英女王與香港人．一｜公眾哀傷背後　除了政治情緒　還折射了什麼

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)國葬昨日(9月19日)舉行。她自9月8日辭世,牽動全球數千萬人致哀,除了大英帝國臣民之外,曾受英殖管治逾百年的香港,也有部份人難過得如喪考妣。政治撕裂之下,「悼念」竟也成為不同陣營各取所需的「萬能Key」——有人藉著對英女王的讚美,表達對特區政府施政失效乃至中央政府積極治港的不滿,但他們未必知道昔日香港的發達和先進其實與英國這位虛位君主沒有什麼實質關係;也有人對哀悼行為嗤之以鼻,動輒痛罵「戀殖」、「洋奴」、「數典忘祖」,但他們卻未有深究——香港人緣何會處於某種歷史虛無主義?擁有著什麼與別不同的文化基因?又經歷過怎樣的認知建構和心理形塑?



「英女王與香港人」系列三之一



英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)國葬昨日(9月19日)舉行。(Vadim Ghirda/美聯社)

女王之死成「萬能Key」

不同政治陣營各取所需

在位70年,享年96年,英女王國葬昨天在倫敦教堂西敏寺舉行。從她逝世至今的11天內,當地致哀人流從未間斷;而在萬里之外的香港——曾被英殖統治的小島,英國駐港總領事館連日開放民眾獻花致意,也有數以萬計市民頂著烈日,大排長龍前往弔唁——

有的是為送別看著香港成長的長者,就如資深藝人羅家英和劉嘉玲所說「英女王是我的長輩,看著我成長到老矣,香港在她的庇蔭下,人間福地」、「在瞬息萬變的社會裡長治久安,她的離去是我們這個時代無法替代的損失」;有的是為緬懷克盡己責又親近民眾的領袖,正如行政會議召集人葉劉淑儀形容「英女王勤奮、盡職、受人愛戴」;也有的大造政治文章,不是藉著對英女王的讚美來表達對特區施政的不忿,就是透過對殖民管治的褒獎以令中央政府感到尷尬,例如一些潛逃外地的意見領袖,強調「英國文明好過所謂中華文明」,又謂「那條長長的人龍,就等於宣告香港人頑強不屈的生命」。

不過,無論出於什麼目的,都無可避免引發不少批評,尤其是內地網民,對於香港市民的悼念行為實在嗤之以鼻,動輒痛罵「洋奴」、「戀殖」、「犯賤」、「數典忘祖」、「美化侵略戰爭」等等,無法理解這小島經歷百年殖民被注入不同文化基因。羅家英便因而被斥責「歌頌殖民統治,傷害民族感情」,及後需要刪除貼文、拍片致歉;劉嘉玲也成為眾矢之的,被留言轟炸「殖民奴」、「兩面人」、「你趕緊去陪老太婆」。

問題是,盛讚英女王對港功績的,未必知道昔日香港的發達先進其實與英國的虛位君主沒有什麼實質關係;而無法理解香港市民失落情緒的,也未有深究港人緣何處於歷史虛無主義。然而,先撇除政治撕裂下的情緒宣洩不說,其實香港市民乃至全球各地的哀悼行為,本身就是很典型的社會現象,也充份折射君主立憲制「風靡」全球的原因。

9月9日,大批市民冒炎熱天氣,到位於金鐘的英國駐港總領事館獻花及寫弔唁冊。(夏家朗攝)

全球千萬人單向哀傷

像「追星」失去依靠

「數百萬人悼念女王:公眾哀傷背後的科學是什麼?」世界權威學術期刊《自然》雜誌日前(9月14日)刊登這則報道,嘗試以「擬社會關係」(Parasocial Relationships,也譯作「超社會關係」、「準社會關係」)的心理學理論,解釋全球各地人們為何會對一位可能素未謀面但又舉世聞名的公眾人物之辭世,表現出單方面的強烈哀傷。

所謂「擬社會關係」,是早於1956年由心理學家Donald Horton及Richard Wohl提出的心理學說,用以描述社會大眾與公眾人物之間一種單方面關係,並且與之產生一種擬社會交往,也即「追星」——當粉絲透過媒體與明星產生某種情感互動,便會以為是和對方建立真實的社會關係,並把他們當成自己真正的朋友或親人,很容易被對方的言行舉止所觸動。後來,媒體心理學家Gayle Stever再把「擬社會關係」擴展到「擬社會依戀」(Parasocial Attachments),正如父母對子女或戀人對戀人的深層連結一樣,當明星在媒體上的呈現成為粉絲感到舒適、安全的避風港時,就會產生渴望更親近的依戀。

《自然》的報道引述英國約克大學「悲哀研究項目」聯席主任Louise Richardson的說法指出,英女王的離世直接導致人們長久以來透過媒體與她建立的擬社會關係的中斷,這就意味個人原本深切認同的世界變得不再完整,也即他們對於這個世界的基本假設受到嚴重干擾,所以產生悲哀。英國愛丁堡大學的哲學家和倫理學家Michael Cholbi則說,這種哀傷不是因為失去一個人,而是人們以為會隨之失去一種生活方式、失去一些高貴品質。不過,在倫敦從事哀傷治療的臨床心理專家Andy Langford認為,儘管人們由此產生的情感和悲哀都是真實的,但由於大多數人和英女王並沒有真正的私人關係,相信大家對其情感依賴強度不高,所以公眾的單向情感很快就會減退,不會持續哀傷太長時間。

對於一些真心尊崇英女王管治的人士來說,若用「追星」來比擬他們與英女王的關係,恐怕有些難以接受;然而,以香港為例,不妨想想,為什麼這位對港英決策沒有任何實質影響的英女王,其作為「事頭婆」的稱呼和形象會深入老一輩香港人心?大家緣何又會對於1975年及1986年兩度訪港,期間探屋邨、逛街市所留下的親民作風印象深刻?那些「英女王」與「香港人」相關的點滴,是否在不知不覺中形成了大家的某種意識或連結?更重要的是,某程度上,那種「擬社會關係」的建立,正是君主立憲制得以風靡全球的基礎,使得王室動向總是備受關注,好像王室的事就是自己的事一樣。

不管人們是否君主立憲制的支持者,但總能透過王室新聞尋求某種逃離現實的救贖。(資料圖片)

王室童話是「現實救贖」

君主調和貴族穩定平民

目前全球共有26個國家保留君主制度,其中亞洲有12個、歐洲有10個、非洲有3個、大洋洲有1個;若再以制度分類,當中有6個是君主專制,即君主擁有至高無上的領導實權,集國家的行政、立法、司法及軍事大權於一身;其餘則是君主立憲制,即是在保留君主制的前提下,通過立憲確立人民主權、限制君主權力,實現共和主義或民主主義。而實行君主立憲制的英國,正正擁有最具世界影響和最受全球關注的王室——曾經管轄全球1/4領土和1/3人口;王室活動總是呈現一種超脫的貴氣、奢華、儀式及文化;無論是冠婚喪祭,還是宮廷鬥爭,或是家族八卦,總能瞬間吸引全球「王室迷」矚目——而且不管人們是否君主立憲制的支持者,但總能透過王室新聞尋求某種逃離現實的救贖。

然而,這些王室迷們卻很少思考,為何會被英國王室「臣服」?

已故內地著名社會學家王康曾經發表《國王的困惑——論當代君主立憲制國家國王與臣民的關係》一文,指出君主立憲制這種古老政體之所以仍有不小政治市場,關鍵原因在於「君主立憲正好迎合了平民對民主的追求,同時又符合人類社會等級制發展的規律,君主正好調和和貴族和平民的關係,對社會穩定起到至關重要的作用」。

先說調和貴族。君主立憲起源於英國資產階級革命,自誕生以來一直伴隨國王和新興貴族的鬥爭和博弈,經過君主專復辟和宮廷政變,終於1689年《權利法案》頒布之後穩定下來,而國王也因此「完成了角色轉變」,並且接受國家非一人之私的現實,對貴族不再憤憤不平,而是透過一種微妙的親貴族的等級制與之相互利用,包括頒發榮譽、頒授爵位、給予王室關懷。直到今時今日,王室仍然樂此不疲沿用這種方式,「將高貴這種軟資產給予社會精英,使其成為貴族」,將其網羅到君主的權威和光環之下;而由於他們活躍於不同領域,受過不同教育、擁有殷實背景、佔有大量資源,是社會的中堅力量,本身就對自己的貢獻懷有強烈的自豪與優越感,渴望得到國家和大眾的尊重,這種君主冊封方式正好給予他們無可比擬的高貴和榮譽,他們也必然竭力維護君主制度。

再說穩定平民。君主清楚明白不能完全倚仗貴族,畢竟他們只佔少數,所以「君主還得將王冠上寶石的光輝照耀著平民」。這種意識,促成「君主逐漸完成從專制統治者向救世主的角色轉變」,引進民本思想和民本行為,「哪怕只是象徵性的,都使其合法性大大加強,作為等級制和集權象徵在君主在民主社會裡沒有受到任何威脅。」這也就有了人們經常從媒體所看到的「王室模樣」——君主通過行使某些諸如宣戰、特赦、頒布法令、外交禮儀等等象徵性的國家權力,以及從事慈善公益活動,從而樹立其在民眾心中的威望與好感;尤其是在國家和社會危機時刻,君主作為精神領袖,號召力和感染力不可低估,能夠維護穩定、團結民眾、撫平情緒、給予希望。以伊利沙伯二世為例,在1940年,她為躲避德國轟炸暫時遠離家人,及後首次以公主身份進行電台廣播,向被疏散到北美的英國兒童表達對分離的感同身受;至2020年,新冠病毒疫情在英國爆發,她再次發表講話,鼓勵她的人民以戰時英國人所表現出的鬥牛犬般的堅韌去抵禦病毒。

王室那些比較形象的政治人格,有助普通民眾更加容易理解英國的政府形式,並且願意在情感上進行服從,繼而使得整個憲法體制能夠得到廣泛國民的心理認同。圖為人們輪候瞻仰伊利沙伯二世。(資料圖片)

刻意構建的國家人格

滿足人們的抽象需求

「君主制得以延續至今,部分原因在於君主完成了從專制獨裁者轉向為民牟利的,成為國家、民族的象徵的角色轉變。同時也是因為在多元化的資本主義社會,君主是超出黨派、利益集團之外的,君主代表國家政治中立、兼顧各階層利益,在政治力量的較量中,君主不會傾向於任何一方,而總是以一個調和的力量出現。」王康如此總結,但他也強調,當今人們之所以願意把民族希望和國家利益寄託於君主,是因為君主不會混淆自身利益與人民利益,才能超脫成為「善的象徵」,絕不是單純因為君主是君主。

事實上,英國王室的確深諳君主立憲得以流芳之道。早在1867年,時任《經濟學人》編輯的經濟學家和政治理論家Walter Bagehot所著《英國憲制》一書,已經指出英國王室的各種儀式感之於英國憲法體制的重要性。他認為,王室那些比較形象的政治人格,有助普通民眾更加容易理解英國的政府形式,並且願意在情感上進行服從,繼而使得整個憲法體制能夠得到廣泛國民的心理認同。他強調,現代政治和憲制的關鍵之處,在於提供一個便於理解和想像的權威形象,而溫文爾雅又和藹可親的君主,就是最佳選擇。

這樣的「人設」注定,君主必須「人格分裂」,才能滿足人們的抽象需求。德裔美國中世紀政治思想史學家Ernst Hartwig Kantorowicz名著《國王的兩個身體》形容,國王具備「自然身體」和「政治身體」,兩者可以分離,後者代表國家的人格所在,是一個符合人民構想的巨大政治共同體的具體形象,也是其能夠行使一切國家權力的資格來源。正如英國這句古老法律原則格言:國王無過。(King can do no wrong.)——國王的自然身體難免犯錯,所以可被撤換,但國王的政治身體必須永遠純潔、永遠正確,才能承擔作為國家代表的責任,享受作為國家象徵的權利,履行作為國家人格的義務,延續作為國家傳統的文化。也因此,本國的臣民總會心甘情願地為王室和君主的奢華和鋪張埋單,而他國的人們也總是情不自禁地參與這種想像、從成心理認同、達到內心服從。

全球普遍如此,更何況曾經被大英帝國殖民管治超過150年的香港......