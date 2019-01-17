【友人抱抱】閨蜜有話兒．JW王灝兒篇

香港01和01眾樂迷於舉行的「Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會」將會聯同三位閨密歌手：JW王灝兒、鄭欣宜（Joyce）、鄭融（Stephanie）在旺角麥花臣場館展現不一樣的2．14音樂閨密派對。 攝影：黃寶瑩

問到三位嘉賓之一的JW王灝兒是何時結識欣宜和鄭融，她表示都沒有深刻印象，只是依稀記得在入行後才認識對方。而她認為阿融及Joyce都是很友善的歌手，每次碰面都可談天說地、有講有笑。她希望藉今次音樂會，與欣宜、鄭融合作後，與二人更親密，亦很期待舞台上的合作火花。

而是次「Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會」，相信眾樂迷都會期待他們會有合唱環節，而JW亦率先透露她最喜歡欣宜及鄭融哪首歌曲。JW特別鍾情阿融2011年推出《Spring Summer》這張專輯，除了因為專輯的相片拍得阿融很好看之外，《自來水》這首歌也是JW最喜歡，代表到她一段時期的戈心。未知「Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會」JW會否演繹呢？另一方面JW也十分欣賞欣宜的歌藝，除了喜歡大熱歌曲《女神》之外，《黑彩虹》也是JW的心水歌。

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