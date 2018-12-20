【01眾樂迷】上個月睇唔到Supper Moment演唱會？　嚟緊仲有機會

剛於十一月初完成了一連三場首次香港紅館演唱會的樂隊SUPPER MOMENT，將於明年2月23日在澳門威尼斯人金光綜藝館，舉行《SUPPER MOMENT LIVE IN MACAO 2019》演唱會，所有價格門票於12月12日(週三)正式公開發售當天便被搶購一空。Supper Moment 四子感恩樂迷的大力支持之餘，為了令更多粉絲可以一起在金光綜藝館享受那份搖滾氣息，今次澳門站演唱會鐵定在2月24日加開一場演出，並安排在12月24日平安夜優先發售門票。

上次撲唔到紅館飛嘅樂迷有福了！因為Supper Moment澳門站演唱會將會加開一場。 (資料圖片)

有去欣賞過 Supper Moment 首次紅館演唱會的歌迷均對他們四人的演出讚不絕口。由Band界紅館走到真紅館，四人的表現令現場氣氛高漲，觀眾從開場第一首歌開始就全場站起來和他們一起唱，所有粉絲手上戴上可以變色的電子發光手帶與舞台上的LED燈互動，每位歌迷在演唱會結束後也可說是久久未能平服興奮心情。香港站三場演唱會門票一開賣已立刻爆滿，一票難求。對上次未買到門票的歌迷來說，今次加場可算是福音。Supper Moment透露今次澳門站演唱會將保留香港站的精髓，亦有機會加入一些新元素，在歌單編排上演譯一些香港站未唱過的歌曲。上次香港站Supper Moment已唱出了不少「Supper禁歌」，如《今夜酒氣吹過》等，難道今次會再加碼唱出《Love Song》、《對岸對望》、《小行星》等作品？