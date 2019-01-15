【友人抱抱】閨蜜有話兒．鄭融篇

《香港01》與01眾樂迷將於情人節舉行《Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會》，並邀請三位閨密歌手：JW王灝兒、鄭欣宜（Joyce）、鄭融（Stephanie）聯手演出，相約大家到旺角麥花臣場共渡不一樣的2月14。 攝影：黃寶瑩

鄭融與鄭欣宜（Joyce）兩位「鄭氏姊妹花」不時會相約見面，阿融亦會被欣宜邀請到她的家會作客吃晚飯、打遊戲機，更即時稱讚欣宜的「工人姐姐」煮飯很好吃。問到阿融最喜歡欣宜那一首歌曲，她表示第一時間在腦海出現劇集《愛‧回家》主題曲《擁抱愛》。她形容這首歌威力很大，每次聽到這首歌就有回到家的感覺，覺得要吃晚飯了。她也繼續補充：「放工回家後可以放鬆一下，我自己也很想可以有一首在電視黃金時間、一家大小開著電視看到的劇集歌曲。」

而鄭融對JW王灝兒是欣賞對方甜美的笑容，每次看到JW的感覺都似會被對方融化，唱功亦非常好。要鄭融選出最喜愛的JW歌曲，她表示都三心兩意，首首為佳作。如真的要選，就是「JW三部曲」其中一首：〈自由飛翔〉。阿融說聽到這歌有種沒有束縛、很自由自在的感覺，其中兩句歌詞：「難道我存在是為了你？纏住你，永遠都飛不起」令她深同感受。她覺得在成長的過程中，是要慢慢地找到這些給自己重量、困縛著的自己的枷鎖，到最後要一步步讓自己學懂慢慢放手。雖說不上是一種人生使命，但是阿融希望能「終身學習」的一樣東西。

此外，阿融認為JW、欣宜都有很多情歌上的代表作，她希望藉今次「Happy Galentine's Day 友人抱抱音樂會」把三位的情歌代表作「融為一體」。真的很期待這三位唱得之人首次「合體」的演出！

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