警務處｜第三屆「學警預備訓練課程」香港科技專上書院信心之選

投身警隊│是本着一份使命、一份「守護香港 守護我城」的決心



投考警察│是為了一展抱負、展現「忠誠勇毅 心繫社會」的勇氣



警務處致力廣招優秀人才及培育精英成為警隊的新血，由2024/25學年（即2024年9月）起與「香港科技專上書院（科專HKIT）」合辦全日制「學警預備訓練」應用教育文憑課程（DAE – Police Cadet Training），協助青年裝備自己，成就非凡的「學警」故事。



學員成功修畢警務處與香港科技專上書院（科專HKIT）合辦的全日制「學警預備訓練」應用教育文憑課程，並且取得相當於DSE五科及格的學歷。通過嚴謹的警員遴選程序以及《基本法及香港國安法》測試、入職心理評估、品格審查和體格檢驗的學員，可以無縫銜接進入警察學院│基礎訓練學校接受27週的「學警基礎訓練」成為警務人員。

2026/27學年香港科技專上書院 (科專HKIT) 「學警預備訓練」應用教育文憑課程(第三屆) 將於2026年9月開班，而「科專│學警預備訓練課程(第三屆) 」之第二階段報名於2026年2月28日開始，額滿即止。

學警預備訓練│課程概要│共分為兩部分

警隊與香港科技專上書院（科專HKIT）合辦的全日制「學警預備訓練」應用教育文憑課程為期一年，共600學時，課程共分為兩部分：

第一部分：「香港科技專上書院（科專HKIT）」負責教授共420學時，包括300學時必修科目 (即中國語文、英國語文和數學) 以及兩個各60小時的補充科目（例如：人際傳意與個人發展、生涯規劃等）； 及第二部分：警察學院負責教授共180學時的「學警預備訓練」選修群組。

「學警預備訓練」選修群組由「香港警隊實務」、「警隊入職準備」及「體能建立及思維啟發」三個科目所組成。

此「學警預備訓練」選修群組將於黃竹坑警察學院│基礎訓練學校進行，當中包括紀律及留宿訓練。而學員成功修畢「學警預備訓練」應用教育文憑課程後達到的學歷水平，相當於香港中學文憑考試五科第2級的程度，包括中國語文和英國語文科，亦即是完全符合投考「警員」的學歷要求，「應用教育文憑」屬資歷架構下第三級別的課程。

「學警預備訓練」前身是源自「警察少年訓練學校」

「學警預備訓練」應用教育文憑課程構思是源自於1973年9月成立的「警察少年訓練學校 Police Cadet School」，當年招募中三或以上畢業生，年齡介乎15-17歲之間的學生升讀一個由警隊設計的專業訓練課程，訓練模式參照英軍及警察，兩年課程涵蓋體能、學術、紀律及步操訓練等等，培訓少警學員於畢業後隨即加入警隊，解決當時警隊投考人數不足的問題。

雖然「警察少年訓練學校」隨著社會變遷，已經於1990年3月停辦，完成了歷史任務，總共培訓了4,298名少警學員。但曾在該校受訓的一輩，不少仍在警隊為社會服務。

而其中一位出席「學警預備訓練課程(第二屆) 」結業會操的名人嘉賓，前《少年警訊》主持人林嘉華先生，就是「警察少年訓練學校」第一屆的少警畢業生 :『大師兄』。

秉承少警理念 排除萬難 薪火相傳 │智、勇、誠、毅 │學警雄心

警務處處長周一鳴透露歷時逾三年，經過深入研究及悉心籌備，過程中面對不少挑戰，幸得團隊齊心協力，排除萬難，形容推出「學警預備訓練」課程如同見證一名孩子的誕生。

處長周一鳴在2024/25學年透過應用教育文憑課程形式，令警察少年訓練學校再一次「捲土重來」，將當年「警察少年訓練學校」之優良傳統以及「智、勇、誠、毅」的校訓理念傳承下去，重塑少年警校學員的形象和專業精神，為有志投身警隊的青年提供在學術、體能及心理上的裝備。

儘管「警察少年訓練學校」已於 1990 年圓滿結束其歷史任務，但其著名的校訓精神一直延續至今，縱使半個世紀已經過去，時代亦都改變，但「智、勇、誠、毅」這份少警校訓的精神從未改變，依然由現時的警隊繼續傳承。

「學警預備訓練」應用教育文憑課程能夠讓新一代學員得以延續少警精神，啟發他們成為有熱誠和責任感的警隊接班人。

警察少年訓練學校，以「智、勇、誠、毅」為著名校訓：

「智」│為「智者不惑」 「勇」│為「勇者不懼」

「誠」│為「誠實可貴」 「毅」│為「毅力可克難」

科專「學警」│退役警隊精英長官領軍 飛虎隊教官任導師 團隊陣容龐大鼎盛

科專「學警預備訓練課程」能夠家喻戶曉、表現卓越，獲各家長及同學一致表揚，背後的警隊精英顧問以及傑出警隊教官擔任導師之強大教學團隊，實在是功不可沒，可說是現時最專業、最優秀及最出類拔萃的退役警隊精英隊伍。

香港科技專上書院（科專HKIT）由毅進文憑課程已經開始提供投考「警隊」的卓越培訓課程，至今已累積十多年相關實戰經驗，展示出舉辦投考「警隊」培訓課程的實力及專業能力，絕對是歷史最悠久、資歷最深厚。

香港科技專上書院（科專HKIT）在2024/25學年與警隊開辦的「學警預備訓練」應用教育文憑課程，由退休「助理警務處處長」范錫明（范Sir）擔任課程首席顧問，范Sir服務警隊逾33年，曾任多個警隊部門的重要指揮官職位；范Sir透過精心設計及安排，將警隊實戰經驗及專業訓練模式授予各「科專│學警預備訓練」課程的學生。

科專「學警預備訓練」課程由范Sir領軍，課程導師主打由前警隊傑出教官組成龐大的資深導師團隊，共同聚首在科專HKIT，團隊陣容龐大鼎盛，絕對是「專科」及「專教」，導師將第一手實戰經驗融入教學，為同學創造卓越非凡的「學警」故事。

科專「學警預備訓練」課程的導師，一定是由前資深警務人員親自執教，其中Bell Sir、KC Sir及 Mark Sir均為「警察少年訓練學校」學員出身，並且曾經擔任不同部門或單位的教官。這些少年警校『大師兄』的精神和毅力，能夠薪火相傳，在「科專│學警預備訓練」課程的學員身上延續。

課程各導師均曾擔任警隊內部各種不同形式的培訓工作，導師過往豐富的警務工作經驗，肯定能夠透過以往在警隊崗位的嚴格鍛煉，幫助強化「科專│學警預備訓練」課程學員的各種應試能力、心理素質及警隊價值觀，以備他們合格修畢「科專│學警預備訓練」課程、通過警員遴選程序後，直接開展為期27週的學警基礎訓練。

科專「學警預備訓練」課程 │名師出高徒 退役警隊精英顧問及卓越導師如下：

課程首席顧問 : 范錫明│范 Sir退休前是「西九龍總區指揮官 ( 職級是 : 助理警務處處長 ) 」

課程導師 : 阮一力│Ivan Sir 退休前曾擔任「槍械訓練科教官 ( 職級是 : 高級督察 ) 」

課程導師 : 鄭民忠│Bell Sir 退休前曾擔任「飛虎隊教官 ( 職級是 : 警務督察 ) 」

課程導師 : 廖國柱│KC Sir 退休前曾擔任「機動部隊教官 ( 職級是 : 警務督察 ) 」

課程導師 : 俞子龍│Mark Sir退休前曾擔任「西九龍衝鋒隊教官 ( 職級是 : 警長 ) 」

科專│聯合各大警區開展培訓計劃 全方位部署投考警隊 與警隊並肩前行

香港科技專上書院（科專HKIT）擁有非常豐富的實戰教學經驗和龐大的人力資源，多年來致力協助培育「警隊」人才，並與「警察招募組」及各大「警區」建立了緊密的聯繫和合作，因此報讀「科專│學警預備訓練」應用教育文憑課程人數節節上升、有增無減。

科專「學警預備訓練」同學會安排參與警隊各項培訓計劃，當中包括 :「警察招募組｜警隊學長計劃」、「水警總區｜水警學長計劃」、「九龍城警區｜招籽計劃」、「油尖警區｜寶石計劃」、「旺角警區｜薪火計劃」、「荃灣警區｜荃承計劃」及「大埔警區｜起埔計劃」。

警隊培訓計劃 上天下海 飛天遁地 全方位培育「學警」人才

科專「學警預備訓練」同學參與警隊培訓計劃，會透過上天下海、飛天遁地的各式各樣活動，從而體驗警隊多元化的功能。而體能訓練工作坊、模擬警員面試工作坊、警隊部門參觀 ( 當中包括：「政府飛行服務隊」、「水警總部 │水警基地│水警訓練學校│體驗海上執勤」等 ) 及警官和學長的分享，能夠全方位提升「科專│學警預備訓練」同學的投考警隊之信心及能力。

過去10多年，修畢「科專│警隊實務│毅進文憑課程」或「科專│學警預備訓練│應用教育文憑課程」課程、並且投身「警隊」的學員人數眾多，其中投考警隊的學員更是大部分均能夠成功通過警員的遴選面試及體能測試。因此，學員能夠進入「學堂」接受訓綀的比率非常之高，絕對是名師出高徒，成就非凡的「學警」故事。

傑出學生成『警「募」大使』│重返母校分享投考警隊心路歷程 勉勵師弟妹

而隸屬「警察招募組」的『警「募」大使』阿賢就是當中的表表者，其為「科專HKIT│警隊實務│毅進文憑課程」畢業生，曾參與「志警成計劃（現稱為 : 警隊學長計劃）」及「九龍城警區｜招籽計劃」，並且通過「警察招募快線」成功加入警隊。

去年3月，阿賢就重返母校（香港科技專上書院HKIT）並且向師弟、師妹分享投考警隊的心路歷程，期間勉勵師弟、師妹把握機會，追求從警夢想。他表示：「科專HKIT的培訓和實戰指導讓我在面試和體能測試中脫穎而出。」

首屆「科專│學警預備訓練」學員成績卓越 勇奪9大「學警」預備課程獎項

首屆「學警預備訓練課程」結業會操由警務處處長周一鳴擔任檢閱官，檢閱共116名畢業學員，科專HKIT學員更是以100% 畢業姿態出席結業會操。

結業會操上，警務處處長周一鳴共頒發10個「學警」預備訓練課程獎項，以表彰學員在學業、體能及綜合表現上的卓越成就，「科專│學警預備訓練課程」畢業學員成績斐然，包攬「卓越學業成績獎」全部三項、「傑出體能獎」全部三項，以及4個「優秀學員獎」中的3個，共獲得9大「學警」預備課程獎項。

科專│學警預備訓練畢業學員，勇奪9大獎項包括 :

• 卓越學業成績獎（金、銀、銅）

• 傑出體能獎（金、銀、銅）

• 優秀學員獎（3名）

首屆科專HKIT「學警預備訓練」課程 學員受訪分享從警心聲

來自韓國的男學員朴慧遵（박혜준）表示，首屆「科專│學警預備訓練課程」內容不單包括書本上的知識，更會教授處理困難和衝突的技巧，對將來工作和生活皆有裨益。我在香港生活的時間較在韓國長，對香港的感情更深，所以返回香港，期望回饋這個社會。

首屆「科專│學警預備訓練課程」畢業女學員黃泳雯同樣立志加入警隊服務市民，她認為「學警預備訓練課程」中的實地考察部分對她幫助最大，能更深入了解警隊不同單位的日常工作和處理事件方式，更讓她體會到警務工作的挑戰與責任。

警務處處長周一鳴在首屆「科專│學警預備訓練課程」結業會操指，少年警校出身的同事皆忠於使命、永不言敗。他讚揚首屆結業學員在訓練中展現的意志及團隊合作，重塑少年警校學員的形象和精神。

他鼓勵學員將訓練中學到的堅忍與自信，轉化為面對未來挑戰的動力，並以「君子慎其獨」的品格，時刻以市民利益為先，貫徹「忠誠勇毅 心繫社會」的警隊精神。

首屆「科專│學警預備訓練課程」畢業學員，已經在2026年1月完成警察學院27週「學警基礎訓練」，並且派駐到不同的警區前線或單位工作。

而首屆學員延續不朽的少警精神，在艱辛的27週「學警基礎訓練」中脫頴而出，榮獲「銀笛獎(俗稱:銀雞獎)」及「警務處處長學業成績優異證書」畢業，正式成為「忠誠勇毅 心繫社會」的優秀警務人員，踏上「守護香港 守護我城」、服務香港的警隊旅程。

第二屆「科專│學警預備訓練」學員成績優異 展現高度國際化

相隔一年，第二屆「學警預備訓練課程」結業會操於剛剛過去的星期六（2026年6月13日）在黃竹坑警察學院舉行。再一次由警務處處長周一鳴擔任檢閱官，第二屆一共有159學員畢業。見證「科專│學警預備訓練課程(第二屆)」學員畢業，展翅啟航、實現夢想。

第二屆「學警預備訓練課程」畢業的159名學員以中式步操進場，其後舉行升旗儀式。

警務處處長周一鳴出席結業會操致辭時表示，第二屆「學警預備訓練課程」內容範圍與時並進、有所優化，因應社會環境的改變和需要，變得更系統化和靈活實用。由22個星期延長至30個星期，投入更多教官和人力支援資源，希望學員在更好學習環境成長。完成「學警預備訓練課程」後，相信能為他們日後執行警務工作，提供穩固的基礎，期待他們成為警隊的一分子。

此外亦鼓勵學員要不斷自強、裝備自己，一起推動團隊前進，希望學員可在課程中累積知識和建立能力，提升自信，更重要是培養團隊精神，所以構思訓練過程中，必須加入能磨練意志及發揮團隊精神的野外訓練課程，激發團隊互相扶持，共渡難關，完成任務。

最後，以警察少年訓練學校校訓「智、勇、誠、毅」四大核心價值勉勵學員，強調警隊內不會有人孤軍作戰，團隊是堅實後盾，他期待學員成為警隊的一分子，共同守護香港，貢獻國家發展。

一分耕耘 一分收穫 成就非凡的「學警」故事

第二屆「科專│學警預備訓練課程」畢業學員，又再次展現「一分耕耘 一分收穫」的回報及成果，又再度勇奪多個獎項，當中包括：

「卓越學業成績獎」1名、「傑出體能獎」2名，以及「優秀學員獎」3名，合共獲得6大「學警」預備課程獎項。

科專│學警預備訓練(第二屆)畢業學員，勇奪6大獎項包括：

卓越學業成績獎（金獎）、傑出體能獎（金獎及銅獎）、優秀學員獎（3名）

在第二屆結業會操上，香港科技專上書院（科專HKIT）取得的獎項及畢業學員人數最多，以表揚學員努力學習及考獲優異成績。並且展現出高度國際化。

首屆「科專│學警預備訓練課程」畢業生有來自韓國服兵役的學員 ; 而第二屆畢業學員甚至有來自西非尼日利亞、巴基斯坦、越南、中國內地各省市等不同國家及地區，印證香港科技專上書院（科專HKIT）在推動國際化教學、匯聚全球頂尖師資及學員，以及建構多元學術環境方面的卓越成就及領先地位，彰顯科專HKIT展現作為高等教育樞紐及非牟利的專上學府的強大吸引力，同時展示出舉辦投考「學警預備訓練課程」課程的專業能力。

兩屆「科專│學警預備訓練」課程學員 展現「忠誠勇毅 心繫社會」的成長與蛻變

此外，畢業後已成功投考警隊、當上陀槍師姐圓夢，現年30歲的女警蕭霖子(阿子)，是首屆「科專│學警預備訓練課程」畢業生，現駐守分區軍裝巡邏小隊，亦有出席結業會操並且現身說法，分享課程如何助其勝任前線警務工作以及從警的心路歷程，展現兩屆科專HKIT學員在「守護香港 守護我城」中的成長與蛻變。

女警蕭霖子(阿子)表示，結業後隨即成功投考警隊，接受為期27週的「學警基礎訓練」。在修讀首屆「科專│學警預備訓練」課程前，她曾於內地擔任聲樂導師，毅然放棄藝術轉行成為警察，她透露源於18歲時在香港遺失了家人送給自己的鼓勵信，當時徬徨無助之際，幸得一名警員悉心安慰並且協助尋回。

這次難忘的經歷讓她立志要成為能「溫暖他人」的警務人員，因為我曾經被人溫暖過，所以我都想將溫暖送返畀人。她認為警察才是其真正想幫助人、感化人的職業，於是毅然轉行，踏上警務工作之旅程，現為分區軍裝巡邏小隊警員。

女警蕭霖子(阿子) 認為她擁有藝術背景能夠培養出感性思維，有助於具備作為警務人員需要擁有的「同理心」，掌握及舒解求助市民的情緒。

她認為「科專│學警預備訓練課程」能夠提供専業的警務知識和思維啟發訓練，有助建立思維能力，對警隊職業發展和個人成長有莫大幫助。

《考警實戰全攻略》| 盡在 科專 學警預備訓練課程 | 助投身警隊

《考警實戰全攻略》系列共有5冊，是前警隊教官( 前西九龍衝鋒隊教官 )、現擔任「科專│學警預備訓練」應用教育文憑課程導師Mark Sir的著作。《考警實戰全攻略》系列榮獲多名前警務處長官推薦，是全港最齊備的實用考警指南書籍，在全港各大圖書館及書局內均有《考警實戰全攻略》的作品。

《考警實戰全攻略》系列包括﹕深入了解「警員」職位的遴選程序及準則，分析投考警隊的策略、熱門問題、面試技巧，有助同學脫穎而出，通過「警員」遴選，入職警隊盡展所長。

Mark Sir對培育下一代不遺餘力，於香港科技專上書院 ( 科專HKIT ) 擔任 「學警預備訓練」應用教育文憑課程導師。經Mark Sir教導、成功加入警隊的學生不計其數，桃李滿門。

Mark Sir的《考警實戰全攻略》系列作品，更是有助「科專│學警預備訓練」應用教育文憑課程同學及正在起跑中的投考警隊人士，能夠在參與「警員」的遴選程序前做足功課，肯定是投考「警員」職位的試前「必讀之選」。

《基本法及香港國安法》測試指南 | 助考生過關斬將 | 投身警隊

警隊會測試所有應徵警員職位人士的《基本法及香港國安法》知識。在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位（包括：警員職位）的入職條件。

投考人必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。

如在35分鐘內完成20條測試的選擇題，並且在20題中答對10題或以上，會被視為取得《基本法及香港國安法》測試的及格成績。

《基本法及香港國安法》測試是所有投考香港警務處人員的必須遴選程序。

《基本法及香港國安法》測試的及格成績永久有效。

但坊間卻缺乏《基本法及香港國安法》測試的詳盡指南及練習，令考生及科專HKIT同學耗費許多時間作資料搜集。

有見及此，Mark Sir為了協助有志投身公務員或警員職位的人士，撰寫《投考公務員基本法及香港國安法》測試系列共五本叢書，涵蓋公務員或警員職位的《基本法及香港國安法》測試所有範圍，令考生及科專HKIT同學只要有書在手，即可應付繁複的招聘程序。

報讀科專「學警預備訓練」課程 學費實惠相宜 投考警隊100%信心首選

按 2026/27學年DAE應用教育文憑課程 全日制學費（由低至高）排序：

院校 全年學費（港幣） 香港科技專上書院（HKIT） $38,660元 明愛社區書院 $41,350元 香港伍倫貢學院 $43,372元 香港浸會大學持續教育學院 $44,484元 嶺南大學持續進修學院 $44,600元 香港專業進修學校 $44,680元

香港科技專上書院（科專HKIT）是一所多元化及非牟利的專上學府，以積極開拓學生國際視野，發掘他們多方面潛能為辦學宗旨。

為了照顧同學所需，減輕其經濟負擔和學習困難，科專「學警預備訓練」課程學費實惠相宜；以2026/27學年計，全日制應用教育文憑（DAE）學費為38,660元（分兩期繳交），屬提供相關課程院校中最低。學員不需自費購買任何教學材料、課程講義及工具，而且所有課外活動均是免費，是學員100%精明之選。

科專「學警預備訓練」課程更設有不同類型的經濟援助，例如：獎學金、助學金、學費貸款及有薪實習等，確保學生不會因為經濟問題而影響報讀「科專│學警預備訓練」課程的機會。而在修畢課程後，學員可獲30%學費發還。

第三屆「學警預備訓練」課程 科專成就卓越非凡的「學警」故事

第三屆（2026/27學年）全日制 科專「學警預備訓練」應用教育文憑課程現正收生及接受報名，課程適合完成中六或21歲以上人士報讀；因遴選程序需時，而且名額有限，警察招募組建議儘快申請，額滿即止。

有意投考警務人員的你，必定要做好充分及正確的準備，裝備自己，嚴陣以待才能通過警隊的嚴格遴選程序。

香港科技專上書院（科專HKIT）已有十多年提供優質「警隊」培訓課程的相關實戰經驗，加上警隊精英顧問以及傑出警隊教官擔任導師之強大教學團隊、選擇報讀香港科技專上書院 (科專HKIT) 「學警預備訓練」應用教育文憑課程，絕對是你投考警隊路途上的明智之舉。

香港科技專上書院(科專HKIT) 分校網絡遍佈港、九、新界，鄰近港鐵站，地點包括：

深水埗、長沙灣、觀塘、黃大仙、荃灣、沙田、粉嶺、將軍澳、屯門、天水圍、上環

2026/27年全日制應用教育文憑課程現正接受報名，2026年9月正式開課。有興趣報讀「科專│學警預備訓練」應用教育文憑課程的同學，可瀏覽香港科技專上書院(科專HKIT) 課程網站內，已分門類別的各種課程資訊及詳情，又或透過WhatsApp / 或直接致電本校查詢。

WhatsApp查詢：95741984 / 68389229

電話查詢：2120 4470 / 2782 2433

電郵：dae@hkit.edu.hk

深水埗總校地址：九龍深水埗南昌街213號

課程資訊及報名方法：https://dae.hkit.edu.hk/course/pctp/

應用教育文憑在資歷架構下獲得認可

資歷級別：3

資歷名冊登記號碼：22/000863/L3

登記有效日期：01/01/2023 至 31/08/2029

學校註冊編號：525898

（資料及相片由客戶提供）