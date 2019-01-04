【友人抱抱】藉著歌曲說愛妳　眾樂迷與你相約2月14

「為求好姊妹，抱我一抱，唯有我聽過你對我哭訴」，楊千嬅在《姊妹》中這樣唱道。怎樣才算是一個好閏密？單是抱一抱、聽哭訴，便足夠了嗎？有絲打在網上分享，一個閏密大概也會有以下的特質：聽姊妹訴苦、照顧好姊妹的日常需要、品味相近、願意為對方準備驚喜、擁有共同興趣。 要論閏密的複雜程度，分分鐘可以在網絡上引起世界大戰。不過有一樣可以肯定的，一對好閏密，總會有一些共同擁有的回憶、一首可以互相分享的歌曲，以扶持著彼此的生活。在辦公室內，到底女同事們又有什麼歌想送給自己的閏密？

美術部同事 – Celia

《好彩分手》農夫

「當初我跟ex分手時，就是聽著這首作品治癒情傷。而我的閏密卻一直置於情傷當中，於是我便介紹她聽這首歌，後來心靈也慢慢得到療癒，而這首歌便變成我們的共同回憶。我希望讓她知道，她值得更好。」

《01眾樂迷》同事 - 陳Car

《可一可再》陳奕迅

「歌詞剛好形容到我跟閏密的關係。人到了某個年紀，可能不會再說一些嬉皮笑臉或者很日常的話題，反而會較多分享自己對未來、事業、人生的展望。我覺得現時越來越少機會聚在一起說窩心的話，襯著大時大節與朋友見面時，如果可以說一些無聊的說話，感受一下閏密之間的愛，便讓我想起這首歌。」

《第二身》同事 – Cheryl

《This is What Makes Us Girls》Lana Del Rey

「我和閏密之前將這首歌名紋在腰上，亦是她的第一個紋身。其實我和她由中學認識至今，而歌詞亦正好表達了當年的一些年少輕狂，閏密之間一人失戀另一人便挺身支持的互補關係。歌曲裡的兩位閏密雖然識於微時，不過最後還是逃不過分開的命運，幸好我和我的閏密只是分開學校讀書，但每次聽到這首歌也會想起年少叛逆的時光。」

美術部同事 – Tracy

《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》盧凱彤

「我想鼓勵我的閏密，即使她有很多瑕疵，擁有脆弱一面，但我覺得作為好朋友並不需要完美。只要展現自己真實一面去面對世界，身邊的人總會包容。因為我的閏密比較在意他人的目光，對自己不夠信心，經常勉強自己依據世俗的標準做人。我只想跟她說，其實你不用勉強自己已經夠好。」

視頻製作組同事 – Scarlett

《也可以》閻奕格

「因為我的閏密最近遭受情感上的困擾，所以我希望她能盡快走出負面情緒。即使面對生活種種壓力，也不要過於壓抑。所以我想將歌曲裡一句歌詞送給她：就算多難捨的過去 最後還是會過去。」

商業創意部同事 – Ada

《Fake a Smile》鄭欣宜Feat. 李拾壹

「這是電影《29+1》的主題曲，我跟我的閏密也相當有共鳴。其實在電影面世前，我跟我的閏密已一起看過舞台劇版，對劇中主角的轉捩點感同身受，跟女生很貼身。而這首歌襯托電影主題亦令人相當感動，所以希望把這首歌送給閏密。」

互聯網經營部同事 – Amy

《朋友仔》 – Twins

「這首歌從小時候已開始聽，我跟我的閏密也是聽著這些作品長大，當中的歌詞在現時重新品味，仍然覺得寫得非常好。歌曲中講到，朋友比戀人的關係更重要，我相當認同。因為愛人也會分手，而友情可以是恆久的，所以很想送這首作品給我的閏密們，尤其是中學同學，友情由十幾歲保持到現在，實在很難得。」

愛人怕分手，友情更長久！覺得以上歌單唔夠喉？「01眾樂迷」約定你和友人2月14一起聽住音樂會渡過！

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