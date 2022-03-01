第五波 | 如何發動13間私家醫院和3000間西醫診所的抗疫力量？

第五波疫情自1月底爆發以來，至今（3月1日）累計新增超過至少15萬宗確診病例，病患排山倒海撲向18間公立醫院，急症室、病房裡、走廊上、醫院外全部都是人。相對於公立醫院的人滿為患，門可羅雀的私家醫院就像是這場全民抗疫戰下的「局外人」，不但未能參與新冠病患的收治工作，有的甚至連普通發燒的非新冠病人都拒絕醫治。香港已經面臨最危急的關頭，沒有人可以置身事外，更何況醫護人員的天職就是救急扶危，特區政府應該積極發動私營醫療力量參與抗疫，例如新加坡的公共衛生防範診所（PHPC）計劃，成功動員900多間私家門診合作處理輕症病患，而香港的13間私家醫院和3000多間私家診所，理應貢獻一份力量。



相對於公立醫院的人滿為患，門可羅雀的私家醫院就像是這場全民抗疫戰下的「局外人」。（張浩維攝）

私院拒收普通病患加重公院負擔

隨著疫情緊急爆發，醫管局上月中多次發出緊急呼籲，希望初確者勿再湧入急症室覆檢，盡量把醫療資源留給更有需要的長者和幼兒；然而，即使已經有數萬名輕症者留待社區，但救護車仍然源源不絕地往公立醫院輸送病患，醫療系統疾呼崩潰。

以內科病房為例，在正常的情況下，轄下18間公立醫院急症室每日有850名病患轉入內科病房，但醫管局上周二（2月25日）的數據顯示，過去一個月有17天都超出警戒線；負壓病床更加嚴重，據當局去年底公布的數據，公立醫院和疾控感染中心合共只有1200張負壓病床應付第五波疫情，而自爆發以來，這些病床的使用率長期處於9成的水平；醫護人手亦非常短缺，基本上都疲於奔命，有些地方甚至出現一名護士需要同時照顧100名病人的情況，更令人擔心的是，截至今天，8萬多名醫護當中已有2300人確診，潛在的「交叉感染」和「病房爆發」是這波疫情的一大威脅。

相比之外，13間私家醫院則冷清得多。由於私家醫院隔離設施不足、只有少量負壓病床，所以不願收治新冠病患，而特區政府目前的安排也是傾向由公立醫院處理所有檢測呈陽性人士。不過，在疫情極為嚴峻的當下，尤其是公立醫院遠超負荷之際，私立醫院並沒有主動施以援手，過去一兩周更有報道指出，有個別醫院拒絕接收出現感冒發燒徵狀的非新冠病患，食物及衛生局局長陳肇始上月中（2月18日）不得不去信香港私家醫院聯會，表示除非病人已經在檢測中呈陽性，要轉往公立醫院接受治療，否則希望私家醫院繼續以慣常方法處理病人，以免對公立醫院造成額外負擔。

私家醫院隔離設施不足、只有少量負壓病床，所以不願收治新冠病患，而特區政府目前的安排也是傾向由公立醫院處理所有檢測呈陽性人士。（威院提供）

是賺錢重要，還是救人重要？

特首林鄭月娥昨日（2月28日）與廣東省流行病學專家會晤後發表視像講話，表示將會加強分層治療以減少重症及死亡個案，使醫療資源能有效地用於迫切個案。當局沒有具體解釋如何「分層治療」，但按照合理推論，理應調動一切可以調動的醫療資源，而香港的13間私家醫院和3000多間私家診所，理應貢獻一份力量。

首先，若要集中公立醫療資源用於收治新冠病患，那就應該把非新冠病患轉移到私家醫院當中。事實上，這也是政府正在實行的方向。李嘉誠基金會早前（2月19日）宣佈捐款3000萬給私家醫院接收非新冠病人，及後（2月25日）再加碼至5000萬元，目前養和醫院、港怡醫院、香港中文大學醫院、聖德肋撒醫院及寶血醫院等五間私家醫院已經參與轉介計劃，預計可以處理超過200個緊急個案。

不過，其他私家醫院的積極性仍然相當有限，主要是擔心公立醫院人滿為患，萬一所接收的病患染疫將會造成不便，例如私家醫院聯會主席何兆煒曾在電台節目表示，早前有病患到訪私院後確診，導致整個部門職員需要進行強檢或檢疫，嚴重影響人手。誠然，保護好醫護，才能保證更多的生命得到拯救，所以政府在鼓勵私家醫院參與轉介計劃的時候，更需做好前期的核酸檢測和防護工作；而大疫當前，私家醫院除了顧慮是否有足夠人手、能否正常營運賺錢之餘，也不能忘記救急扶危的天職。

私家醫院聯會主席何兆煒曾在電台節目表示，早前有病患到訪私院後確診，導致整個部門職員需要進行強檢或檢疫，嚴重影響人手。（資料圖片 / 余俊亮攝）

新加坡發動900多間私家診所支援

其次，政府不妨更加積極一些，調動私營醫療力量參與處理新冠輕症病患，當中包括兩種方案——第一，私營醫護人員加入公院抗疫；第二，私營醫療機構專責收治輕症。

對於第一種方案，醫管局自2018年2月推出「自選兼職招聘計劃」，容許私營機構的醫生和護士以自訂工作時間、地點等更具彈性及效率的方式到公立醫院兼職；截至2020年12月，該計劃有約1,200人參與，包括177名醫生和835名護士。在第五波疫情初發之際，醫管局總護理行政經理潘恩榮曾於1月底表示，現時有約200名全職和約80名兼職護士在亞博和北大嶼感染控制中心工作，而醫管局希望招募多400名兼職護士協助亞博重啟更多場館。不過，據了解招聘工作未算踴躍，有醫護反映問題在於「不清楚參與兼職後的工作分配」，因為政府只是一味呼籲、開放報名渠道，但沒有列明具體工作安排。

特區政府不妨參考新加坡啟動公共衛生防範診所（PHPC）計劃。該計劃是新加坡基層醫療「Primary Health Care」體系的重要一環，自2003年非典型肺炎疫情後建立，在2020年2月新冠疫情爆發之初重新啟動，成功調動900多間綜合診所和私家診所參與，將公立醫院、社區醫療和私人診所三點連成一線，為病患提供統一標準的診徵、上報、治療、轉介流程，成功分流患者、穩定公營醫療。例如，當有人出現發熱、咳嗽痛、流鼻涕等呼吸道感染徵狀，應該到PHPC就診；經診所醫生診斷為疑似確診病例後，會馬上被轉介到醫院治療；對於輕症病患，醫生將為對方開五天病假和藥物，若該病患在5天之後仍未好轉應該再次向同一位醫生求診，醫生會轉介到醫院接受進一步的治療。

新加坡政府拍攝多條教學影片，呼籲國民如有不適先到PHPC求診。（影片截圖）

危急關頭沒有人可以置身事外

為了保證優質的醫療服務，只有符合一定條件的診所才能加入PHPC：首先，至少要有一名得到CDMP（慢性病項目認可）認可的全科醫生，並且提供初級全科醫療服務；其次，必須加入社會保障援助計劃。新加坡政府會為這些醫生提供培訓，同時確保診所的防護物資，並會免費向醫護人員發放達6周的預防病毒藥物和優先配置國家儲備庫的藥品及疫苗。在2020年6月，新加坡當局為肯定這些診所的抗疫貢獻，提供每家PHPC診所3種津貼，包括1萬元坡幣（折合約5.77萬港幣）的商業補貼、1,200元坡幣（6930元港幣）的拭子檢測計畫啟動基金，以及凡是診所醫生被感染或被隔離之診所，每天可獲500元坡幣（2888元港幣）的補貼。

Omicron肆虐之下，新加坡公營醫院同樣出現極大壓力，當時衛生部便呼籲非緊急的國民前往PHPC就診，盡量把醫療資源留給重症和弱勢病患，而這些診所也延長營業至晚上11時，各盡所能為公營系統減壓。既然新加坡900多間私營醫療機構做得多，我們有什麼理由認為香港這13間私家醫院和3000多間私家診所做不到？

醫管局已把轄下14間普通科門診指定為新冠輕症診所，預計至下周一（3月7日）會再增設三間，為一些已經被通知檢測結果呈陽性、正在等待被安排送院期間、出現輕微不適徵狀的病患提供服務。不過，香港已經連續兩日新增超過3萬宗確診病例，香港大學醫學院院長梁卓偉推算全港累計已有170萬人受感染，預計未來一周達到疫情頂峰。形勢危急之下，單靠公營醫療孤軍作戰恐怕不足以應付，還需發動「私家救兵」緊急救援。