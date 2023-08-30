專訪王義桅．三｜曾勸香港莫坐等中央吩咐　今勉胸懷世界共創大同

「一帶一路」研究權威、中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長、國際關係學院教授王義桅，早在2017年提醒香港好好理解「一帶一路」合作、主動對接國家發展思路，不要坐等中央指派工作。事隔六年，王義桅在北京接受《香港01》專訪，談及如何評價香港參與「一帶一路」建設時，指出「儘管世界變了，但香港的底層邏輯還沒完全變」，「仍然是一種殖民生態、殖民體系，以為英國或者盎格魯撒克遜才是文明和先進的代表、是人類的未來」。他再次勸勉香港要珍惜成為「主場」的機會：「你現在雖然背靠中國，但是中國的東西你又沒學好，等於是兩邊都吃不消。如果香港人想實現你們的人生價值，用更大的胸懷看世界，真的要抓住『一帶一路』，再造香港、再造中國、再造世界。」



國際關係研究權威、「習思想」專家王義桅專訪實錄之三



特首李家超表示，「一帶一路」以合作為基礎，互聯互通範圍廣泛，為持份者帶來貿易投資合作和基礎設施建設，釋放龐大潛力和機遇；而香港特區政府一直與不同持份者合作，為商界和專業人士提供就「一帶一路」交流的機會。（廖雁雄攝）

香港01：您曾在2017年分析香港和澳門可以如何抓住「一帶一路」機遇時提醒，「不能等中央政府給你指定什麼你才去做，不能等發改委『一帶一路』辦公室給你做一個指導和規劃，都是靠自己去提出一個倡議，提出一個對接的思路。」您那時指出，香港金融業、服務業非常發達，擁有很多專業領域，發展優勢相當明顯，成為中國和「一帶一路」沿線國家合作的渠道和紐帶；您也建議，香港可以大膽嘗試，成為「一帶一路」的一個新的試點，而如果能夠成功把握機會，就有望再次振興。請問，當時為何如此勸勉香港？這10年來，您出席了500多次大大小小的國際論壇，期間有到香港演講過嗎？

王義桅：當然了。有一次在全球華人律師大會做主旨演講；還有去香港理工大學，跟學生們講；還有外交部駐香港特派員公署主辦的。我也隨同前特首梁振英去過土耳其講「一帶一路」，還有人大校友在香港的年會，我也是去講「一帶一路」。好多次我已經記不清楚了，都是講香港在「一帶一路」的獨特角色，這是第二次「改革開放」的機遇，以前香港主要是跟發達國家連在一起，接下來應該跟「一帶一路」國家連在一起，再造香港。梁主席也在《施政報告》提到很多次。

我去甘肅，去新疆，他們以為「一帶一路」和「改革開放」一樣，就是優惠政策。但「一帶一路」像「長征」一樣，是要有「主體性」，要自己去幹的，不要等什麽優惠政策。這是個成為「主場」的機會。按照「改革開放」的思維方式，就是我們接軌西方現成的東西，我們去學習借鑒；今天「一帶一路」是支撐你去把學習的東西轉化實踐，那裡有落後，哪里就是機會，但很多人還沒轉變過來。

重慶12年前開啟中歐班列，比「一帶一路」還早，當時廣東「騰籠換鳥」，很多電子製造外遷到重慶生產，生產了世界上1/3的平板電腦，1/5的智能手機，1/9的汽車和零配件，不得了。原本貨物送到上海，再從上海到歐洲，要35天，那麼，能不能夠直接從陸路開到歐洲去？能，14天，高附加值，一鍵通關。這就是創造性的思維，大部份人都習慣海上貿易的思路，但我們中國人說「辦法總比問題多」，只要有問題，就會找到辦法的；英國也有句話「If you believe, you can achieve」，你問我為什麼能寫出這麼多本書？我當時想，如果我們不趕快寫出來，西方很快就會寫他們所理解的「一帶一路」，說什麽「新殖民主義」，把經都念歪了，所以我必須寫出來。有第一本英文版的書，還有各種文字版的書。我們都要去踢這個主場。西方後來也真的出了一些書，現在關於「一帶一路」的書確實也不缺，可是一開始，很多人都是看了我的書，引用率很廣泛。

香港01：作為香港目前瀏覽量最高的新聞媒體，根據我們的觀察，儘管香港也講了「一帶一路」很多年，但社會上下對於「一帶一路」的認識，好像只停留在一些官方文件，而在學術和民間層面的討論比較少，我們更缺乏像您這樣能把「一帶一路」講通講透的老師；另外，有些人也習慣用比較偏見的眼光去理解「一帶一路」。您當年給香港提出了非常中肯的建議，鼓勵香港秉持「港人治港、澳人制澳，高度自治」的制度優勢，積極參與「一帶一路」建設；事隔六年，香港對「一帶一路」的響應，符合您的期望嗎？

王義桅：可能底層邏輯仍然是一種殖民生態、殖民體系，以為英國或者盎格魯撒克遜才是文明和先進的代表、是人類的未來。印度也是這樣想，覺得殖民者走了，他就是大管家了。都有這種思維方式，香港是全球三大金融中心之一，長期以來都是圍繞這種體系思維去發展的，實質上都是維護盎格魯撒克遜的金融霸權。儘管世界變了，但香港底層邏輯還沒完全變。

1974年鄧小平在第六屆聯合國特別大會講了很關鍵的一句話：如果經濟上不獨立，政治上的獨立是不可靠的。這就是說，（鄧小平腔）如果中國將來發展起來了，也改變了顏色，要去稱王稱霸，到處欺負別人，就要中國人民和世界人民會聯合起來推翻霸權。那個時候，1974年，中國還沒發展起來，當時講的是蘇聯、是美國，但他能夠說，如果中國變成那樣，就要大家聯合起來推翻，這是什麽胸懷？所以說，中國是真心破除霸權體系和殖民體系的，因為中國本來就是殖民體系、霸權體系的受害者，「己所不欲勿施於人」，中國絕不會搞「新殖民主義」，我們不會希望其他國家也受資本主義帝國主義的侵害。我為什麽講起「一帶一路」每每就感動，尼泊爾的水真的燒開了都不能喝，卡拉奇每年平均熱死兩三千人，我們怎麽能無動於衷？我們要去幫助他們發展，不是要跟美國搶、跟歐洲搶，我們就是要解決問題。

香港01：其實不只是「一帶一路」，基於殖民歷史原因，以及回歸以來的特區治理問題，香港對於國家本身就不太認識，很難理解「中國式現代化」、「人類命運共同體」，所以也就不太知道應該如何融入國家發展大局、如何參與其中貢獻。

王義桅：整個世界現在80億人口，以前你們服務的是所謂的西方，加在一起10來億人，還不如中國一個國家的人口多。其實很多國家還有很多開發的機會，開拓知識點也好，賺錢的機會也好，實現你理想的機會也好，甚至是旅遊——它沒有商業化，人也很可愛，很純樸。你去了「一帶一路」沿線國家，就會發現世界的多樣性和另一種美，你自己也會感覺到一種再教育和薰陶。

對於香港，我們不講那些大道理，就從普通老百姓的角度，在衣食住行等等方面都會帶來極大的好處。現在「一帶一路」國家基本都給中國免簽，你有需要時我們使館代表可以提供幫助。在吃的方面，誰能想到現在中國可以吃到烏拉圭的牛尾骨，格魯吉亞的紅酒？這些現在都已經進入我們的餐桌了，老百姓都是日用而不自覺，香港也會慢慢感受到的。我去得多，所以我能感受到，其實越出國就越愛國，因為我們真的克服了很多困難，對世界都有影響。

就像現在說氣候變化，如果不去減排，未來溫度升高幾度，多少城市會被淹沒？香港可能是其中一個。那麽按照西方的辦法，怎麼解決氣候變化問題？那就很簡單了，讓發展中國家不用發展或慢慢發展。可是，這怎麽行呢？中國人的方法則是，不能高標準「一刀切」，畢竟還要發展。我既要發展，還要環境保護，問題是，怎麽統籌協調？由中國發起的《全球能源互聯網促進巴黎協定實施行動計劃》就是為了解決這個問題，「就地取材」，就像中國人吃飯一樣，水能、風能、光能等等都是新能源。將來讓全世界能源問題徹底解決，而且還亮亮堂堂，減少碳排放，我們這一代人正在做。

香港應該建設「一帶一路」，你眼睛應該盯的是80億人口，要讓他們都發展，不能讓他們「絕育」，那是不人道的；同時還要幫助他們解決氣候變化問題，否則你會被淹沒掉。為什麼說「人類命運共同體」？如果你是富人，但旁邊都是乞丐，你放再多的鎖也沒用；只有當你是富人，同時周邊地區也都富裕起來，才是真正的安全。我有一次去羅德島，美國最富裕的一個洲，但我的後備箱忘了關門，我跟我朋友說要去關掉，他們說我們這裡都是富翁，不必啦。這就是我們中國講的「大同世界」，只有大家共同發展了，才是最安全的，世界才能夠太平。世界好了，中國才能好，香港才能好；大河有水，小河才能滿。

香港現在雖然背靠中國，但是中國的東西又沒學好，等於是「兩邊都吃不消」。如果香港人想實現你們的人生價值，用更大的胸懷看世界，真的要抓住「一帶一路」，再造香港、再造中國、再造世界。反過來推，不是要不要的問題，而是不幹根本就不行。

全國政協副主席梁振英創辦的香港共享基金會，結合民間慈善資源和內地醫療力量展開「消除白內障致盲行動」，計劃要在2027年，為五個「一帶一路」沿線國家的病患，免費完成3.75萬宗復明手術，冀能發揮香港聯通中外優勢，促進帶路國家民心相通。（夏家朗攝）

香港01：您之前形容過，「一帶一路」是21世紀新長征；請問當前處於什麼階段？

王義桅：「長征」按照毛主席說法，有三個，宣言書、宣傳隊、播種機。

首先是，宣言書，我們要幹什麽？「一帶一路」的目標是構建「人類命運共同體」，我們亮出來了，以前中國人說我不推翻國際秩序、我不會這個、我不會那個，但我們要什麽從來沒說；「一帶一路」提出以來，「人類命運共同體」提出以來，我們想幹什麼就很清楚了。以前中國沒想清楚，也沒說清楚或者藏著掖著，人家說你想幹嘛？今天我就告訴你，我要幹這個，我會怎麽幹，我怎麽賺錢，我都告訴你了。

第二是，宣傳隊。你要發動群眾，要讓大家明白你想幹什麽，不能自己宣傳自己的，要到各地去宣傳，但不是片面的宣傳，而是把自己的道理講清楚。我到發達國家講「一帶一路」，是講我們怎樣轉化西方理論；在發展中國講「一帶一路」，是講我們以前和你們一樣窮，但我們找到了符合自身國情條件的發展模式，把我的實現路徑給你們講清楚，我都可以，你為什麽不可以？你完全可以。三個核心問題就是：要致富先修路；富了以後還要共同富裕，你不能說沿線的地方富了，其他地方都落後了，虹吸效應不行；而且還要可持續的富，不能今天富了，明天又窮了；那麼，誰給你修路，資金從哪里來，技術從哪來，人才從哪里來，這些問題都要解決。都是用很通俗的語言，而背後的機理都是政治經濟學，這也是我寫《一帶一路政治經濟學》的原因，要把它的理論講清楚，而理論來自於實踐。

最後是，播種機，是一個種子要生根發芽，要給他們一種希望。但不要著急，不是今天建鐵路，明天馬上就富。你對這顆種子，要有一個愛心，有個希望，有期待。以前他們是看不到希望的，這些國家是絕望的，現在看到了中國的今天，他說就是他們的明天，真的，他們以前成績比我們還好，還是英語體系。看到了中國的變化，他們也會慢慢思考琢磨的。整個世界也是播種機，全球化現在失去動力，失去方向，甚至失去理念；有些國家在破壞全球化，搞脫鉤鍛鏈，我就跟這些發達國家說，「一帶一路」真的是讓這個世界更好，讓你更好。「一帶一路」項目有美國企業、西方企業參與，他們賺了很多錢；但賺了錢不說，而他們的政府又亂說，一些媒體的報道又偏頗。你如果真的去看過，就不是那樣的，不能一葉障目，我們還是要實踐，當地人民才最有發言權，時間也是最好見證。80%的西方媒體都是以訛傳訛，尤其chatGPT問世之後，它用簡體中文和阿拉伯文會說「台灣是中國一部分」，但用其他語言搜都說「台灣不是中國一部分」，因為它是抓取大數據，所以一定會以訛傳訛，而真理往往掌握在少數人手裡，所以你一定要堅定這個信念，現在很多人是被迷住了，被煙霧迷住了你的眼睛，是可以撥亂反正的，是會看得清楚的。

所以我說「一帶一路」是長征，長征是很艱難的，你想想紅軍，25,000里，一開始還沒有目標，後來毛主席知道劉志丹在陝北，才確定那是目的地。「一帶一路」一開始也是這樣的，只有初步的想法，現在比較明確了，最終目標是建構「人類命運共同體」。最典型的困難就是「二元性」，他們的經濟基礎很窮，意識形態和建築標準還全都是用西方那一套。我舉個例子，肯尼亞是聯合國環境署的所在地，有個「禁塑令」，要環保，很好，可是這個國家經濟還沒發展起來，就搞這麽高的標準，導致剩菜剩飯沒有塑料袋可以包裝，隨處亂扔，結果造成鼠疫。中國的做法是先試點再推廣，慢慢幫你解決問題。既要經濟發展，又要高質量發展、數字化發展，還要脫貧；原本的任務還沒有完成，今天又有新的任務，不斷疊加，不斷演化，還有人被背後踹你、搗亂、挖墻腳，炒作各種負面輿論。而且那些國家本身都是西方培養的，本來就傾向認可西方那套輿論的東西，對中國也不是太了解，有的確實是想圖點好處的，沒有好處的話就退出，我們要安撫，要解釋、要說服。但有挑戰，就會不斷有動力。

「一帶一路」沒有先例，探索起來真不容易。問題總是層出不窮，國家越來越多，越來越複雜，全球化本身又出了問題。以前全球化是往開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，就像大家在同一個桌上吃飯，有人吃少了，有人吃多了，現在有人掀桌子了，還有人在旁邊說三道四。怎麼辦？我們必須去解決，透過「一帶一路」，堅持我們的理念和品格，用好我們的知識，把這個桌子變得更大，或者是把這兩個桌子連在一塊，大家都有得吃，還都能吃飽、吃好。所以我反覆強調，不要做「孫悟空」，要做「如來佛」；孫悟空見到白骨精就打得沒完沒了，見了如來佛呢，讓你立地成佛，感化你。你最後見了佛，你還去跟他打仗嗎？不會的。

香港01：在「一帶一路」的長征上，接下來還可能面對怎樣的風險？

王義桅：我想最大的風險就是，全球化本身體系的風險，整體的氛圍受到挑戰。就像我現在在裝修房子，但外面的天卻要塌下來了，這不是靠誰個子高就可以撐得住的。美國也想搞「一帶一路」，想搞產業政策，但他都是為了對抗。

緬甸有個水壩，密松水電站，本來是好事，但美國人反對，而且不是直接反對，是換一種方式反對，透過外包研究，說水電站破壞風水，他們哪裡懂什麽風水，但當地人就擔心，風水一旦破壞了，你蓋得再好我也不要。這不是瞎胡鬧嗎？搞迷信，不科學，就像清朝說建鐵路會斷龍脈，照相機會攝魂魄，打著風水的名號搞破壞。後來緬甸才知道是上了當，想重啟，但已錯失良機。西方人真的不負責任，大家也沒辦法追究他們責任。這些說起來就是痛苦，這個世界還是美國、還是西方的世界。「一帶一路」任重而道遠，長征就是這個意思。