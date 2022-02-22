第五波疫情｜兒童長者驟對高感染——低接種率禍害顯現

新冠變種病毒Omicron引發的第五波疫情失控，由1月23日爆發以來，截至周日（2月20日）累計新增超過4.7萬宗確診病例，其中長者和兒童的死亡率及感染率備受矚目——在死亡率方面，已有超過60人死亡，當中不乏年長人士和長期病患，還有兩名年僅三歲和四歲的正常幼童；至於感染率，醫院管理局上周三（2月16日）公布的數據顯示，此前兩周之內有17%確診者是17歲以下兒科病人，當中9%年僅六歲以下。很多家長不禁焦慮起來，大家都在問，為什麼長者和兒童會成為Omicron的主要侵襲對象？到底有什麼方法才能更好地為他們提供適切的保護？



詳細內容請閱讀第305期《香港01》電子周報（2022年2月21日）《兒童長者驟對高感染——低接種率禍害顯現》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

根據衞生防護中心網站的數據，由2021年1月31日至2022年2月19日，合共有逾6,000名19歲以下兒童染疫，佔整體的12%。（歐嘉樂攝）

梁子超解釋，兒童的上呼吸道更狹窄，一旦病毒被附着，極容易引發幼兒出現細支氣管炎和哮吼症狀。（林若勤攝）

英國有調查證實，接種新冠疫苗可降低康復後出現長期後遺症的風險。（政府新聞處）

由於政府和專家的資訊不夠直白明晰，很多家長仍然深陷「疫苗猶豫」。（梁鵬威攝）

隨年齡增加身體機能退化，抵抗力愈來愈差，長者亦容易成為病毒的入侵對象。（資料圖片）

根據衞生防護中心網站的數據，由2021年1月31日至2022年2月19日，至少8,000名60歲或以上長者染疫，佔整體的17%。（Getty）

不少社區接種中心出現人龍排隊輪候情況，供應無法滿足所有市民需求。（廖雁雄攝）