「台灣問題國際化」是泡影　別忘記香港「國際戰線」的笑話

「習近平真的會攻打台灣嗎？」——台灣大選即將拉開序幕，相對於不負責任叫囂「對岸打嘴砲」、「美國更可靠」的政客，一些比較務實的台灣人民，不得不重新評估中共對於實現國家統一的決心，也不能不認真思考「武統台灣」的可能性。儘管「台灣問題」好像成為近期國際外交場域的熱門話題，但所有人都清楚，台灣問題並不是由中國以外地方的任何政客說了算，而且取決於台灣人民是否不再甘當魚肉。回想因為「反修例風波」而備受矚目的香港，曾有抗爭派主打「國際戰線」，促請歐美各國「制裁中國」、「攬炒香港」，結果只是一場貽笑大方的鏡花水月。



中共最高領導人習近平已經表明，主動推進祖國統一進程。（Reuters）

大選即將揭幕

賭上台灣命運

今年春天，中國無疑成為全球外交活動的主場，但沒有人再提起所謂的「香港問題」，而「台灣問題」則佔有較高的討論頻率。

這一邊廂，當中國持續為可能到來的兵戎相見伐謀伐交，其他國際社會成員也陸續以台灣問題作為談資。法國總統馬克龍訪華後主動談及「台灣」這個關鍵詞，呼籲歐洲應該建立「戰略自主」，避免因為台海局勢捲入中美衝突；嚴格奉行「一個中國」政策的新加坡總理李顯龍上周三（4月19日）出席國會辯論施政方針時則擔心，台灣海峽形勢緊張，正在增加出現誤判、爆發衝突的風險；剛剛啟程訪美的韓國總統尹錫悅日前也加入話題，但認為台灣問題不只是「兩岸問題」而是「全球性問題」，並且表明反對任何試圖透過力量改變現狀的行為；英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）同樣在受訪時提出，「台灣問題不是中國內政」、「和平解決台灣問題符合所有人利益」等說法。

另一邊廂，美國和台灣繼續動作多多，樂此不疲挑動中共神經。就在新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙首相桑切斯、法國總統馬克龍等政要相繼訪華之際，蔡英文也上演出訪過境美國之旅——儘管她與美國眾議長麥卡錫的會晤沒有任何實效，但仍被綠營炒作成為「台美關係里程碑」；而上周三，美國眾議院更有21名眾議員聯署呼籲當局邀請蔡英文出席年底在三藩市舉行的APEC領袖會議——儘管此舉明顯違反《諒解備忘錄》的資格規定——中國作為主權國家，以「中華人民共和國」的名義參加，而台灣只是作為地區經濟體，以「中華台北」的名稱加入，且最高只能派出與經濟事務相關的部長代表出席領袖會議——但仍在綠營當中泛起漣漪，以為有望突破「外交限制」。

各個地方似乎都在為台灣問題操心，當中有像新加坡李顯龍那樣的情真意切，也有像法國馬克龍那樣的避免捲入，但更多的是隨美國起舞、擺台灣上檯的政治炒作。

這份「操心」基於兩大原因：一則「兩岸分治」懸而未決，中共最高領導人習近平已經表明主動推進統一，外界可想而知，「維持現狀」的可能性只會越來越低；二則儘管世界再也承受不起另一個烏克蘭的悲劇，但美國大選預熱、台灣大選將至，兩地政客或是無法破除意識形態的迷思，或是未能超越個人利益的盤算，只能繼續賭上台灣的前景。

蔡英文與美國眾議長麥卡錫的會晤沒有任何實效，但仍被綠營炒作成為「台美關係里程碑」。（台灣總統府）

中國背水一戰

美國未必落場

問題是，這場豪賭，是否最為符合台灣整體利益？對於2300萬名台灣人民來說，把個人的身家命運和社會的發展利益，交到缺乏政治道義的美國手上，真的是明智之舉？

尤記得，俄烏戰爭打了超過一年，美國一直都在隔岸叫囂、煽風點火，並以不涉國家利益、沒有條約責任、不搞軍事干預主義等等為由，從來沒有真正派兵增援，任由戎馬劻勷，無視生靈塗炭。

也記得，敘利亞危機爆發了12年，美國早於2014年為了一己之利，在未經敘利亞政府允許的情況下，以「打擊極端組織（伊斯蘭國）」為名介入軍事衝突，間接與敘利亞政府為敵，結果不但沒有解決問題，反而導致戰亂不斷，造成至少35萬人喪生、超過1200萬人流離失所、1400萬難民需要人道援助。

還記得，由美國帶領北約發動、與阿爾蓋達組織及塔利班打了20年的阿富汗戰爭，雖是舉着「反恐」旗號，但並沒有帶來和平穩定，而是造成包括3萬多平民在內的17.4萬人死亡、逾千萬阿富汗人淪為難民；直到2021年8月美國終於狼狽撤軍，留下的卻是一個千瘡百孔、支離破碎的國家，還要雪上加霜對其加以經濟制裁，使得至今仍有數以百萬計的阿富汗民眾掙扎在死亡邊緣，約300萬貧困兒童失學，2000萬人糧食嚴重短缺。

想想那些以保護之名大肆掠奪然後落荒而逃的斑斑劣跡，台灣究竟有什麼底氣，可以相信美國的情與義？再想想矢志實現國家完全統一、擺脫兩岸內戰陰霾、共享台海永久和平、避免台灣再受外國侵佔的中國，台灣真的寧願棄和求戰，糾纏於對中國的愛與恨？

其實所有人都清楚，台灣問題並不是由中國以外地方的任何政客說了算，而且取決於台灣人民是否不再甘當魚肉。但如果那些戰爭教訓還不足以喚醒台灣，不妨再看看同樣樂於充當「美國棋子」、試圖把香港問題國際化的激進勢力，究竟怎樣把香港推向深淵。

所有人都清楚，台灣問題並不是由中國以外地方的任何政客說了算。（資料圖片）

「國際戰線」無稽

「外國棋子」無知

事源2019年那場為了引渡懷疑在台殺害女友的陳同佳回台受審而修訂《逃犯條例》、但被「抗爭派」主導反對並騎劫成為無數場警民衝突、導致香港社群撕裂至今的「反修例風波」，抗爭派正是像台灣「獨派」那樣，以「敵人的敵人就是朋友」作為戰略思考——先把中共當成自己的「敵人」，並把美國當作中共的「敵人」，因而就把美國當成自己的「朋友」——既不介意充當美國政客制約中共的「棋子」，也不排斥尋求「中美共治」的全新政治格局，甚至幻想有朝一日可經美國庇護投入西方民主世界的懷抱。

當中最無稽的，莫過於抗爭派積極開拓所謂「國際戰線」——它們連番促請以美國為首的國際社會「制裁中國」、「攬炒香港」，意圖藉此向特區政府及中共中央施壓。

以美國撤銷香港作為「特殊關稅區」」的地位待遇為例——早在2014年9月28日爆發長達79天的「佔領行動」後，美國國會及行政當局中國委員會已經提出第一版《香港人權與民主法案》，要求國務卿每年就香港情勢提交《美國——香港政策法》，但因國會會期即將屆滿未能審議而暫告段落。至2016年11月發生立法會宣誓風波迫使全國人大常委釋法、導致8名民主派喪失議席後，香港眾志秘書長黃之鋒到訪美國國會，促請議員重提法案，但同樣因為會期完結而胎死腹中。直到2019年6月15日，首場大型反修例警民衝突發生後三天，曾與黃之鋒會面的共和參議員Marco Rubio率先承諾將會重推法案。

及後，暴力激進的抗爭愈演愈烈，「國際戰線」的聲勢也愈來愈激——他們明明是衝突雙方的一份子，但眼睛裏永遠只看到對家的惡行而無視自己的責任，並且大言不慚地以「受害者」之姿在國際社會散播「被迫害」的故事，結果成功獲得一些關注和同情，美國也就有了介入香港問題的「理據」。在2019年11月19日，美國參議院通過《香港人權與民主法案》，翌日眾議院更是直接通過參議院版本法案，要求美國政府制裁「侵犯香港人權的中國及香港官員」。到2020年7月14日，時任美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，正式授權華府制裁相關的中央和港府官員、機構和與之有商業往來的銀行，並撤銷自1992年以來根據《香港政策法》而視香港作為「特殊關稅區」的地位待遇。

那對「國際戰線」而言猶如打了一場勝仗，甚至興奮得在中環愛丁堡廣場舉辦「感恩集會」，高舉美國旗幟、歡呼「民主自由」、自命「香港英雄」。可笑的是，其實香港之所以成為「特殊關稅區」，和美國完全沒有半點關係，而是由世界貿易組織（WTO）所賦予，就算被美國單方面取消，也只會影響本身就有限的香港與美國進出口貿易。

可惜，「國際戰線」都只沉迷於意氣用事的鏡花水月，根本無暇深思——那個正氣凜然模樣的美國，到底是真心幫助香港，還是只是借着炒作香港議題圍堵中國？當美國以香港失去「高度自治」為由撤銷對港特殊待遇，即用一種對自由的限制去對抗另一種對自由的限制、用一種傷害來對抗另一種傷害，這究竟是支持，還是打擊？當他們揚言「香港建立主體意識，抵制中共全面管治」云云，卻甘願成為美國附庸，這是哪門子的「主體」？還是只是建立了自以為屬自由主義陣營一員的虛幻想像，卻犧牲掉自己的特性？

因為「反修例風波」而備受矚目的香港，曾有抗爭派主打「國際戰線」，促請歐美各國「制裁中國」、「攬炒香港」，結果只是一場貽笑大方的鏡花水月。（資料圖片）

政客迷失自我

百姓苦被操弄

「國際戰線」嚐了甜頭，更加意氣風發，甚至渴望能在更多國際議題當中看到自己的身影，以為「香港問題」足以左右世界大局。

先是2020年11月的美國總統大選。不少冷待國際新聞的香港人們，竟然一反常態，隔岸觀火得格外肉緊，彷彿自己擁有選票一般。更諷刺的是，無論特朗普又多藐視民主、無視自由、侵犯人權、破壞法治，但口口聲聲推崇民主、自由、人權、法治等普世價值的香港，在「國際戰線」鼓動下，竟然和台灣一樣，有四成人「支持」特朗普連任，完全有別於歐洲七國和亞太八地。這種支持的背後，可能並不了解候選人各自有何政綱，但他們深信只要對方能夠繼續強硬「反中反共」，就能為「受中共壓迫」的港台兩地「洩憤」，甚至有望「拯救香港」、「解放台灣」。可是，美國並沒如他們所想。

再是2020年12月的中歐投資談判。此前大半年，「國際戰線」普遍存在「香港問題」可能影響《中歐投資協定》的幻想。儘管歐盟可與中國進行經貿合作，但其在一些普世價值的議題上將會堅持絕不退讓，例如中國人權及香港自治；而且美國因新冠病毒疫情防治不當導致經濟重挫而提出「中國追責論」正被炒得火熱，加上中央親自出手制定的《香港國安法》突如其來，確實引發多個國家質疑香港自治程度受損。「國際戰線」因而更加篤信——在美國號召「天下圍中」的旗幟下，「親美」的歐盟也會基於對香港的「普世關懷」和「政治道義」，與中國保持距離。不過，中歐並沒有如他們所願。

「國際戰線」以為能夠「挾香港以令中共」，結果倒逼中央祭出「全面管治權」進行降維打擊，而且無論外國政客採取多少沒有意義的制裁、製造多少誤讀「一國兩制」的輿論，中央始終牢牢掌握香港變局節奏——先是親自制訂《香港國安法》，又再修改香港選舉制度，逐步落實「愛國者治港」原則，重新塑造「高度自治權」的空間；而那些曾為外國勢力搖旗助威的領袖們，不是鋃鐺入獄就是潛逃海外，留下一群被「想像」和「現實」拉扯的「信徒」，陷入迷惘和不適，但時代巨輪並沒有也不會為他們而停。

今天的台灣，彷彿正在重演當年香港如何走上歧途。在經濟上，同樣面對產業發展有限和分配結構不公等深層次結構性矛盾，但總以為只要實現政黨輪替就可扭轉困局，卻不斷在時光流逝中拉開了貧富差距、加深了就業困難；在政治上，同樣深陷「民主自由等同良政善治」的虛幻，不但長年在「藍綠撕裂」的政治鬥爭當中浮浮沉沉，甚至以為只要讓美國予取予攜，就能保住「台灣主體價值」，結果卻是把自己推向危險境地。

昔日高舉「契約精神」的美國，今天不知是否還能這個稱號，因為不論對港或對台，從沒一個清晰可見的指導原則，而是從政黨政客的政治利益出發，不時玩弄「以港制華」或「以台制華」的把戲，令美國政治智慧的衰敗和政治信用的破產盡現人前。問題是，最終受苦的，卻是那些被販賣理想、挑動民粹，變得面目模糊、迷失自我的普羅百姓。