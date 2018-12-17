【01眾樂迷】古巨基方皓玟世紀合唱　好睇在唔止得情歌

「人生是一個太空」，是昨夜古巨基及方皓玟在《太空艙裡的時間囊》音樂會中，劈頭第一句的點題。一句話，已完美表達出音樂會的概念，就像太空的旅途中，可能會遇上各種未知，亦如人生中也會在追尋夢想及愛情的途中，充滿驚喜與挫折。古Sir與小明的音樂會好看在，他們的歌曲從來不只得愛情，還有不少鼓勵人心的作品。 攝影：黃浩晉

昨日古巨基與方皓玟首度合作開騷，互唱大家作品之餘，也發現其實雙方的歌曲相當對味。 (黃浩晉攝)

音樂會開場，古巨基和方皓玟從台下冒出，拉開鐵閘，帶大家回到小時候居住的屋邨，合唱出小明寫給古Sir的《致少年時代》，緊接著《友共情》、《你是你本身的傳奇》，歌頌著大家的青春。

一開場，古Sir及小明帶大家回到兒時的屋邨回憶。 (黃浩晉攝)

愛情部份，古Sir與小明飾演一對緣盡的情侶，一個舞台分割出2個空間，以《歡樂今宵》、《獨男》、《任天堂流淚》等作品代替對白說出角色心聲。《分手總約在雨天》、《戀無可戀》、《還要去過生活》、《哭乾了眼淚》、《告別我的戀人們》，把個人作品交換著唱，一首比一首來得沉重，卻令人發現原來古Sir和小明的歌曲放在一起時，可以完美地互相貫穿。

一個舞台分割出兩個空間，令二人的愛情作品更立體。 (黃浩晉攝)

完成2個具浪漫想像的部份，人總是要著地一點。音樂會第三部份，小明與古Sir從自己的歌曲中選出一些貼地之作。二人更各自唱出新作《太空艙》及《時間囊》。迷失於自身與各類社會問題當中，二人總有一些作品為小市民發聲，如打工仔心聲的《HEA》、收唔到工陪伴家人的《愛得太遲》。以歌曲串連起雙方的自身與這代香港人的故事，寄語樂迷勿忘初心、堅持夢想。

不得不讚舞台設計令整個演出更完整，更具想像空間。 (黃浩晉攝)

音樂會中，特別需要一讚的，絕對是舞台上的三面LED大螢幕。配合歌曲內容，呈現出香港人的不同生活面貌及環境，例如：井字形屋苑、屋邨環境、維港景觀等。而演唱《太空艙》時，頂層的LED螢幕更降至一半，令空間感更顯逼狹，完美呈現出《太空艙》當中的無力感。古巨基作為今次音樂會的創作總監，實在是功不可沒。

去到音樂會尾聲，大會更將樂迷「擺上台」，一位幸運兒參與活動而得到在台上超近距離欣賞古Sir及小明演唱的機會，更被升上半空，恨死一眾樂迷

音樂會尾段連樂迷都擺上台，兩位的歌迷Emily上台近距離欣賞演出，令人羨慕。 (黃浩晉攝)

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