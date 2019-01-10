【演唱現場】Ed Sheeran今年4月襲港　彌補2017年個唱告吹之憾

英國唱作新貴Ed Sheeran今日於facebook公佈亞洲巡演地點及日期，更宣布將於4月來港演出，並選址迪士尼樂園戶外場地，繼五月天後又一次大型露天演唱會，讓樂迷可以享受有別於實內場館的視聽體驗。

Ed Sheeran今日於facebook宣布今年4月17、18日來港演出，假迪士尼露天場地舉行唱個。(Ed Sheeran Facebook截圖)

Ed Sheeran將於4月17、18日舉行香港站個唱，並且是整個巡演中唯一一個亞洲城市連開兩唱，對樂迷來說實在機會難得，並彌補2017年的遺憾。事源2017年Ed Sheeran因意外導致雙手骨折，被逼取消當時香港站的演出，令不少樂迷心痛兼失望。今次Ed Sheeran宣布再來港，實在是樂迷的天大喜訊。

Ed Sheeran 2017年因雙手骨折取消原定香港站的演出，今次再來港實在是樂迷的天大喜訊。(視覺中國圖片)

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