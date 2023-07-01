李家超這一年｜等不到的急症　約不到的門診　看不到的醫生

特首知不知道，每天要預約普通科門診的名額有多難？反正小記是不知道的，因為至今還沒有成功預約過——為了幫本身是長期病患的父親預約門診，無論是定時到候打電話，還是不斷更新醫管局手機應用程式「HA Go」，從來都沒有成功過。



每逢流感高峰，急症室輪候時間動輒需要10個小時，內科病床使用率也往往超過100%。 (資料圖片)

醫療政策沒大變化

醫療不足深入民心

特首李家超上任一周年，醫療政策可能是最令人看不到有什麼實質變化的，但和「醫療」相關的社會事件卻是深入人心——4月中，一名58歲的長期女病患到東區醫院急症室求診，經過通宵輪候，翌日下午在洗手間失去知覺，經搶救後不治；6月初，一名精神分裂症患者，在鑽石山荷李活廣場買刀斬人，兩名女士不幸喪生——兩宗悲劇都是香港公營醫療資源長期供不應求的哀歌，但特區政府只是行禮如儀地表達難過，又言之鑿鑿地承諾改善，然後就沒有然後了，而看不起私家醫生的普羅大眾只能繼續等到猴年馬月。

現屆政府或會反駁指，經歷新冠病毒第五波疫情的「醫療爆煲」教訓，新上任的醫務及衛生局局長盧寵茂已經推出《基層醫療健康藍圖》，希望扭轉「重治療輕預防」的醫療體制，從而減輕公立醫院的負擔。然而，公道點說，這並非李家超的政績，而是上任特首林鄭月娥的功勞，但受2019年反修例風波的影響而拖延，只能將研究建議交由李家超政府公佈。再者，儘管「發展基層醫療」的口號已經喊了超過30年，也儘管《藍圖》的立意良好，但多數措施仍然未有具體方案和落實時間，而是有待後續的計劃和諮詢。

特首李家超上任一周年，醫療政策可能是最令人看不到有什麼實質變化的，但和「醫療」相關的社會事件卻是深入人心。（盧翊銘攝）

特首局長蕭規曹隨

增長恐追不上流失

特區政府或許又會反駁說，當局同時已經積極採取一些紓緩公立醫院人手不足的措施。例如，設有醫學院的香港大學和中文大學，已自2019/20學年開始，每年按年增加60個醫科名額至590個，即過去三個學年合共增加了360個醫科生；另外，醫務衛生局也持續根據《醫生註冊條例》公佈獲特別註冊委員會承認醫學資格的名單，目前已有100項課程，去年則有5人經此特別註冊來港。又如，醫管局行政總裁高拔陞曾於4月遠赴英國爭取醫科生或正執業的醫生回流返港，預計今年內有近60人來港；另外，局方又推出「環球醫療人才匯聚計劃」，已有20名醫生表明有意參與。

不過，醫科生名額的增加，以及容許海外醫生免試來港執業，同樣是在林鄭月娥任內通過的，李家超不過是蕭規曹隨；至於醫護人手，除了看「搶到了」多少人才，也不能不看「流失了」多少人才。截至今年4月底，醫管局共有449名全職醫生離職、2,925名全職護士離職，流失率是7.1%和10.9%。計及同期增聘的人手，全職醫生錄得淨增長79人，全職護士則減少458人。如果香港要追上「經濟合作及發展組織」的醫生病人比例3.5:1000，需要增加超過1.1萬名醫生——但根據港府目前的措施，恐怕永遠無法追上。

小記即興於6月28日下午5時查閱各大公立醫院急症室的情況，瑪嘉烈醫院急症室竟也需要輪候8個小時。（醫管局網站截圖）

公私收費差距極大

病人分流完全失敗

香港公營醫療服務曾以「高質低價」享譽全球，但由於公私市場收費差距極大，導致兩者嚴重失衡，根本難以合理分流，公立醫院資源更是長期受壓。例如，公立醫院病房每日只需120元，私家醫院卻由500元至4.5萬元不等；而公立醫院醫生月薪由7萬元起跳，直到成為顧問醫生級別就可達到23.7萬元，但也不過和普通私家醫生月入相若。

因此，儘管全港有約一半醫生在公立醫院服務，但他們卻需要照顧全港絕大多數病人。截至2020年低，香港共有15,298名正式註冊醫生，按推算每1,000名人口當中只有2名醫生，但實際情況更加嚴重——因為全港有85%病床集中於公立醫院，醫生病人比例是0.9:1000，但在只有15%病床的私家醫院，醫生病人比例是4.5:1000。

普通科門診每天平均提供約1.6萬個就醫名額，而醫管局除了電話之外，也在手機應用程式「HA Go」增設功能，讓市民預約未來24小時的診症，但相信大多數使用者均有同感——電話怎麼打也打不通，「HA Go」怎麼更新也是額滿。

打破行業保護主義

推進醫療融資改革

也因此，無論是急症室、普通科、還是專科門診，輪候時間全都長得難以想像。每逢流感高峰，急症室輪候時間動輒需要10個小時，內科病床使用率也往往超過100%；即使是在非流感高峰時期，例如小記即興於6月28日下午5時查閱各大公立醫院急症室的情況，瑪嘉烈醫院急症室竟也需要輪候8個小時。專科門診同樣令人震驚，根據醫管局在去年4月1日至今年3月31日的統計，九龍西聯網的眼科服務最為緊張，最長輪候時間長達216個星期，即4.2年；而社會近期比較關注的精神科，最長輪候時間也達到95個星期，即1.8年。普通科門診更加不普通，雖說每天平均提供約1.6萬個就醫名額，而醫管局除了電話之外，也在手機應用程式「HA Go」增設功能，讓市民預約未來24小時的診症，但相信大多數使用者均有同感——電話怎麼打也打不通，「HA Go」怎麼更新也是額滿。

公道點說，特區政府確實很努力尋找方法解決醫療問題，但觀乎上述措施，以及李家超首份《施政報告》所提及的醫療政策，相信當局仍須加強治理決心才能改革醫療問題，包括打破行業保護主義，推進醫療融資、公私合作，發展專職醫療、醫社合作，才能真正惠及市民，提供高質量而可負擔的醫療服務，同時免於極不合理的排隊之苦。