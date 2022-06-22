獨家專訪｜奧斯卡得獎導演重組修例風波　冀港人互相尊重解開仇恨

2019年6月空前爆發反修例風波。多次獲國際電影節大獎、兩屆奧斯卡最佳紀錄短片得主柯文思（Malcolm Clarke）當時身處香港，與各大媒體記者一樣，帶著拍攝團隊走訪衝突街頭，將所見所聞輯成紀錄片《香港：被掩蓋的真相》（Hong Kong Returns）。柯文思接受《香港01》獨家專訪，直言對於歐美媒體簡化事件成為「牛仔與原住民之爭」感到憤怒，希望紀錄片能夠補充空白，讓觀眾有更多思考；他又形容，2019年的香港「不是一個幸福的地方」，但願香港人能放下成見，互相尊重、化解矛盾。《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，將由明日（6 月23日）起每天連播兩集，向讀者呈現這位英國導演眼中的反修例風波。



憤慨歐美媒體報道偏頗

重組修例風波平衡各方

曾獲4次奧斯卡提名、2座奧斯卡最佳紀錄短片獎、16座艾美獎（Emmy Award）及5座有線電視傑出獎（CableACE Award）的英國紀錄片導演柯文思，在未成為獨立製片人前曾於英國廣播公司（BBC）任職。他向《香港01》記者形容，媒體業及電影業是「他的世界」，但對於「那個世界」就香港反修例風波的報道感到憤怒及失望。

「這次衝突事件被歐洲與北美的媒體簡化了，他們將其簡化成『一班勇敢追求民主的年輕人反抗霸道的中國』。我對於這些報道感到憤怒，因為這是不真實、不準確的報道。這件事比起他們在報道中所描述的更為複雜。」柯文思開宗明義指出，自己在充滿示威的街頭上所看到的一切並不能反映在其他西方媒體的報道之上，於是決定將他們在香港所拍攝到及收集到的影片輯成《香港：被掩蓋的真相》，希望藉此平衡各方的想法。

紀錄片幾乎貫穿整場反修例風波，由6月9日的示威行動，至11月底的「理大圍城」，很多關鍵衝突場面都被輯錄在內。柯文思更把思考視角拉闊到「深層次矛盾」，從港英殖民開始探索矛盾根源，認為其中一大問題在於香港未能妥善處理「殖民心態」。

柯文思曾於2013年憑作品《第6號女士》獲得第86屆奧斯卡最佳紀錄短片。（美聯社）

致力從不同角度探究成因

無奈香港「難以做到平衡」

柯文思亦採訪了新民黨行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀、法新社前總編輯魏斯哈特（Eric Wishart）、《南華早報》首席新聞編輯雲丹拉圖（Yonden Lhatoo）等人，冀從不同持份者的角度理解風波成因。

不過，紀錄片較少輯錄涉及警方執法爭議的場景。對此，柯文思解釋，他曾請求警方讓他們隨隊拍攝，但警方似乎不想承擔不必要的風險而拒絕。他承認警方確實有過於暴力的反應，但示威者的行事作風亦比較極端（hardcore）。

另外，紀錄片未有呈現與非建制陣營人士訪問的片段。柯文思表示，他在採訪過程中嘗試與各個陣營的人物交談，但他坦承，由於《港區國安法》的實施，一些他覺得很不錯的訪問最終無法在紀錄片裏呈現，「這是香港的一個問題，很難做到平衡」。

《香港01》獲授權轉播《香港：被掩蓋的真相》，將由明日（6 月23日）起每天連播兩集，向讀者呈現這位英國導演眼中的反修例風波。（受訪者提供）

遇人身安全問題

冀港人放下成見

「我來到香港的時候，打算拍攝其他紀錄片，是一部有關於在反修例運動之下，處於不同陣營的友情、愛情及親情的轉變。但是，我發現這項拍攝工作很困難，因為雙方陣營的人都處於恐懼之中，不願意被拍攝。」談及拍攝的艱辛，柯文思憶述有次在一場中環示威行動當中，打算拍下示威者在傘陣下更換變裝的場景，結果遭到示威者「恐嚇」要破壞其拍攝器材，「所以人身安全是最主要遇上的困難。」

柯文思坦言，自己不是一名記者，紀錄片所反映的只是他個人的看法。他知道紀錄片推出後或會引起爭議，例如惹起一些人的討厭，但他仍然希望透過短片去補充主流媒體未有報道的一面，讓觀眾有更多思考，而非只呈現一方的意見。

柯文思更希望幾經撕裂的香港人能放下成見，互相尊重、加強溝通、化解矛盾：「香港是個很複雜的地方，也明顯地不是一個幸福的地方，至少在2019年不是。我沒有住在香港，也明顯不是研究香港的專家，憑我對香港有限的認識，我只知道這件事不是簡單的『牛仔與原住民之爭』。如媒體不去呈現（真相），那就必須有一個人要這樣做。」