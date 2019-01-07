【友人抱抱】214友人抱抱音樂會 誰說是情人限定？

2019年，為「2月14」重新定義！情人節不一定要抱情人，就算抱朋友、親人，甚至是陌生人，都可以動人！ 香港01與眾樂迷帶來Galentine's Day！將情人節變成閨密音樂派對，與眾樂迷過一個難忘的情人節。《Happy Galentine’s Day 友人抱抱音樂會》，約定你2月14日，旺角麥花臣場館見！

【友人抱抱】2月14，誰說是情人限定?

誰會在你有難時，義不容辭挺身而出？誰在深夜時，會通宵達旦陪你唱卡啦OK？誰跟你什麼都能聊，什麼都不用介意？誰要找人幫忙，這一個，你會想起誰？可能是你身邊的中學同學、好朋友、親人、同事，無論是誰，這一個都是在你生命中很重要的一個。

閨密，對於你又有什麼的意義呢？浪漫戀情隨風來去，令人困惑、低落、迷茫，閨密卻是無論如何會一直在彼此的身邊。2月14日，一日限定，但是沒有明文限定，只有情侶才可以慶祝。相識相伴在你身邊的友人都可以一起喝采歡度，用音樂重新演繹「214」！

香港01和眾樂迷舉行的【Happy Galentine’s Day 友人抱抱音樂會】，將會聯同閨密歌手陣容，在旺角麥花臣場共渡一個不一樣的2月14，Happy Galentine’s Day！密切留意01眾樂迷【Happy Galentine’s Day 友人抱抱音樂會】稍後公佈換票詳情及歌手陣容。

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