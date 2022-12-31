我們沒有離開香港｜持續學習——商科專業不怕AI取代｜走吧！2022

在以金融業為支柱的香港，商科課程是大專生的熱門選擇，政府統計處2021年人口普查顯示，全港228萬的專上教育人口中，選擇修讀商科課程的最多，達到73.2萬人，遠超數量排行第二的文學及社會科學（39.3萬人）。Will從內地來港，此前就讀於香港城市大學會計學碩士，下個月即將入職香港四大會計師事務所從事審計工作。儘管香港經濟仍未復甦，但他看好審計行業的發展前景，將「努力賺錢」視為奮鬥目標，因為作為個人很難改變大環境，唯有努力賺錢讓自己的生活變得更好。



2022，過得並不容易。很多年輕人遠走他鄉，但還有更多年輕人留下來守護家園，他們仍然懷揣着各種各樣的夢想，希望和這座城市共同承擔、一起走得更遠。



拓展金融科技領域被視為後疫情時代的新趨勢。（資料圖片／鄭子峰攝）

接觸高質客戶

提升專業水平

在內地讀本科期間，Will就了解過商科學生的職業發展道路，並對會計師事務所的工作很感興趣，因為薪酬福利較高、發展平台較廣。不過，他也意識到自己的專業知識仍有不足，於是申請來港修讀碩士課程，希望可以進入四大會計師樓（Big 4）工作。之所以選擇香港，一方面是因為家人都在這裡，想和他們團聚；另一方面是因為Big 4有不少高質量客戶，他可以藉此學習比較前沿的審計方法和會計準則，不斷提升專業水平。

近年香港社會動盪，加上疫情衝擊，經濟陷入衰退，很多人才紛紛離開，審計行業正是其中一個重災區，人手相當短缺。香港會計師公會會長​​方蘊萱​​早前接受《香港01》的訪問時表示，今年公會流失率錄得11%，若計及部份職員轉職至財匯局，即達到30%，而部分會計師事務所、大型金融機構或金融監管機構的流失率亦達30%。新一屆特區政府匆忙高舉「搶人才」政策，例如特首李家超在《施政報告2022》推出系列招攬外地人才政策，包括放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」的逗留期限，並以試行形式擴展安排至本港大學大灣區校園的畢業生等等。Will樂見有關政策的出台，相信有利於吸引外來人才，尤其是內地學生來港就業、緩解行業人才不足，他的工作也能輕鬆一點。

不過，行業高流失率和人才短缺的問題也變相拉高了薪酬待遇水平，人力資源公司Randstad在《2023香港市場展望和薪資報告》中指出，會計和金融業的職位空缺數量一直保持在較高水平，由於人才流失嚴重，僱主正在調整薪酬基準以滿足求職者的期望。在2018至2021年期間，會計從業者轉工期望加薪幅度為10-15%，這一數字有望在2023年上升至20-35%。Will也相信，審計行業在香港的發展前景光明，他預計自己未來三至五年內都會留在香港從事審計工作，暫時也「想不到有什麼理由要離開香港」。

人力資源公司Randstad對會計行業薪酬水平的報告。圖片來源：《2023香港市場展望和薪資報告》

職業前景光明

沒有理由離港

實際上，不僅是Will，香港一直是很多商科畢業生夢寐以求的發展天堂，因為香港採用國際標準會計準則，監管架構完善，會計行業穩定發展。根據政府統計處數據，2021年12月香港的會計、簿記、核數及稅務顧問服務機構數目為6,259間，僱員人數達到33,098人，2020年的服務輸出總值為2.87億美元，較2019年增加5.8%。在此基礎條件之下，「Big 4」則被畢業生視為穩妥的職業發展起點，雖然起薪不高，但每年人工加薪幅度有2-3成，升職速度較快，加上本身具備專業技能，未來轉工選擇也較多。

隨著技術發展，許多傳統金融行業開始進行數字化轉型，Will也關注到審計行業面臨不少挑戰。早在2017年，「Big 4」相繼推出財務機器人進行基礎審計工作，以節約人力成本；近年來，坊間也一直有以人工智能取代會計和審計工作的討論。不過，Will對審計行業的發展前景有信心，認為審計的工作不會為人工智能所取代。因為審計的主要工作是去審查上市公司的財務數據，其中依然有許多需要與人溝通交流的工作，審計師隨著工作時間和經驗的積累，也會培養出自己的職業判斷。儘管行業一直在不斷變化，但他相信，這些變化「要求我們要keep learning，學習一些幫助我們提升效率的軟件」。