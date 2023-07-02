李家超這一年｜加價加價再加價　連茶餐廳「食」個頹飯都好肉赤

特首知不知，一個普通茶餐廳的碟頭飯，這一年來加了多少價？想必李家超是不知道的，因為自從上任以來，白天公務纏身、晚上飯局不斷，應該沒有什麼機會到平民食肆就餐，難免「食米唔知米貴」。再者，茶餐廳、快餐店等加幾塊錢，對基層而言可能要節衣縮食了，但對於月入數十萬元的特區高官，恐怕沒有什麼感覺。



茶餐廳、快餐店等加幾塊錢，對基層而言可能要節衣縮食了，但對於月入數十萬元的特區高官，恐怕沒有什麼感覺。（資料圖片／陳嘉元攝）

正所謂「民以食為天」，根據財政司司長辦公室發布的《2023年第一季經濟報告》，在綜合開支組成項目上，全港住戶每年有約27.41%開支用於食品消費，包括10.36%的基本食品，17.05%的外出用膳及外賣。截至2021年12月31日，全港共有17,586間持有食物牌照的普通食肆、小食食肆、工廠食堂、燒味及滷味店，同時還有15,756間持有食物牌照的食物製造廠和新鮮糧食店等，為香港市民提供日常飲食。

三年疫情，餐飲行業經過不少跌宕，不少大型酒樓捱不住，但一些小型食肆卻湧現，可是政府未有更新統計。但無論如何，整體食肆行業收益明顯向好。根據政府統計處5月發布的《食肆的收入及購貨按季統計調查報告》，2023年第一季的食肆收益價值為276億元，按年上升81.7%；若除去通脹計算，同期的食肆收益數量指數按年增加了74%。

食肆收益表現強勁，最主要是防疫措施的解除，促使市民消費意欲的上升和遊客數量的增加，加上電子消費券等財政措施的提振作用，同時也和餐廳收費的加價息息相關。上述《2023年第一季經濟報告》顯示，若與一年前的實質消費開支比較，今年首季的食品開支相較去年同期而言增加了7.2%，而去年首季則比前年同期減少了7.3%。

食肆收益表現強勁，最主要是防疫措施的解除，促使市民消費意欲的上升和遊客數量的增加，加上電子消費券等財政措施的提振作用，同時也和餐廳收費的加價息息相關。

「餐廳加價」是周不時都會聽到但又經常會被新聞忽略的一大民生議題，直接影響老百姓的生活品質。無論是食品成本、工人薪酬、舖位租金和水費電費，只要任何一個環節出現變動，都會反映在餐廳收費上——以2021年政府統計處對於膳食服務業營運統計為例，它們分別佔去整體營運成本的33%、34%、30%；而餐費變動又會轉嫁到消費者的身上——每一餐加幾元甚至是10幾元，跑得比一般打工仔的工資增幅快得多。

在食品成本方面，有別於歐美通脹危機的瘋狂加價，在有94%新鮮豬肉、100% 新鮮牛肉、92%新鮮蔬菜、66%新鮮雞蛋全部來自內地的香港，食品價格雖有變動但也不至於太過份，今年首季的通脹率為3%——相對去年四季的3.7%、4.0%、3.9%和3.6%也穩定了下來。但無論食品通脹有多穩定，都會成為餐廳加價的理由，例如今年農曆新年過後，有報道指餐廳普遍加價5%至15%，而食肆東主則歸咎於食材價格的上漲。最大連鎖快餐店麥當勞便因而全面上調全線主餐廳的主要產品價格1至2元，平均加幅約3%。

在鋪位租金和水費電費方面——租金就不用說了，無論順境逆境都是只加不減，市民普遍心裡有數；反而是電費令人意外，去年受到環球燃料通脹的特別影響，加上特區政府對於電力公司的優厚對待，中華電力和香港電燈兩間電力竟然開天殺價，在去年底宣布今年按年加幅分別達到兩成及四成半，當時不少食肆都叫苦連天，紛紛預告即將加價。佢業界人士估計，一般電費佔食肆營運帳約4%至8%，兩電大幅加價後，會令成本提升1至3個百分點，具體要視乎用電的器具有多少，大型食肆的用電量較大，負擔也較重。

至於工人薪酬，在勞資權力嚴重失衡，加上其他經營成本尤其是租金居高不下的情況下，食肆工人薪酬本來就處於全港較低水平，基本和法定最低工資相差無幾，而且每每有聲音要求更加合理地令工人按勞獲酬，一些所謂飲食界代表例如自由黨張宇人就會極力反對，甚至揚言所有增幅最終都要消費者承受，把工人加薪當成洪水猛獸。但同樣以政府統計處2021年的數據為例，對比2020年的情況，當膳食服務業銷售總額增加5.9%，食品成本增加18.4%，租金開支增加11.7%，僱員薪酬只是增加了0.0027%。