【友人抱抱】藉著歌曲說愛妳　眾樂迷與你相約2月14

「為求好姊妹,抱我一抱,唯有我聽過你對我哭訴」,楊千嬅在《姊妹》中這樣唱道。怎樣才算是一個好閏密?單是抱一抱、聽哭訴,便足夠了嗎?有絲打在網上分享,一個閏密大概也會有以下的特質:聽姊妹訴苦、照顧好姊妹的日常需要、品味相近、願意為對方準備驚喜、擁有共同興趣。 要論閏密的複雜程度,分分鐘可以在網絡上引起世界大戰。不過有一樣可以肯定的,一對好閏密,總會有一些共同擁有的回憶、一首可以互相分享的歌曲,以扶持著彼此的生活。在辦公室內,到底女同事們又有什麼歌想送給自己的閏密?

美術部同事 – Celia

《好彩分手》農夫

「當初我跟ex分手時,就是聽著這首作品治癒情傷。而我的閏密卻一直置於情傷當中,於是我便介紹她聽這首歌,後來心靈也慢慢得到療癒,而這首歌便變成我們的共同回憶。我希望讓她知道,她值得更好。」

《01眾樂迷》同事 - 陳Car

《可一可再》陳奕迅

「歌詞剛好形容到我跟閏密的關係。人到了某個年紀,可能不會再說一些嬉皮笑臉或者很日常的話題,反而會較多分享自己對未來、事業、人生的展望。我覺得現時越來越少機會聚在一起說窩心的話,襯著大時大節與朋友見面時,如果可以說一些無聊的說話,感受一下閏密之間的愛,便讓我想起這首歌。」

《第二身》同事 – Cheryl

《This is What Makes Us Girls》Lana Del Rey

「我和閏密之前將這首歌名紋在腰上,亦是她的第一個紋身。其實我和她由中學認識至今,而歌詞亦正好表達了當年的一些年少輕狂,閏密之間一人失戀另一人便挺身支持的互補關係。歌曲裡的兩位閏密雖然識於微時,不過最後還是逃不過分開的命運,幸好我和我的閏密只是分開學校讀書,但每次聽到這首歌也會想起年少叛逆的時光。」

美術部同事 – Tracy

《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》盧凱彤

「我想鼓勵我的閏密,即使她有很多瑕疵,擁有脆弱一面,但我覺得作為好朋友並不需要完美。只要展現自己真實一面去面對世界,身邊的人總會包容。因為我的閏密比較在意他人的目光,對自己不夠信心,經常勉強自己依據世俗的標準做人。我只想跟她說,其實你不用勉強自己已經夠好。」

視頻製作組同事 – Scarlett

《也可以》閻奕格

「因為我的閏密最近遭受情感上的困擾,所以我希望她能盡快走出負面情緒。即使面對生活種種壓力,也不要過於壓抑。所以我想將歌曲裡一句歌詞送給她:就算多難捨的過去 最後還是會過去。」

商業創意部同事 – Ada

《Fake a Smile》鄭欣宜Feat. 李拾壹

「這是電影《29+1》的主題曲,我跟我的閏密也相當有共鳴。其實在電影面世前,我跟我的閏密已一起看過舞台劇版,對劇中主角的轉捩點感同身受,跟女生很貼身。而這首歌襯托電影主題亦令人相當感動,所以希望把這首歌送給閏密。」

互聯網經營部同事 – Amy

《朋友仔》 – Twins

「這首歌從小時候已開始聽,我跟我的閏密也是聽著這些作品長大,當中的歌詞在現時重新品味,仍然覺得寫得非常好。歌曲中講到,朋友比戀人的關係更重要,我相當認同。因為愛人也會分手,而友情可以是恆久的,所以很想送這首作品給我的閏密們,尤其是中學同學,友情由十幾歲保持到現在,實在很難得。」

愛人怕分手,友情更長久!覺得以上歌單唔夠喉?「01眾樂迷」約定你和友人2月14一起聽住音樂會渡過!

詳情緊貼「01眾樂迷」Facebook專頁

下載《香港01》App,打開App首頁,撳「+」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」,每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦!

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】