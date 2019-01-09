【01眾樂迷】張學友揚言唱到70歲　高雄站個唱花絮先睹為快！

歌神張學友《A CLASSIC TOUR學友‧經典》世界巡迴演唱會將於後日(1月11日)駕臨香港，不少樂迷引頸以待一睹天王風采，終於可以夢想成真。早前學友更闢謠指，不管到了60歲或70歲，只要可以唱、可以跳便繼會繼續唱下去，向樂迷派定心丸。雖然還有兩日才到香港站演出，不過大家可以先欣賞早前台灣高雄站的演出花絮望梅止渴。

學友在演唱會上宣佈，不管到了60歲或70歲，只要可以唱、可以跳便繼會繼續唱下去。

學友年屆57歲風采依然，更保持到每首歌堅持唱原Key。

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學友在台上唱足3小時絕無冷場，多首經典金曲一一為樂迷奉上。歌神出道34年，舉辦過超過800場演唱會，每次演出都為大家送上驚喜。演唱會期間，樂手用喇叭奏出台語天后江蕙的名曲《家後》的旋律，然後學友更清唱出一段台語歌，台下樂迷都因為這份突如其來的大禮歡呼聲四起，直呼：「賺到了！」學友又透露原本準備了三首台語歌，但因為時間緊迫來不及練習，不過仍然唱出《家後》實在誠意十足，這就是歌神風範。

邊跳邊唱絕對冇問題，歌神的魄力實在令人佩服！

深情演唱依然細膩，首首情歌經典令樂迷聽出耳油。

由歌單到舞台佈置，每個環節都一絲不苟

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