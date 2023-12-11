SEN學生就業．上｜將興趣變成事業——別讓他們躲在被遺忘的角落

全港目前共約6.7萬名有特殊教育需要（Special Education Needs）的中小學生，佔所有中小學生人數的一成。他們從學校畢業後，竟要「過五關斬六將」，才能將自己「塞」入這個社會——難競爭的學業成績、難爭取的工作機會、難協調的同事關係⋯⋯每一道坎都如一道大山橫在他們面前，好像整個世界都認為：「SEN就是差勁，就是不行。」於是，部份人放棄嘗試，乾脆宅在家中，躲在被遺忘的角落。



「SEN學生就業」專題報道之一



陳焜昱（中）原本就讀於專收SEN學生的炮台山循道衛理中學，經校方轉介應徵聖類斯中學科技資訊助理的職位；並在面試過程中，憑藉自己的知識和能力，得到聖類斯中學校長易浩權（右）和電腦科主任郭尚賢（左）的賞識。（蘇煒然攝）

過去一年不足3%畢業生直接就業

陳焜昱比一般SEN學生要幸運得多。他原本就讀於專收SEN學生的炮台山循道衛理中學（炮循），並在科技資訊課程當中取得不俗成績。三年前經學校轉介，獲得應徵著名男校聖類斯中學科技資訊助理的機會；而在面試過程中，他又憑藉自己的知識和能力，得到聖類斯中學電腦科主任郭尚賢的賞識，一直受聘至今，成為炮循SEN畢業生的榜樣。

不過，在全港6.7萬名SEN學生當中，像陳焜昱這樣順利找到稱心工作的只是少數。根據教育局上周三（12月6日）在立法會大會回覆民建聯立法會選委界議員郭玲麗的口頭質詢，在2019/2020、2020/2021、2021/2022學年，特殊學校的中六畢業生人數分別為559人、584人及516人，當中只有28人、30人及14人直接就業，另有174人、197人及175人繼續升學，還有262人、246人及196人接受職業復康、日間訓練和宿舍服務。

根據教育局的定義，SEN是指學生有某些困難並需要特別教育支援，其困難包括多種生理及心理疾病，如特殊學習障礙、智力障礙、自閉症、肢體傷殘及言語障礙等，導致他們出現難以準確而流暢地閱讀、記憶、表達、缺乏社交能力、骨骼肌肉系統受損，以及無法正確發音或控制聲量等情況。在以「升學」為主流價值觀的校園生涯中，SEN學生無疑處於劣勢，並且受到欺凌，嚴重打擊他們的成長發展和人格塑造，形成惡性循環。

升學比例高並不等於學生有出路

炮台山循道衛理中學社工曾經跟進畢業三年的學生情況，發現選擇升學的SEN學生遇到不少問題，例如課程較為艱深，在學習障礙之下更難順利完成學業，甚至引發情緒問題；即使完成進修，可從事的工種選擇依然不多，與直接就業的學生分別不大，持續就業比率仍然偏低。不少SEN學生畢業後會被歸類為「殘疾人士」，根據統計處2021年度綜合住戶統計調查報告顯示，全港整體失業率為5.8%，而殘疾人士失業率高達11.0%；同時，香港約有22,400名自閉症患者，當中15歲或以上的患者失業率高達12.4%。

SEN畢業生就業率低的原因，是他們無力勝任還是社會不能接納？若是「無法就業」，難道只有庇護工場等院舍才是他們的最後退路？所謂「共融社會」又該從何做起？

「普通青年畢業後，從『學涯』過渡到『職涯』，已經面臨很多困難，更何況是SEN學生呢？」炮台山循道衛理中學升學就業輔導組主任周寶心如是問。進退兩難之下，炮循不得不為以升學為導向的教育模式打一個問號——「升學比例高，就等於有出路？」於是炮循決定，要從根源上幫助SEN學生順利進入職場，而不是拖延就業問題；因為校方相信，學校不應是隔絕學生與社會的「象牙塔」，而應成為幫助學生連結社會的橋樑，那就要開設完善的職涯規劃課程，才能盡早幫助學生釐清興趣所在，體驗職場氛圍。

在炮循「全校參與」模式下，從校長到老師都密切關註每一位學生成長發展的需要。左起：炮循侯潔瑩助理校長、升學及就業輔導組周寶心主任、 沈立平校長、教務組叶麗君主任。（蘇煒然攝）

主流中學不願因材施教另設QF課程

學校根據SEN學生興趣和市場需求，開辦十個「資歷架構課程」（QF），涵蓋英語、資訊科技、飲食業、攝影藝術、康體服務和長者護理等不同專業領域，讓中三學生根據興趣和學科成績選定一項專業修讀三年。課程除了設有不同情境教室，還會安排學生考取社會認可的牌照或資歷證書。校方表示，提供「融合教育」的主流學校通常都不會為SEN學生開設QF課程，只有部份特殊學校會採納有關做法，但一般不會超過四個。

「中學來說，我們的（QF課程）是最多的。」炮循校長沈立平對此胸有成竹。他解釋道，主流中學把QF課程視為學生能力不足以應付公開試的標籤，所以不會費時費力構建校本課程，而是直接沿用教育局提供的「應用學習課程」（APL），統一讓包括SEN在內的學業較差的學生修讀和應試；相較之下，炮循的辦校宗旨不是應付公開考試，而是協助弱勢群體，所以很多教師為此會先考取各類證書、設計課程，再為學生因材施教。

為了爭取更多實操機會，沈立平大力推動學校與企業合作，建立與QF課程適配的「愛心僱主」網絡，為學生提供不同種類的實習和就業機會，目前已有40多個合作對象。中四和中五學生都有短期試工計劃，而面臨「升學」和「就業」選擇的中六畢業生，更有為期七周的「職場新力軍」實習計劃，校方更會為提出特別實習意向的學生尋找實習機會。過去一年，便有15%學生因為實習表現良好，獲愛心僱主聘用為長工。在實施職涯規劃課程之前，炮循有八成畢業生選擇升學，如今畢業後就業的學生比例提高至50%。

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要讓學生從「受助者」變成「施予者」

值得一提的是，校方還會根據學生的興趣愛好，安排他們擔任不同項目的「服務大使」，例如攝影大使、款待大使、炮循師傅仔等，讓學生學以致用，並且培養與陌生人溝通能力和待人接物的技巧。例如學校會選擇有情緒問題、抑鬱傾向或是自殺傾向的學生擔任「寵物大使」，經職前培訓後帶治療犬去日間護理中心探訪獨居老人。治療犬本身對SEN學生可以起到安撫、放鬆、緩解壓力的作用；而當SEN學生能憑自己所學幫助長者，其身份從「受助者」變成「施予者」後，還能建立自信自立，提升自我認同感。

前文提到的陳焜昱，就是炮循一反傳統教學的成功例子。三年前，聖類斯中學電腦科主任郭尚賢到訪炮循，感受到負責接待的學生非常熟悉IT，於是向沈立平提出想要聘請炮循畢業生擔任科技資訊助理，而曾經修讀資訊科技QF課程的陳焜昱因而得到面試機會。

「不是出於社會責任的考量，只是為了找一個幫手。」回想聘請陳焜昱的經歷，郭尚賢坦言一直秉持「不要特別區分是否SEN」的原則，但也明白面試環節是擁有讀寫和表達障礙的SEN學生的一大難題，例如當一份表格要填45分鐘時，「某些僱主只會覺得奇怪，並且馬上篩走」，因此他特意在面試前細心告訴陳焜昱需要做好哪些準備。儘管面試官不只郭尚賢一個，但陳焜昱仍然憑藉自己的知識和能力獲聘，一直誠懇工作至今。事後陳焜昱還一反「上司請下屬吃飯」的職場常規，主動請郭尚賢吃飯以聊表心意。

SEN青年融入社會需要社會各界的協力合作。（圖源網絡）

基於同情萌發僱用意向只是曇花一現

陳焜昱有讀寫障礙，卻完全不影響他的工作表現，並且態度良好，遇到難題總會自己尋求答案。「收到指示清晰的工作指令的話，他們可以把這份工作做得很好。」郭尚賢對陳焜昱讚不絕口，因為一般人會抗拒重複性高、沉悶的工作，但陳焜昱不以為然，反而做得既開心又滿足。在郭尚賢聘請到陳焜昱這位「得力幹將」後，聖類斯中學也對SEN學生的工作能力越發有信心，幾年後又聘請了一位炮循畢業生。

對於炮循來說，這印證了沈立平堅持與「愛心僱主」建立同行關係的初衷——「同行不是同情，同情式消費不長久。」他說，「有時候不是學生沒有準備好，而是僱主不是很了解他們的特質」，所以學校會在實習前與僱主溝通清楚學生的專長和特殊需要；他深信，只有當僱主真正認識學生的能力，並發自內心認可他們，才會為他們提供更長久更穩定的工作機會，而因同情或是社會責任萌發的僱用意向，很大可能只會是曇花一現。

炮循開展職涯規劃校本課程的另外一大原因，是不想讓SEN學生從事諸如洗碗、清潔、保安等厭惡性工作，但校方並非因「職業有高低貴賤之分」，而是認為有關職業可能抹殺學生的無限潛能。聖類斯中學校長易浩權也提出：「SEN學生有不同的性格，主要是找到自己性格適合的工作。」他笑言，「鼓勵聘請SEN學生就像鼓勵聘請退休人士一樣的，唯才適用，要靠政府賣廣告，社會才意識到」，因而希望政府為SEN畢業生提供更多就業配套計劃，例如由官方發起招聘，甚至協助學校為學生進行精準配對工作。

如果每個社會角色都「行前一小步」——學校和政府為他們尋找匹配的工作崗位，僱主接納和照顧他們的特殊需要，是否就不會再有這麼多被迫滯留家中的SEN學生？