特權一般不必配戴口罩，這種「差別對待」著實難以令人信服，甚至因而產生更多消極情緒——難道說，特首就一定「百毒不侵」嗎？還是說，「同心抗疫」只是說說，大可「身心不一」？

疫情防治之難，往往難於群眾的配合，而若要大家乖乖配合，就少不了妥善管理社會情緒，因為社群本就充滿情緒，而一個恐慌、怨恨、抑鬱的社會，肯定比冷靜、寬恕、舒暢的社會要棘手得多——

如果說，政府毫不在意市民的情緒波動，那麼諸多防疫政策不但難以獲得市民諒解，反而會衍生大量陰謀和猜疑，阻礙政策順利推行；而如果說，政府沒能排解社會負面情緒之餘，反倒在有意無意之間向社會輸出一些令人感到敵意的情緒，那恐怕只會強化社會的抵觸情緒，甚至啟動心理的報復機制，對抗疫工作百害而無益；但如果說，政府能夠時刻保持冷靜的頭腦和理性的判斷，繼而秉持互相尊重的原則和平等對待的態度，誠懇因應不同情況與市民進行有效溝通，相信定能帶領社會把悲觀情緒轉化為積極力量，真正實現「同心抗疫」。

至於管理情緒之難，其實說難不難，就像「特首戴不戴口罩」這個無聊議題一樣，只要她把口罩戴上，大家又怎會「糾纏」？而事實上，特首也並不是不能戴好口罩的，正如她前日（2月16日）為爭取商界撥出酒店用作檢疫而親自透過視像會晤地產建設商會時，從政府新聞處發放的現場照片所見，即使身處諾大而沒有人群聚集的會議室內，她都沒有脫下口罩。但如果她在沒有生命的螢幕面前都能做足防護措施，而出席記者會面對真人時卻不能戴好口罩，就難免引人「糾纏」了。

防治疫情也好，管理情緒也罷，再難也不過「事在人為」。中共總書記、國家主席習近平近日罕有就香港抗疫作出重要指示，強調特區政府必須把儘快穩控疫情作為當前壓到一切的任務，事後各界力量資源瞬間就被動員起來了——捐借土地作醫療設施、騰出酒店作隔離場所、提供商場作接種地點、保障供應穩住物價、鼓勵員工居家辦公......但吊詭的是，習近平發出「總動員令」之前，其實香港早就瀕臨崩潰邊緣，包括特區政府在內的權貴卻顯得「愛莫能助」，任由人心惶惶、不可終日——但香港本不必然如此狼狽，只要領袖能把百姓憂喜放在眼裡，只要領袖願意好好管控社會情緒，香港就不會如此。

回想2019年的反修例風波，「恐懼」和「憤怒」無疑是最強大的政治燃料，完全主導整個浪潮的走向。「其實在日常生活中我們都是一個平凡的香港人，我們每天一起擠地鐵、一起為了高樓價搖頭、一起看著特區政府荒謬的政策而同聲咒罵。然後呢？我們被這個政府繼續壓迫、羞辱。修訂一旦通過，所謂的司法獨立也會蕩然無存，試問香港還剩下什麼？」——當年「民陣612大遊行」前夕，署名為「一群關心香港前途的抗爭者」致「媒體、政黨、市民」公開信的最後一段，正好道出香港人的「憤怒」和「恐懼」——既「憤怒」港府無法紓解日常民困，又「恐懼」中央改變香港法治模樣。

撰文：香港01首席記者黃雲娜