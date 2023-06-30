李家超這一年｜香港人愁「住」過

特首知不知道，一對年輕夫婦生孩子後，在市區找個兩房單位有多困難？樓價動輒700萬，就算千辛萬苦儲夠首期，每月供款也要超過3萬元。相對於經濟住戶的3.8萬月入中位數，這筆支出其實無法負擔。



無怪乎香港住戶中的自置居所比例，由李家超去年7月上任時的52.6跌至最新的50.8。



去年受外圍經濟環境、移民潮等多項因素影響，樓市的確有所回落。但甫踏進2023年，樓價已經止跌回升。供款相對於入息的比率仍然在73%，接近歷史高位。

住得細又住得貴 政府被動地等

樓價指數超過380，意味1999年至今升幅接近三倍。同期香港人的薪金上漲一倍也沒有，自然不可能負擔得起置業成本。李家超推銷交椅洲人工島時反問香港人為什麼不可以「住大啲」，這當然是市民的期望。但在今年第一季，多達56%的新落成私樓單位都是430平方呎以下的細單位。市況說明了現實中市民別無選擇。

上個月，李家超在立法會說「為打破土地供應的長期樽頸，政府推動多項大型土地發展，包括北部都會區、交椅洲人工島等，以克服香港長期以來住房不足和面積狹窄的問題」。同一時間，新界過千公頃農地和棕地正在閒置，但政府只是在被動地等——等發展商共享土地，等發展商參建居屋。

特首上任一周年，想成家立室、生兒育女、改善居住環境的香港人，能看到多少曙光？

特首李家超形容，「簡約公屋」通過撥款「讓居住環境惡劣的市民看到希望」。（盧翊銘攝）

主打簡約公屋 收地卻歎慢板

至於公營房屋，更是香港問題的重中之重。李家超去年上任不久便前往深水埗探訪劏房戶，10月在《施政報告》又說「接下來，我們會不斷切實排解民生憂難。在土地房屋方面，大家都知道我們的住屋問題，特別是一些不理想的居所」。一年過去，不知道那對母子是否仍然住在劏房，就如另外那接近13萬個家庭那樣，每天的起居飲食都受惡劣環境所限。

特首主打簡約公屋，表示劏房戶「早一個月（上樓）都很開心」，「讓居住環境惡劣的市民看到希望」。但簡約公屋只能提供3萬個臨時單位，住戶五年就得遷出。相反能夠在2029年落成1.2萬個公屋單位的的粉嶺高爾夫球場用地，卻沒有多少進展，政府如何展示解決問題的決心？

特首上任一周年，多場記者會加起來總共提及85次「房屋」和31次「居住」，相比起552次「發展」和294次「安全」絕不算多。但對於廣大市民，一個「住」字卻是一年365年的煩惱。