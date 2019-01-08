【友人抱抱】情人節氣魄更壯！　 JW 欣宜 鄭融教你單身如何應對

下個月有咩節日？唔准諗即刻答！ 農曆新年？唔係呀！係情人節呀！ 你可能會諗：「我都冇拖拍，關我咩事啫！」此言差矣，快啲睇JW王灝兒、鄭欣宜同鄭融教路，大時大節單身一樣可以過得精彩，約埋閨密睇《友人抱抱音樂會》過一個Happy Galentine’s Day仲好玩！

單身過節唔可怕 JW王灝兒、鄭欣宜、鄭融​有妙計！

單身的女生可能會怕了情人節，更甚者要自己送花到公司以顧全面子，但在JW王灝兒、鄭欣宜、鄭融而言，單身並不可怕，重點是要學會享受生命中不同階段，她們更有一個「良方」助大家輕鬆過節。

JW憶起一次單身過情人節，獲好友與其男友邀請共進飯局，只要朋友有義氣自然就不怕「電燈膽」的問題，在旁的欣宜及鄭融異口同聲說：「我都試過呀！」

鄭融更說：「如果我身邊有單身女仔朋友，我都好樂意做呢樣嘢。其實我最理嘅想情人節，係可以同朋友以及另一半一齊過。因為係一個好好嘅機會將心入面嘅愛帶俾朋友，而且當日做甜蜜嘢唔噁心吖嘛！哈哈！」

記得mark低2月14日去睇《友人抱抱音樂會》，感受JW、欣宜同鄭融帶俾你嘅愛喇！（攝影：黃寶瑩）

以音樂展示女性不同面向 欣宜：堅強、獨立未必是壞事

作為女歌手，總會面對外界加諸「一些應如何做」的價值觀，但從JW的《Stupid BOII》、鄭融的《大女仔》、欣宜的《分手是常識吧》等歌曲，都見到她們想透過音樂展現女性不同面向，除了溫文爾雅這些刻板印象，硬朗、堅強也是她們希望帶出的訊息。

欣宜直言：「我一向都好想展現呢樣嘢，我成日覺得女性堅強，獨立未必係一件壞事，就算係拍緊拖緊拖都需要有！」鄭融也表示：「我都希望今次音樂會可以將女仔比較真實一面展現出嚟，因為我哋都不拘小節，係比較率真嘅女仔。加上一個正常女仔都唔止得溫柔一面，都有硬淨嘅一面。」

香港01和眾樂迷舉行的【Happy Galentine’s Day 友人抱抱音樂會】，將會聯同閨密歌手陣容，在旺角麥花臣場共渡一個不一樣的2月14，Happy Galentine’s Day！密切留意01眾樂迷【Happy Galentine’s Day 友人抱抱音樂會】稍後公佈換票詳情及歌手陣容。

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