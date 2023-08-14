香港援外醫療．一｜老撾白內障病患：香港和中國助我重獲新生命

「這是我去新加坡旅遊的時候...這是我在泰國開會的時候...這是我長胖了的時候...這是老撾的『緣份樹』，只有有緣的人才能看到開花的時候......」七月上旬，老撾萬象的74歲獨居長者Foyngeun婆婆，完成右眼白內障摘除手術後，重新翻開了塵封已久的老照片，回憶起為了家人拼搏的那些年，並再三向工作人員道謝：「感謝香港的項目，感謝中國的醫生，讓我重獲新生命。」



這對香港共享基金會來說，本是見慣不怪的場面，因為過去一年來，他們在廣西醫療隊的協助之下，已經免費完成1,834例白內障復明手術；然而，每一句「khàwp ja̖i 」（老撾文「謝謝」）對他們來說，既是暖呼呼的感動，更是沉甸甸的責任——因為他們是第一個「香港製造」而專門從事「國際人道醫療援助」的非牟利機構，更是第一個中國到海外進行醫援的民間組織。



「香港援外醫療」專題報道之一



老撾萬象的74歲獨居長者Foyngeun婆婆，完成右眼白內障摘除手術後，終於可以繼續經營這家陪伴她走過半個世紀的老撾筒裙店，繼續自食其力。（夏家朗攝）

「這不是什麼貴重物品，但懇請你們每一位都收下。」Foyngeun婆婆捧著一袋老撾傳統絲麻製品，分別用簡單的法文和英文說了一遍之後，又用老撾文向負責翻譯的工作人員重複了一遍，生怕大家不明白她的意思。

袋子裡面有些零錢包和化妝袋，那是婆婆賴以維生的小商品——她在很久很久之前，就已經靠售賣老撾傳統服飾養家，但近年生意越來越難做，而患有五年的白內障近月也越來越嚴重，她基本上已經無法開舖了。

婆婆為什麼懂得法文和英文？因為老撾曾經是法國殖民地，到1953年才宣布獨立，但又長期陷入內戰，至1975年才成立老撾人民民主共和國；而婆婆成長於戰亂年代，從小就被父母安排入讀必修法文的學校，又自學了一些英文。據說她學業優異，所以能在那個出入境管制相當嚴格的時期，獲批美國簽證，帶領三個兒女前往當地讀書。不過，孩子們從此在當地定居，婆婆則在老撾經營筒裙店，自食其力，獨居至今。

做手術之前，Foyngeun婆婆看東西已是白濛濛一片，但由於沒有家人照顧，只能自駕前往醫院接受手術，期間更被其他車輛撞凹了車頭。完成手術後，不但看到了交通燈的顏色，更看清了前面車輛的車牌號碼。（夏家朗攝）

「我自己住，自己開車，自己看醫生，因為看不清楚，還被人撞凹了車頭，但沒關係，現在能看見了。」婆婆不想成為兒女的負擔，所以並沒有告訴他們眼疾有多嚴重。

過去幾個月，婆婆的白內障突然惡化。做手術之前，她看東西已是白濛濛一片，「全白的，看不到其他顏色，看不到交通燈。」因為看不清，她的生活完全被打亂，不但無法開店做生意，也無法參加一些和親戚朋友往來的社交活動，只能待在家裡。

可是，自己一人如何生活？「靠生活習慣，我記得日常用品擺放的位置，摸着摸着就可以了。」有感到難道或不知所措嗎？「沒有，我必須堅強活下去，直到我無法活下去為止，幸好後來遇到了這個項目。我活到這把年紀從來沒有遇見過這麼好的項目！」

復明的Foyngeun婆婆重新翻開了塵封已久的老照片，回憶起為了家人拼搏的那些年，並再三向工作人員道謝：「感謝香港的項目，感謝中國的醫生，讓我重獲新生命。」（夏家朗攝）

做了手術之後，世界變得不一樣了，「這是橙色的車，那是藍色的車，車牌號碼是『8803』！」婆婆補充道，「我連窗外那些遠遠的電線都看得很清楚！」她說完咧嘴笑了笑，給了記者一個肯定的眼神，還連忙用手比劃着，「真的，一條一條的電線。」

六月上旬，婆婆首次到香港共享基金會設於老撾人民軍103醫院的老撾項目門診求助，當時醫生診斷雙眼中度白內障，當天安排左眼接受手術，術後視力明顯改善。當地衛生部門規定，必須間隔至少一個月才能再做手術，而婆婆在還差兩天才滿一個月之際，已經迫不及待地在七月上旬前往醫院，進行右眼手術，視力由0.15恢復到1.0的正常水平。

「我會把這個項目告訴更多朋友！」採訪期間，婆婆一再舉起共享基金會派發的文件夾，不斷強調一定會把這份來自香港、來自中國的善心，傳達出去，希望能有更多有需要的人可以得到幫助。有着佛教信仰的她還說，會向佛祖祈求大家平安、健康、快樂。

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事實上，自從香港共享基金會攜手廣西醫療隊於去年9月在老撾展開「消除白內障致盲行動」以來，103醫院每天都在上演這種重建光明的感人故事——

36歲患有先天性白內障的Khankeo女士，終於可以看清楚丈夫和一雙兒女到底是什麼樣子。47歲就因為白內障而被迫從記者調職成為技術人員的Khanthaly先生，終於有機會重操舊業。70多歲的Pun婆婆，和兒媳婦轉了五趟車、花了11個小時，終於可以照顧自己，「不用成為家庭的累贅」；兒媳婦更是熱淚盈眶，「不用再因為沒有能力醫治婆婆而感到慚愧、不孝。」

甚至於，自從共享基金會在東南亞的老撾和柬埔寨、東非的吉布堤、以及西非的塞內加爾和毛里塔尼亞等五個「一帶一路」沿線國家推展「掃盲」項目以來，合共已經為當地病患免費完成7,000宗復明手術。

為什麼一個香港的民間慈善組織，要跑去老撾或其他發展中國家做白內障手術？他們對於實踐「國際人道醫療援助」，有怎樣的思考？對於「助力國家醫療援外」建設甚或響應「一帶一路」倡議的「共享」原則和「民心相通」目標，又有怎樣的願景？這一切問號，就要由全國政協副主席、前特首梁振英於2018年創立共享基金會說起......