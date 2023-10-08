專訪｜從公民黨到新方向　李煒林擬再選區議員：從沒放棄服務大眾

「過去兩年，即使沒有政黨背景和議員身份，我也自己掏錢從事地區工作，因為我的從政初心就是服務大眾，希望幫助大家改善生活、安居樂業。」——香港新方向政策研究副主管李煒林，自2016年在英國讀完法律回港便加入公民黨出任麗港城地區發展主任，並於2019年11月高票當選觀塘區議員，及後在2020年7月「民主派初選」期間借出議員辦事處作票站，直到2021年4月及7月宣布退黨和辭職，翌年獲邀加入新方向——他日前接受《香港01》專訪，透露正在積極考慮再選觀塘區議會。



改制後的新一屆區議會選舉將於10月17日展開提名期，社會開始關注擁有泛民背景人士能否順利取得地區「三會」（即分區委員會、防火委員會、撲滅罪行委員會）提名入閘。李煒林與泛民的特殊淵源和「轉黨」經歷不但「兩面不討好」，而且難免遭受三會成員質疑「忽然愛國」；不過，他並沒有迴避有關刻板印象和負面標籤，也重新檢視了從政途上的不足之處和應有之責，更相信只要坦誠地和各方人士保持溝通，自己總有機會能在更好的公職崗位上繼續為「一國兩制」服務。



香港新方向政策研究副主管李煒林，正在積極考慮再選觀塘區議會。（受訪者提供）

李光耀演講喚醒從政因子

原來，李煒林的從政啟蒙是新加坡的建國總理李光耀，尤其嚮往他所推行的「實用主義」，也深信從政者必須致力促使資源公平分配，從而滿足每個人民對於美好生活的追求。而眾所周知，相對於「一人一票」的西式民主選舉模式，李光耀更在意的是提高選票品質和政府治理能力。但命運弄人，當李煒林抱着「以政治作為志業」的熱忱回到香港，卻選擇了關注「民主自由」和主打「政制改革」的公民黨作為從政起點。

「其實，當時我並不是那麼在意香港政治光譜的分野，『建制』或『泛民』我都無所謂。」要是在三年前講這句話，李煒林應該會被群起攻之，因為香港政治在很長一段時間以來就是處於「親中」和「反共」的二元對立僵局，但自從2021年確立「愛國者治港」原則，原本那條用以衡量政治立場的標準也被打破了。李煒林從小就不太關心政治，中五畢業後被送往英國留學，選擇法律專業也只是為了成為大律師，不料卻在偶然的機會下觀看了李光耀的演講視頻，被其喚醒了政治因子，把心一橫決定回港從政。

那是2016年，李煒林一再強調，當時並沒有想太多，只是剛好有位頗具社會地位的前輩認為，他的背景和形象似乎比較適合公民黨——外國留學、法律專業、英文流利、官仔骨骨，便引薦他入黨發展，「但我是想做實事的，我很清楚我不能夠只拿這個政黨的光環或理念，而是需要打好地區工作基礎，於是便跟着（時任公民黨立法會九龍東議員）譚文豪落區，希望能夠紮根麗港城，務實地為街坊解決問題，改善大家的衣食住行。」

2018年颱風山竹襲港吹倒大量樹木，麗港公園也成為重災區，他聯同專家和街坊發起「救樹行動」，定時到候為仍有生機的樹木澆水維生。（受訪者提供）

用心服務改變街坊負面印象

「我記得剛落區時，幾位街坊都會過來說：『你啊，好眉好貌，入錯黨啊，我不喜歡公民黨，我不會支持你的，你們不懂做區的！』」無可否認，一些聲音認為公民黨忽視地區工作，而李煒林之所以如此看重在地服務，除了深受李光耀的啟發，也源於留英期間，曾向身兼當地市議會副主席的法律導師自薦到議會工作，及後又為英國國會議員助選，這些經歷全都令他深感只有政績才能說服選民，「後來那些街坊都把選票投給了我，因為我在幾年間，一直用心研究如何服務大家的要求、如何讓大家生活得更好。」

2019年6月爆發「反修例風波」，民主派在年底舉行的區議會換屆選舉破天荒取得超過八成議席，代表公民黨出選觀塘區議會的李煒林更以6,450票成為全港452個選區第三高票當選人。他承認整個陣營的勝選無疑源於當時選民不滿政府情緒高漲，但也強調自己並非「投機」或「躺平」當選，而是圍繞自己和居民關注的民生議題，在麗港城揼了多年石仔——例如環境保護，他每周擺設街站，宣傳塑膠分類，進行環保回收，成功招募不少街坊成為環保義工；又如樹木保育，颱風山竹襲港吹倒大量樹木，麗港公園也成為重災區，他聯同專家和街坊發起「救樹行動」，定時到候為仍有生機的樹木澆水維生。

「當初選擇公民黨的另外一個原因，是它創黨時以『執政』為目標，這也吸引我想看看，一個『在野黨』將會如何向市民展現其具備執政能力、能夠更好地治理香港。」可是，當長期「在野」的民主派成為主導地區議會的「執政」力量，李煒林卻沒有看到他所期盼的良政善治景象，因為不少主張「激進抗爭」的本土派乘着「反修例」之勢空降議會，當中有些人堅持杯葛建制和政府，甚或在討論地區民生時也總是「政治先行」，動輒進行人身攻擊和道德批鬥，有的更以政治光譜區分服務群體，幾乎扭曲區議員理應增進居民福祉的本職——凡此種種，都不斷促使他反思——從政執政到底所為何事？

李煒林明白社區服務本身就無分派系或政見，故與建制議員和政務官員保持溝通和聯繫，希望加深雙方了解和認識，再反思如何尋求平衡。（受訪者提供）

區議會變天反思執政意義

「我相信政治不會有永遠的敵人，如果要為市民帶來最好的結果，我們就一定要和不同光譜人士協商，才能達到更公平的資源分配。」李煒林本就有過幾年的地區工作經驗，更加明白社區服務本身就無分派系或政見，於是他仍然和一些建制派議員和政務官員保持溝通和聯繫，希望加深雙方了解和認識，再反思如何尋求平衡——哪怕他未必完全認同某些政府政策，但也樂於充當「橋梁」，冀能更好解決社區問題，惠及居民權益。

面對部份「深黃」議員的過激行為，李煒林同樣沒有放棄與他們對話的機會，因為他相信那些年輕人的本質並不壞，只是受到極端思潮的影響，才會採取非理性的錯誤的做法。所以，相對於排擠他們，李煒林更希望可以引領他們務實從政。不料，那股激進聲勢卻日漸狀大，甚至取代了傳統泛民主導的溫和路線，主張在2020年立法會換屆選舉取得過半議席，就能以否決所有政府議案、徹底癱瘓政府施政等手段，迫使政府在「五大訴求」等政治議題上讓步，有人甚至甚至揚言「在香港臨死時之前再用力斬它兩刀」。

問：那就是民主派執政的意義嗎？

答：當然不是。透過立法會「逼宮」是不現實的，真的是不現實的。

問：這是當時的想法，還是現在的想法？

答：當時就這樣想了。

問：那你當時有沒有向政黨或陣營反映過？

答：沒有......

問：為什麼？是覺得自己人微言輕，還是擔心「政治不正確」？

答：大家情緒高漲，我說了也改變不了什麼，只好少些參與，做好自己工作。

2020年1月上任後不久，新冠病毒疫情持續爆發，李煒林每天都忙着抗疫，從早到晚不斷開會、訂購物資、派發街坊、更新資訊等等，無暇應對政治形勢的重大變化。（受訪者提供）

忙於抗疫低估政治形勢巨變

李煒林補充，2020年1月上任後不久，新冠病毒疫情隨即爆發，往後一年反反覆覆從不間斷，所以他每天都忙着抗疫，從早到晚不斷開會、訂購物資、派發街坊、更新資訊等等，「真的忙到連呀媽都唔認得，更加沒有時間陪同剛剛出生不久的兒子」，實在無暇認真應對政治形勢的重大變化，而是很自然地把2020年7月11-12日舉行的「民主派初選」視為整個陣營慣常的協調機制，所以也很自然地遵從政黨要求借出議辦作為票站。

李煒林眼中的那個「自然」之舉，卻為從政路途埋下極大隱患。

2020年6月30日，全國人大常委會通過《香港國安法》並納入《基本法》附件三，隨即在港實施。而在民主派初選前後，特區政府已經多番聲明議辦不應用作其他無關用途，甚至警告假如初選目的旨在癱瘓政府有可能抵觸《國安法》。2020年7月25日，原訂立法會換屆選舉提名期間，多名初選勝利者被選舉主任裁定提名無效。2021年1月6日，香港警務處國家安全處拘捕55名初選發起人及參選人，當中47人被控「顛覆國家政權」。2021年3月30日，全國人大常委通過修改香港行政長官和立法會議席產生辦法。2021年5月21日，特區政府將宣誓要求延伸至區議員，及後又放風指涉及負面行為人士可能無法通過宣誓，一經褫奪資格會被追討百萬薪津，而且五年內不得再選——結果，有約230名區議員聞風辭職，另有49人被港府裁定宣誓無效，民主派議席由389席驟減至52席。

李煒林正是辭職的區議員之一。2021年3月，公民黨爆發「退黨潮」，領導層因而發起退修會探討政黨前路。李煒林主張因應政治形勢重新出發，盡可能在不同的空間內服務大眾；可是，他不但沒有獲得認同，而且當場遭到個別黨友怒斥「投共」。儘管有人事後向他轉達支持，但在會上他的說法明顯寡不敵眾，「那種比較激進的思想好像開始主導政黨了，但那一刻的我更希望專注社區民生議題，所以我就覺得，是時候退黨了。」2021年4月19日，李煒林宣布退出公民黨；不足三個月後的7月12日，他徵詢不同背景人士後宣布辭任觀塘區議員，但承諾即使沒有議員職銜和政府資源，也會盡一己之力服務街坊，並表明將會積極計劃未來，「包括考慮再度參與公職，繼續為大家效勞。」

2021年5月21日，特區政府將宣誓要求延伸至區議員，引發辭職潮和DQ潮。（政府新聞處）

退黨辭職沒有中斷地區服務

回溯整場「反修例風波」及連串後續事件，李煒林也許是不少傳統泛民從政人士的縮影——儘管並不認同抗爭派所說、所做、所為，例如他從來就不贊成推翻政府、不贊成香港獨立、不贊成暴力衝擊、不贊成違法行為、不贊成招惹外國政府制裁香港、不贊成透過西方民主制度改變中國發展模式，卻都基於各種原因沒有明確提出反對，結果反被他們牽着鼻子走，導致香港經歷前所未見的折騰。至於泛民何以默不作聲？有論者認為，一則缺乏政治勇氣，不敢逆民粹之風而行，以免遭到抗爭派系狙擊；二則可能樂見其成，一旦激進勢力成功脅迫中央或道德綁架選民，泛民也可分享抗爭政治成果。

「樂見其成？我想都沒有想過！幾時才能輪到我呢？我只是一個小小的區議員，那個『果』根本就輪不到我吃。」李煒林馬上否認上述第二種心理分析，但承認或多或少礙於民粹和情緒而未能大膽向抗爭派說不，「實在不想破壞和義工朋友之間的關係。」

沉澱一年，2022年6月，在立法會新界北議員張欣宇所屬新興政團「香港新方向」的邀請下，李煒林決定加入其中，及後出任政策研究副主管。有別於由傳統建制或泛民所發展培育的組織，香港新方向可謂無資金、無資源、無背景的「三無」團體，於2019年10月由一群來自五湖四海、各行各業、以香港為家的中青年組成，倡導有爲政府，施政以民爲本，完善民主參與，擺脫財團壟斷。成立之初，新方向被標籤為「港漂黨」、「大陸黨」，及後隨着任職港鐵工程師的張欣宇當選立法會新界北議員後，經常就交通運輸和城市規劃問題提供專業分析，又敢於在不同政治及民生議題上說出普通人的心聲，新方向逐漸為人認識，如今已經吸納了不少土生土長而又有志服務社會的香港人加入。

「這個團隊專業、團結、有執行力，敢於直面很多問題，指出之後也不是交了功課就算，而是打破傳統思維模式、認真思考問題本質，提出最符合社會整體利益的解決方法。」提起新方向，李煒林很是感慨，形容這個組織就是香港的縮影，像是一杯鴛鴦——大家以為咖啡混合紅茶的味道會很奇怪，但只要找到適合的比例，就可以成為極具特色又人人稱讚的飲品——香港本來就是如此一座國際城市，市民具備不同文化和背景，即使意見未必完全一致，但總能透過多元包容去消弭紛爭，尋求公共利益最大化。

2022年6月，在立法會新界北議員張欣宇所屬新興政團「香港新方向」的邀請下，李煒林決定加入其中，及後出任政策研究副主管。（受訪者提供）

從政者有責任令社會回復理性思考

「問問自己，自身、社區、社會整體利益、理念等，你覺得哪一個比較重要？」——當年李煒林退出公民黨和辭任區議員期間，曾經接受《香港01》專訪，以此叩問從政心聲。如今再次受訪，他對過去從政路上的不足之處和應有之責，有了更深刻的思考。

首先，對於「反修例風波」的成因，李煒林不再簡單地把問題歸咎成為政治矛盾，而是認為——香港本就存在很多經濟、民生方面的深層次矛盾，例如在資本壟斷的情況下，導致資源分配不公、貧富懸殊嚴重、向上流動停滯，不少市民早就基於種種生活焦慮而產生怨氣和努力；然而，歷屆政府和治港者們都未能有效破除利益固化藩籬，在香港和中央本就存在信任鴻溝的情況下，激進勢力趁機把香港問題錯誤歸咎中央未能兌現普選承諾，成功掀起一次又一次的政治運動，才會令市民的躁鬱和不安一發不可收拾。

「當時示威者有一句話：『是你教識我和平示威是沒有用的』，可見大家的焦慮和怨憤已經達到極點。」李煒林理解市民的焦慮，「所以我不會責怪大家擁有某些偏激的想法，當然不是說他們完全沒有責任，但這確實不是應該交由市民自行解決的問題，而是應該由從政者去承擔，但如果我們都不去面對，那只是鴕鳥心態，看不到房間裡的大象。」

至於官方把「反修例風波」定性為「顏色革命」，李煒林表示，就他所聞所見，難以下此判斷，假如官方找到更多實質證據，理應公開交代，清楚告訴市民。他又提到，美國政客搞分化、搞對立、搞破壞的伎倆並非新鮮事，香港不應捲入大國博弈的漩渦。

香港新方向不時舉辦政策集思會，作為榮譽顧問的公務員事務局前局長聶德權也有出席。（受訪者提供）

行政主導下「協商民主」大有可為

其次，對於各級選舉改制，李煒林嘗試用「行政主導」政治體制的角度去理解。

在區議會方面，即使將由地區民政事務專員（DO）兼任區議會主席，但他仍然相信區議員可以做好政府和市民之間的橋樑，甚至認為只要DO盡心盡責，就有望打破以往政出多門難以協調的困局，「有了權力，就再也沒有藉口，才能真正提升地區治理水平。」

在立法會方面，他則認為，當對立局面被打破，無論來自哪個界別、代表哪些政團、涉及哪種利益的議員，都應該以社會整體利益的最大化作為基本共識，理性議政、務實協商，才能重新調整資源分配結構，令每一個香港市民都能更好地共享繁榮成果。

傳統「代議民主」傾向以「少數服從多數」決策，而李煒林則期望香港特色的「協商民主」（「審議式民主」）能夠得到更好實踐。這種模式旨在促進公眾以公共利益作為共同價值訴求，因應某項政策或議題進行平等、公開、合理的磋商，從而找到共識。

李煒林重新檢視了從政途上的不足之處和應有之責，相信只要坦誠地和各方人士保持溝通，自己總有機會能在更好的公職崗位上繼續為「一國兩制」服務。（受訪者提供）

相信中央不會「一竹篙打一船人」

「朋友都說『政治很黑暗』，叫我不要搞；但我覺得，黑暗的是人，只要有個好的行政主導制度，具備足夠能力的政治人才，而大家又願意透過協商，為人民解決各種問題，政治就不是黑暗的了。」李煒林說，如果他有機會再次擔任公職，他將更好地負責「為政治洗白」的責任，「希望有一天可以大聲地跟市民說，Don't be afraid of politics」——因為這是眾人之事，每個人都應該在理性思考的情況下參與其中，表達所求。

在專訪的最後，是很不免俗的「愛不愛國」的問題——民主黨早前透露有意推薦8名黨員參加12月10日舉行的新一屆區議會選舉後，不少建制風聲質疑他們並不符合「愛國者治港」標準，恐怕未能取得三會提名入閘參選——然而，「愛不愛國」的標準，有時可以很客觀，有時又會變得難以捉摸。「我當然愛國。」李煒林沒有搬岀那些表態式的字句，而是提到，國家在短短四十年內的改革開放成就，成功改善十多億人民的生活質素，而科技應用的發展更加追上發達國家的水平，「這真的很令人自豪。」

「如果參選，我想不到為甚麼我不應該拿到提名票？」李煒林並非信心十足，但絕對是義無反顧，「如果有些人因為我過往的泛民背景，就把我標籤成為『反中亂港』，那我只好認命」，但他相信中央並非如此鐵板一塊，也相信街坊能夠看到他的真情實意。